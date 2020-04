COVID-19 Adrien Broner se concentre à nouveau sur la boxe: “Concentrez-vous à 120% sur la boxe, c’est fini”

Publié le 04/09/2020

Par: Hans Themistode

Le redouté «et si» est quelque chose qu’aucun athlète professionnel ne veut entendre. Cela signifie que pour une raison ou une autre, ils n’ont pas été à la hauteur de l’immense potentiel qu’ils ont montré.

La plupart du temps, c’est à cause de blessures. Des joueurs de basket-ball tels que Derrick Rose, Penny Hardaway et Grant Hill étaient en passe d’atteindre un statut exceptionnel, mais les blessures ont rapidement mis fin à ce processus de réflexion. Michael Jordan est surtout considéré comme le meilleur joueur de basket-ball qui ait jamais vécu, mais si ces joueurs susmentionnés auraient pu rester en bonne santé, il aurait peut-être pu y avoir une autre discussion.

Paul Williams me vient à l’esprit dans le sport de la boxe. Dans les années 2000, si vous vouliez faire une sieste rapide en tant que combattant, alors Paul Williams était le gars pour vous en livrer une. À maintes reprises, Williams a laissé ses adversaires face cachée sur la toile. Il a marché sur les corps qu’il a lâchés en se dirigeant vers le sommet des divisions Welterweight, Jr Middleweight et Middleweight. Mais ensuite, une tragédie s’est produite alors que Williams s’est retrouvé dans un horrible accident de voiture qui l’a rendu paralysé.

Pour certains athlètes, leurs problèmes sont liés à la drogue. Tout le receveur de la NFL mondiale Josh Gordon a mené la ligue en recevant des yards en 2013, mais en raison de problèmes de drogue constants, il a fait dérailler ce qui aurait dû être une carrière au Temple de la renommée.

Dans le cas du champion de quatre divisions Adrien Broner, les blessures n’étaient pas son problème. Ce n’était pas non plus l’abus de drogues. Non, son plus gros revers a toujours été lui-même.

À un moment donné, Broner semblait destiné à être la prochaine grande star de la boxe. Il a tout imité sur le Temple de la renommée maintenant à la retraite, Floyd Mayweather. Il s’est battu comme lui, a parlé comme lui et s’est même habillé comme lui. Mais les imitations de Broner ont été de courte durée car il ne pouvait tout simplement pas être à la hauteur du battage médiatique. Maintenant, à l’âge de 30 ans, le livre est sorti sur Broner.

C’est un combattant correct, mais rien de spécial n’est ce que la plupart diraient.

Maintes et maintes fois, il a juré de changer les choses et de devenir le visage de la boxe. Il mettra de l’alcool, il cessera d’aller dans les clubs de strip et se concentrera uniquement sur la boxe. Mais alors que les pertes s’accumulaient, les croyants en lui ont commencé à se dissiper.

Maintenant, avec le monde entier forcé de se concentrer sur le fait de rester à l’intérieur de la maison, Broner ne semble avoir d’autre choix que de se concentrer uniquement sur la boxe.

«Ce sh-t commence à devenir vraiment répétitif, mec. Ce n’est pas bon », a déclaré Broner sur Instagram Live. “Une fois que je commence à entrer dans ce mode, ce n’est pas bon pour toi, mec. Je sais que beaucoup de gens comptent sur moi pour rester dans le club, continuer à faire la fête et faire la fête. »

“Mais quand je suis dans ce mode, ce n’est pas bon pour vous parce que vous devez réfléchir. À tout moment, je reviens et dis «f – k tout, Instagram, Facebook, tous les médias sociaux» et je me concentre à 120% sur la boxe, c’est fini. Et puis non seulement cela, pensez simplement si je vais à mon poids normal [130 or 135?]. “

Un Adrien Broner sérieux? Peu le croient. Les défaites contre Marcos Maidana, Shawn Porter et Mikey Garcia étaient toutes unilatérales. Du moins, c’est ce que cela semble être à l’extérieur. Mais du point de vue de Broner, ces pertes n’étaient pas exactement de sa faute.

«Beaucoup de gens ne savent pas. Je ne dirais pas que j’ai été forcé, mais on m’a donné des ultimatums que je ne pouvais pas refuser », a-t-il déclaré. «À cette époque, j’étais jeune et ils me jetaient tout cet argent au visage. Mais il y a deux côtés. Disons que j’aurais gagné. Ensuite, nous parlerions différemment aujourd’hui. “

«Mais si j’avais la chance de tout recommencer, je le ferais de la même façon parce que toutes les connaissances que j’ai acquises, tout ce que j’ai appris et le déroulement de ma carrière. Je suis content que ça se soit passé comme ça. Cela aurait pu être bien pire, et j’apprends encore maintenant. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais comme je l’ai dit, je ne changerais rien. “