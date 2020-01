Coventry: un affrontement pour le titre des poids-lourds britanniques vacant

RINGSIDE 28/01/2020

Le promoteur Mick Hennessy ramène la boxe à Coventry au Sky Dome pour la première fois en une décennie avec un affrontement passionnant entre les rivaux amers Shakan Pitters et Craig Richards pour le Vacant British Light-Heavyweight Championship le samedi 28 mars, en direct exclusivement sur Chaîne gratuite 5.

Présenté par Hennessy Sports en association avec Ladbrokes, Channel 5, Infinitum, Everlast et Jon Pegg, les billets seront au prix de £ 40 standard, Ringside £ 70, Inner Ringside £ 100. Une date de mise en vente et les détails complets du billet seront annoncés sous peu.

Le Sky Dome était un foyer de boxe du début au milieu des années 2000 avec une foule de boxeurs locaux populaires, y compris Neil Simpson, Dean Pithie, Richard Evatt, Steven Bendall et Andy Halder, tous dans de glorieuses nuits de combat sur le site.

Avec le dernier championnat de boxe organisé il y a près de 10 ans – Leicester’s Rendall Munroe dans un éliminateur du titre WBC World Super-Bantamweight en avril 2010 – et avec Coventry menant à son année en tant que ville de la culture 2021, Hennessy a estimé que c’était l’idéal le temps et le lieu pour ramener la boxe et organiser l’un des combats les plus attendus de la boxe britannique.

Depuis que le titre britannique a été annulé par Joshua Buatsi et que le British Boxing Board of Control a annoncé des offres de bourse pour Pitters v Richards – qui ont été remportées par Hennessy – l’épreuve de force a divisé le commerce de combat britannique. C’est une vraie rencontre 50-50 avec les deux combattants uniformément appariés et avec beaucoup de fierté en jeu, aucun homme ne voudra finir deuxième dans cet affrontement crucial de 175 livres.

L’imposant Pitters de 6 pieds 6 pouces, 30 ans, n’a pas fait de mal depuis ses débuts en mars 2017 et a amassé une carrière parfaite invaincue de 13 combats avec quatre KO. Le talent de Birmingham a d’abord attiré l’attention lors de sa traversée du tournoi Ultimate Boxxer 2 en novembre 2018, battant Dec Spelman, Georgii Bacon et Sam Smith en une seule nuit pour remporter la robe d’or. Dans le dernier combat de “ Shaks ” en septembre, il a de nouveau affronté Spelman, qui était alors devenu le champion anglais, et l’a relevé de son titre dans une guerre passionnante de 10 rounds où il a dû surmonter des moments difficiles pour sortir vainqueur du tableau de bord. .

Pitters a déclaré: «Je ne suis comme aucun des gars auxquels il a été confronté auparavant. Il continue de parler d’Andre Sterling, de Jake Ball et de Frank Buglioni, il ne fait que vivre de ces noms. Je ne peux pas attendre de monter sur le ring avec lui et de découvrir à quel point il est adaptable, alors il se rendra compte à quel point je suis bon. Peu importe où le combat a lieu, peu m’importe où le combat se déroule, le résultat sera toujours le même, je gagnerai. Je suis le meilleur boxeur et il va le découvrir. Il raconte que j’ai été blessé contre Dec Spelman, mais j’ai prouvé que j’avais un bon menton. Son dernier combat contre Chad Sugden a été horrible, si c’était moi avec Sugden, il aurait été absent. Pour moi, le combat ne tient pas la distance et je veux savoir quelle sera son excuse quand il perdra. “

Richards, 29 ans, de Crystal Palace, a établi un solide record en cinq ans en tant que professionnel. Il a remporté le titre Southern Super Super Middleweight et le titre WBA Continental Light-Heavyweight en 17 combats. Ce sera le deuxième tir de Richards au titre des poids légers et lourds britanniques après sa perte de points contre le champion Frank Buglioni en octobre 2017 au stade de la Principauté sur une carte Anthony Joshua. Richards a pris le combat avec un préavis de cinq jours seulement après le retrait de son adversaire d’origine, Callum Johnson, mais il a pris le combat à Buglioni et à un moment donné au troisième tour, il semblait qu’il allait provoquer un énorme bouleversement. Depuis, ‘Spider’ est resté invaincu en six combats, bien que son dernier combat ait marqué un nul surpris face à Chad Sugden.

Richards a déclaré: «Pitters n’est pas prêt à se battre pour le titre britannique, il aurait dû défendre les Anglais puis combattre un éliminateur pour prouver qu’il était prêt. Les gens s’emballent avec lui. Jetez un œil à son record, ses quatre KO ont été contre un gars qui a perdu 72 combats; quelqu’un qui n’a eu que trois combats; un autre avec 29 défaites et quelqu’un faisant ses débuts. Il a été gravement blessé lors de son dernier combat contre Spelman. Le combat a-t-il lieu à Coventry pour lui donner un avantage? Cela fonctionnera contre lui et la pression sera sur lui. Je me suis battu lors d’une émission d’Anthony Joshua devant 86 000 personnes contre Frank Buglioni pour le titre britannique à cinq jours de préavis. Se battre à Coventry ne signifie rien pour moi. Il ne tiendra pas la distance à moins qu’il ne monte sur son vélo pendant douze tours. Quand je l’ai frappé au menton et qu’il atterrit sur Big Ben, il aurait souhaité que le combat se soit déroulé à Londres. “

Un undercard de qualité supérieure propose de superbes matchs de Midlands qui incluent un derby de Coventry fougueux entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green sur six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; Dilly Singh de Coventry contre Matt Sen de Birmingham à cruiserweight sur six tours; Coventry River Wilson de poids moyen léger Bent dans un concours de quatre tours; Poids léger Tom Collins de Birmingham dans un concours de quatre rondes; Le super-poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rondes; Le poids léger Danny Quartermine de Leamington Spa fait ses débuts professionnels dans un concours de quatre tours.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.

Hennessy est ravi de livrer le combat aux fans et aux téléspectateurs en direct sur Channel 5 et s’attend à une rencontre mémorable entre Pitters et Richards. Il a déclaré: «Ce fut un combat qui m’a vraiment séduit lorsque les offres de bourse ont été annoncées par le conseil d’administration et je suis ravi d’avoir remporté les droits de le mettre en scène. La ville de Coventry, autrefois populaire, est privée de boxe de championnat professionnel depuis près de 10 ans et je pensais que c’était le lieu idéal pour accueillir ce combat de titre britannique et ramener la boxe à nouveau et elle sera également en direct sur free-to -air TV sur Channel 5. C’est un vrai combat 50-50 et a divisé le commerce sur qui va gagner celui-ci. Shakan est invaincu, habile et avec les avantages physiques, mais fait face à son premier grand test et s’il réussit, il se lancera vraiment sur la grande scène. Alors que Richards a une longueur d’avance dans son expérience pour avoir décroché le titre britannique avant qu’il ne soit également un boxeur hautement considéré et qualifié, il aura faim de remporter la victoire sur son rival. Cela a les ingrédients d’un grand combat entre les rivaux féroces avec beaucoup de fierté sur la ligne. “