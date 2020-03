Coronavirus broie le monde de la boxe à l’arrêt car de nombreuses cartes sont annulées

Publié le 03/12/2020

Par: Sean Crose

Le coronavirus a maintenant pris une bouchée de la boxe. Alors que des millions de personnes se préparent et s’inquiètent de l’impact de la mystérieuse contagion, les cartes de combat sont reportées dans le monde entier, affectant les carrières, les entreprises et la santé globale du sport. La Californie a annulé tous les événements de sports de combat tout au long du mois de mars, tandis que la carte James Kirkland de ce week-end au Maryland a été reportée. La carte Madison Square Garden de Shakur Stevenson samedi a également été reportée. Même chose pour Mike Conlon à New York la semaine prochaine. D’autres événements de boxe, professionnels et amateurs, ont été repoussés dans le futur. C’est une période étrange et effrayante pour le sport et pour le monde en général.

“Ce matin, nous avons été informés par la California State Athletic Commission que tous les événements sportifs combatifs ont été annulés pour le mois de mars”, a déclaré le directeur de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, qui a maintenant mis fin aux cartes le 19 et 28 de ce mois. “Nous travaillerons avec les représentants de l’État et des autorités locales”, a-t-il ajouté, “ainsi qu’avec notre site et nos partenaires de diffusion pour déterminer la meilleure ligne de conduite concernant ces événements et d’autres événements à venir.”

Golden Boy était loin d’être la seule entreprise à s’attaquer à l’impact du virus connu sous le nom de COVID – 19.

“Après une consultation étroite avec la Commission sportive de l’État de New York”, a déclaré Top Rank Promotions, la force derrière les cartes Stevenson et Conlon, “il a été déterminé que les événements de samedi et mardi ne peuvent pas se dérouler à la lumière de la crise actuelle des coronavirus. Top Rank travaillera avec la Commission pour reprogrammer les événements dès que cela sera sûr pour toutes les personnes concernées. »

“Nous devons malheureusement annuler notre dîner et spectacle privé annuel Night of Champions”, a déclaré Thompson Boxing dans un communiqué de presse concernant sa carte prévue samedi en Californie.

“En raison de préoccupations concernant la propagation de COVID-19”, a déclaré Swanson Communications, “l’événement de ce samedi Premier Champions de boxe au MGM National Harbor dans le Maryland, titré par James Kirkland vs Marcos Hernandez et promu par TGB Promotions, sera reporté jusqu’à ce qu’un date ultérieure.”

“Il semble que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour que la boxe revienne à Portland”, a écrit 2Pound Sports and Entertainment à propos de sa carte prévue pour le 4 avril, “alors que le gouverneur de l’Oregon Kate Brown a mis en vigueur une interdiction de de grands rassemblements publics, qui comprendraient malheureusement un groupe enthousiaste de fans de combat au manège militaire de Clackamas. »Les cartes de boxe professionnelles ne sont pas les seules touchées par le virus Corona. USA Boxing a mis un terme à ses tournois Golden Glove, plaçant la scène amateur au même endroit incertain que la scène de boxe professionnelle en ce moment. En vérité, COVID-19 a eu un impact sur d’autres sports, tels que le basket-ball, le hockey et le baseball, ainsi que la boxe. C’est une période étrange et troublante pour la société dans son ensemble, et la science douce ne fait pas exception.