Critique de livre: Révélation: une apocalypse en cinquante-huit combats par Andrew Rihn

Dans une mer de mémoires et de tweets de combat écrits par des fantômes avec une grammaire médiocre, une très belle écriture de boxe est un régal. Révélation d’Andrew Rihn: une apocalypse en cinquante-huit combats est un tel régal qui est engageant et lisible, mais pour raconter l’histoire de l’un des plus grands de la boxe, Rihn utilise un outil inattendu: la poésie.

La révélation est composée de cinquante-huit poèmes en prose, chacun dédié à l’un des matchs de boxe professionnelle de Mike Tyson. Chaque poème du livre ne fait que cent mots, mais cette lecture rapide est une interprétation vraiment créative du sport, de la carrière et de l’humanité. Comme les combats, chaque poème a un ton et une structure absolument uniques. Ils montrent des instantanés d’une marche sur le ring («Le début de quelque chose: existentiel».) Ou d’une victoire («Des gants comme des flammes sont soulevées au-dessus des cordes.») Ou de la défaite («Que signifie montrer votre douleur à 16 000 personnes?» ). Les sections couvrent tous les éléments de la vie de Tyson; en cinquante-huit pages, nous voyons des combats en cours d’action, des extraits sonores de conférences de presse et des copies publicitaires d’affiches de combat. Les poèmes ne cherchent pas à résumer la carrière de “Iron” Mike, mais s’interrogent sur les idées de la boxe, des combats et de la vie. Par le cinquante-huitième poème, Rihn nous laisse avec une dernière image obsédante de Tyson assis sur son tabouret après son combat final.

Andrew Rihn tisse habilement des conventions poétiques autour de moments clés de l’histoire de Tyson, de sorte que les poèmes sont toujours accessibles pour le fan de boxe moyen et un poète débutant dans la science douce pourrait également commencer à apprendre et à aimer le sport. Dans l’ensemble, la révélation est une solide introduction à la poésie pour les boxeurs et à la boxe pour les poètes.

Achetez Revelation sur Press 53: https://www.press53.com/andrew-rihn

