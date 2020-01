Couverture de la controverse de vol de signes MLB

En novembre, un rapport de l’Athletic décrivait un stratagème des Astros 2017 pour voler illicitement des signes à des lanceurs adverses au cours de leur saison gagnante des World Series. Le 13 janvier, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a rendu public un résumé des conclusions de l’enquête qui a suivi sur la ligue, ainsi que des détails sur la première série de sanctions infligées aux personnes tenues pour responsables. Le directeur général des Astros Jeff Luhnow et le manager A.J. Hinch a reçu chacun une suspension d’une saison et le propriétaire de l’équipe, Jim Crane, les a licenciés tous les deux peu de temps après l’annonce. Alors que les Red Sox 2018 font l’objet d’une enquête pour une opération similaire de vol de panneaux, d’autres sanctions devraient bientôt suivre. Trouvez la couverture et l’analyse de l’histoire de The Ringer ici.