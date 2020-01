Conor McGregor regarde Mayweather, Pacquiao

Par: Sean Crose

Même s’il n’a pas combattu depuis plus d’un an – Conor McGregor est toujours la plus grande star de l’UFC, comme en témoigne l’énorme couverture médiatique qui a précédé son épisode du samedi soir avec Donald “Cowboy” Cerrone à Las Vegas. Pourtant, il semble que McGregor veuille vraiment boxer. C’est du moins l’impression que l’homme donne avant samedi. Même si McGregor a été battu par Floyd Mayweather au dixième tour de leur match de boxe de nouveauté 2017, McGregor semble vouloir plus de la science douce.

Selon le Los Angeles Times, McGregor et l’honcho de l’UFC Dana White ont récemment “répondu à presque autant de questions sur la boxe qu’ils l’ont fait au sujet de l’UFC 246 à la carte samedi qui se déroulera au T-Mobile Arena”. White aurait voulu que McGregor reste mettre dans l’UFC – bien qu’il soit clair que Blanc lui-même veut participer au jeu de boxe, à un niveau managérial ou promotionnel. McGregor, d’autre part, veut un deuxième coup à Mayweather, près de 43 ans. Il a également exprimé son intérêt à combattre Manny Pacquiao, le rival de Mayweather. McGregor a même répondu positivement à l’idée d’affronter Pacquiao dans le stade Allegiant, qui n’est pas encore terminé, qui abritera bientôt le Raider de la NFL.

“Je serais honoré d’en faire partie”, a déclaré le Times citant McGregor. «J’adorerais être le premier combattant à combattre dans cette arène. Quel combat ce serait contre Manny – un petit gaucher puissant. Il nous faudrait déterminer le poids et ce genre de choses, mais c’est quelque chose qui m’intéresse sans aucun doute. »Le poids serait certainement un problème. McGregor fait face à Cerrone à 170 livres. Pacquiao se bat à environ 147 livres – et doit manger de grandes quantités de nourriture pour même atteindre ce poids. Ajoutez l’avantage de taille de McGregor et les deux feraient un appariement étrange. Ce serait aussi un terrible regard pour McGregor si le Pacquiao, beaucoup plus petit, le battait – ce que la plupart des analystes prédisent probablement de toute façon.

Pas que McGregor puisse être blâmé de vouloir à nouveau boxer. Il rapporte trois millions de dollars pour affronter Cerrone ce week-end. C’est beaucoup d’argent, mais pas le genre de salaire qu’un boxeur de haut niveau fait. La simple vérité est que, même s’il perd, McGregor peut faire beaucoup plus de combats contre Pacquiao qu’il ne peut combattre un adversaire de haut niveau dans son propre sport. Ensuite, il y a la question de l’ambition, quelque chose que McGregor n’a jamais manqué. Conquérir la boxe et le MMA serait une plume brillante dans la casquette de n’importe quel combattant. Il semble que seule Holly Holm, qui se battra avec la sous-carte McGregor-Cerrone, a réussi à réaliser un tel exploit à ce jour.

