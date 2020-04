Couronné et assailli: Tyson Fury

Phil Jay 04/11/2020

World Boxing News est parti Ă Las Vegas en fĂ©vrier, s’attendant Ă assister Ă un Ă©vĂ©nement similaire au premier combat Tyson Fury contre Deontay Wilder quatorze mois auparavant.

Après avoir ratĂ© le choc de Los Angeles, le Nevada Ă©tait fermement sur l’itinĂ©raire dès le premier jour de 2019 lorsque le calendrier WBN a Ă©tĂ© confirmĂ©.

Les deux combats de Wilder, un Ă New York contre Dominic Breazeale et un Ă Vegas contre Luis Ortiz ont Ă©tĂ© choisis au dĂ©triment des efforts les plus faibles de Fury face Ă Tom Schwarz et Otto Wallin. Alors que la bataille de Manny Pacquiao avec Keith Thurman Ă©tait l’autre Ă©vĂ©nement prĂ©vu.

Sans aucun doute, c’est le match revanche Fury vs Wilder qui a suscitĂ© le plus d’anticipation.

Atterrissant dans la capitale mondiale de la boxe avec le temps de créer une atmosphère formidable, Fury vs Wilder II avait un avantage certain.

Après avoir vu des visages familiers partout oĂą vous vous ĂŞtes tournĂ© Ă cause de quelqu’un qui voulait voir ce blockbuster lourd, le dĂ®ner a Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ© sur la table voisine par un trio de champions du monde.

Un bref rattrapage avec Mauricio Sulaiman assis Ă Wolfgang Puck pour s’acquitter des fonctions prĂ©sidentielles du World Boxing Council, il Ă©tait temps de manger. Ă€ quelques mètres de lĂ Ă©tait assis un groupe vainqueur du titre mondial.

Andre et Anthony Dirrell ont Ă©tĂ© rejoints par Andre Berto alors qu’ils rentraient dans le repas d’avant-combat. Puis vint la nuit du combat.

La Garden Arena était pleine à craquer des chevrons. Une salle pleine de plus de 16 000 personnes entassées dans le lieu le plus célèbre de notre grand sport.

Après une undercard plutôt docile, un régal. Les meilleures légendes de division, Lennox Lewis, Mike Tyson et Evander Holyfield, ont reçu des médailles spéciales de la WBC.

Trois des plus grands de notre temps se sont inclinĂ©s. La foule de la capacitĂ© a applaudi sauvagement. Ce n’Ă©tait que l’apĂ©ritif.

ce fut au tour de Fury de faire son entrĂ©e. Certains ring marcher (ou continuer) c’Ă©tait.

En sortant sur le gĂ©nial morceau de Patsy Cline «Crazy» – une rĂ©fĂ©rence dĂ©finitive Ă ses jours ou Ă sa dĂ©pression et Ă ses problèmes mentaux, Fury s’Ă©tait dĂ©jĂ couronnĂ© «Roi de la boxe». Nous ne savions pas qu’il aurait raison dès le dĂ©part.

Une entrĂ©e d’anneau majestueuse digne de quelqu’un qui savait exactement ce qui allait se passer une fois que la première cloche sonna. Vraiment royale.

Effronté comme vous le souhaitez, Fury est passé de «The Gypsy King» à «All-Around King» en quelques tours seulement.

Le Britannique a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il allait faire. Parfois mĂŞme jouĂ© avec Wilder lĂ -dedans. Se lĂ©cher le cou, tirer des langues sur Wilder et atterrir des coups ne sont gĂ©nĂ©ralement pas associĂ©s Ă son style. Fury a prouvĂ© Ă quel point c’Ă©tait gĂ©nial de s’associer Ă SugarHill Steward.

InterrogĂ© Ă l’avance sur sa dĂ©cision de changer d’entraĂ®neur si tard, Fury Ă©tait pleinement justifiĂ© en donnant Ă Wilder un battage inattendu en sept rounds douloureux.

De notre position dans l’arène, nous ne pouvions pas croire Ă quoi nous assistions.

Ce barnstormer d’un combat Ă©tait complètement dĂ©pourvu de dĂ©part alors que Fury battait un Wilder terne et lent en soumission.

La fureur régnait en maître. Il méritait pleinement sa victoire.

Sur le chemin du retour dans le hall du MGM, c’Ă©tait le chaos alors que les fans de Fury scandaient pour leur homme. Tous se sentaient pleinement justifiĂ©s pour leur soutien. C’Ă©tait vraiment l’une des meilleures performances dans un combat pour le titre des poids lourds pendant un certain temps.

Même 24 heures plus tard, les fans britanniques célébraient toujours une merveilleuse victoire pour le double détenteur du titre mondial.

QUITTER LAS VEGAS

Ce dimanche après-midi, il n’y avait aucun moyen que Fury parte par la porte arrière.

Sachant que des milliers de ses pom-pom girls jouaient toujours au casino et profitant des festivitĂ©s d’après-combat, Fury sortit de sa chambre d’hĂ´tel pour sortir directement de la porte d’entrĂ©e.

Immédiatement, il a été assailli et entouré.

Gracieusement, Fury signé a posé pour quelques photos. Mais il avait clairement besoin de retourner dans son manoir somptueux et détendu en banlieue.

C’est un tĂ©moignage qu’il a au moins voulu se mĂŞler aux fans pendant un court moment, Ă©tant l’homme du peuple qu’il est.

Maintenant, tout reste prĂŞt pour que la trilogie se dĂ©roule entre octobre 2020 et fĂ©vrier 2021. Nous verrons-nous sĂ»rement un Wilder diffĂ©rent? – Connaissant Fury, nous verrons probablement un tout nouveau “Gyspy King” aussi alors qu’il tente d’Ă©crire un autre chapitre de conte de fĂ©es dans le dessert.

C’Ă©tait un week-end.

