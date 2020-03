Coronavirus force PBC, Top Rank et plusieurs autres promoteurs à reporter tous les événements de boxe

Publié le 17/03/2020

Par: Hans Themistode

Les fans qui étaient à la recherche d’un sursis de la pandémie de coronavirus n’en recevront pas de sitôt.

Au cours des derniers jours, des événements de boxe dans le monde entier ont été reportés. Des combattants de grands noms tels que Shakur Stevenson et Naoya Inoue, aux noms et spectacles moins connus tels que Michael Conlan et sa carte de tête d’affiche annuelle qui devait avoir lieu au Madison Square Garden, à New York le jour de la Saint-Patrick.

Chacun de ces spectacles susmentionnés a été victime de cette pandémie qui a affecté non seulement la boxe, mais tous les sports du monde.

Pourtant, même avec l’avenir immédiat de la boxe apparaissant extrêmement sombre, les fans ont été jetés une sorte de bouée de sauvetage.

À Hinckley, dans le Minnesota, au Grand Casino, une petite carte intitulée par un espoir invaincu Brandun Lee a eu lieu devant une foule de personne le 13 mars. Ce n’était pas exactement la carte la plus excitante alors que Lee se dirigeait vers une victoire facile au troisième tour avec arrêt. Mais pour les fans qui ont été privés de sport pour ce qui semble éternel, ils l’ont accepté avec plaisir.

Si des noms obscurs tels que Brandon Lee et Camilo Prieto pouvaient avoir la chance de se battre et de divertir ceux qui regardaient à la maison, alors cela donnait aux fans du monde entier l’espoir que les grands noms associés au sport pourraient continuer à entrer dans le ring.

Mais cette dernière lueur d’espoir a officiellement disparu.

Les promoteurs de toutes les parties du monde ont officiellement renoncé au drapeau blanc en ce qui concerne les futurs spectacles qui devaient avoir lieu. Le Premier Boxing Champions (PBC) a mis fin à ses événements de mars et avril. Y compris une carte de Phoenix, Arizona en vedette par le champion WBC Super Middleweight David Benavidez.

“En raison des préoccupations croissantes concernant COVID-19, les événements prévus pour les premiers champions de boxe pour mars et avril ont été annulés et seront reprogrammés pour une date ultérieure”, a déclaré la PBC par courrier électronique.

“Pour le moment, il n’y a aucune information concernant les futurs spectacles. La santé et la sécurité des boxeurs, des fans et des personnes qui participent aux événements sont de la plus haute importance pour nous », a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions et promoteur principal des spectacles annulés. «Nous sommes tous déçus et à mesure que nous obtiendrons plus d’informations, nous aborderons les événements futurs.»

PBC, a été rapidement suivi par d’autres promoteurs de boxe à succès comme Bob Arum et Top Rank.

«En raison de la pandémie de COVID-19, Top Rank a reporté tous les événements prévus pour mars et avril. Nous suivons la situation de près. Nous reprogrammerons les émissions dès que cela sera sûr et raisonnable. “

“La santé et la sécurité de nos combattants, de notre personnel et de l’incroyable équipe de production d’ESPN est la chose la plus importante dans la planification de nos prochaines étapes”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. «Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons apporter à nos fans fidèles une boxe de classe mondiale. Mais faire preuve de prudence est la chose la plus prudente à faire en ce moment. »

Même les stars qui semblent être plus grandes que nature comme le champion de quatre divisions Canelo Alvarez ont été forcées de prendre un siège arrière. Son prochain combat contre Billy Joe Saunders le 2 mai sera désormais repoussé au moins au mois de juin, sinon plus tard.

Ceux qui cherchaient à battre la ruée et ont acheté leurs billets tôt sur Ticketmaster recevront un remboursement complet pour chaque événement.

Toutes les commandes de billets seront remboursées à partir de votre point de vente d’origine. Si vous avez acheté en ligne via Ticketmaster, toutes les commandes seront remboursées automatiquement. Les commandes achetées avec une carte de crédit seront remboursées sur la carte de crédit utilisée pour l’achat. Pour les achats de tiers, veuillez contacter votre point de vente d’origine pour obtenir des informations sur votre crédit. Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour que ce remboursement soit reflété par votre institution financière. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Ticketmaster au 1-800-653-8000.

Comme c’est toujours le cas dans toutes les parties de la vie, il y a toujours un rebelle. Une personne ou une entité qui rit face à ceux qui suivent les règles. Dans ce cas, le président de l’UFC, Dana White, joue le rôle de cette figure rebelle. Le week-end dernier, le 14 mars, White a réalisé son événement UFC qui a eu lieu au Brésil.

Cela n’a peut-être pas été dans le meilleur intérêt de ses combattants, mais les fans qui étaient coincés à l’intérieur de la maison à la recherche d’autre chose que Bob l’éponge à regarder étaient ravis de voir du sport sur leurs écrans de télévision. Aucun fan n’était présent, mais les combats se sont déroulés sans problème.

J’espère que les fans ont adoré ce moment, car cela pourrait être la dernière fois qu’ils voient du nouveau contenu lié au sport depuis un certain temps.

“Nous ne pouvons pas le faire”, a déclaré White. “Nous n’avons pas d’autre choix que de reporter ces combats.”

Les nouveaux commentaires de White étaient loin de la déclaration qu’il avait faite quelques jours auparavant. Le changement d’avis de White est venu du président Trump et de sa recommandation de reporter ses événements.

4 févr.2017; Houston, TX, États-Unis; Le président de l’UFC, Dana White, était présent lors de l’UFC Fight Night au Toyota Center. Crédit obligatoire: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

“Nous ne nous arrêtons pas”, a déclaré White lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de reporter les combats la semaine dernière.

Maintenant, comme tous les autres sports, l’UFC est au point mort.

Le sport de la boxe et de l’UFC sont différents à bien des égards. Mais ils croient au même concept. Battez votre adversaire jusqu’à ce qu’il quitte.

À l’heure actuelle, il semble que l’UFC et la boxe n’aient eu d’autre choix que de le faire. Au moins temporairement.

La boxe, l’UFC, le basket-ball et tous les autres sports à travers le monde ont renoncé au drapeau blanc. Le Coronavirus a gagné.

Pour l’instant.