Croyez aux Milwaukee Bucks

Les Milwaukee Bucks sont les favoris pour remporter le titre NBA. Pour parvenir à une autre conclusion, à ce stade, il faut énormément de travail. Vous devez vraiment faire tout votre possible pour discréditer une équipe sur un rythme de 70 victoires avec un différentiel de points historique dirigé par le MVP en titre. Il doit être épuisant d’expliquer autour d’une saison aussi dominante afin de plaider la cause d’un autre concurrent – de sélectionner les statistiques des endroits les plus reculés et d’explorer match après match pour un lambeau de preuves corroborantes. Vous pouvez juger Giannis Antetokounmpo contre les fantômes de la finale de la Conférence de l’Est 2019 – une série dans laquelle il a récolté en moyenne 23 points, 14 rebonds et 6 passes décisives par match et que Milwaukee a presque gagné – ou contre les vagues d’adversaires qui tentent maintenant des stratégies similaires et échouer. Croire aux dollars est vraiment aussi simple que de croire ce qui est devant vous.

Milwaukee a détruit ses adversaires de manière si concluante cette saison qu’Antetokounmpo obtient souvent le quatrième trimestre en tant que PTO. (À l’heure actuelle, il se classe 101e au quatrième quart de minute par match.) Non seulement les Bucks ont doublé les Knicks de 26 points, comme ils l’ont fait cette semaine, mais ils ont laissé tomber les Clippers (avec les deux étoiles de Los Angeles dans la formation) par 28. Le basket-ball de ce calibre joue dans tous les fuseaux horaires. En chiffres, Milwaukee est la meilleure équipe de la NBA à domicile et sur la route, même si elle finira probablement avec un avantage sur le terrain tout au long de la post-saison. Par rapport aux autres grands prétendants, les Bucks ont à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense. Ne nous méprenons pas sur la charge de la preuve. Compte tenu de ce que sont devenus les trois autres finalistes de la conférence de la saison dernière, Milwaukee est la chose la plus proche de la ligue à un titulaire: une équipe très performante qui se comprend parfaitement.

Un manque d’intrigue autour des Bucks ne fait que renforcer le point. Dans chaque équipe gagnante, il y a un joueur coincé dans un rôle qu’il n’aime pas particulièrement ou qui obtient moins d’opportunités qu’il ne le mérite probablement. Quel que soit le bruit à Milwaukee, il sort rarement des vestiaires. Antetokounmpo, pour sa part, est à la tête de la ligue en déviations hors terrain; les références à sa prochaine agence libre en 2021 sont souvent poliment rejetées, jouées par l’une des plus grandes stars du jeu comme s’il n’avait jamais pensé à cette idée. (Le groupe de propriétaires de l’équipe le sait mieux.) Il existe un certain nombre de théories convaincantes expliquant pourquoi les Bucks, maintenant 36-6, n’ont pas encore vraiment retenu l’attention du monde du basket-ball. C’est peut-être le résultat naturel d’une équipe puissante qui laisse si peu à l’imagination.

Dans tous les cas, les Bucks devraient le considérer comme un compliment – un peu de mépris flatteur dans la tradition spursienne. Milwaukee écrase les équipes qu’il est censé battre et envoie la plupart des challengers qui viennent à sa rencontre. Depuis la semaine d’ouverture de la saison, les Bucks n’ont perdu que quatre matchs avec Antetokounmpo dans l’alignement: un contre le Jazz sur un buzzer-batteur Bojan Bogdanovic; un autre par quatre aux Mavericks (alors qu’il manquait Eric Bledsoe); un match de Noël pour les Sixers au cours duquel Antetokounmpo a été gêné par une blessure au dos (toujours sans Bledsoe); et un match largement inexplicable contre les Spurs au début du mois. Même dans les rares cas où Antetokounmpo ne parvient pas à mettre ses adversaires en boule et à les tremper dans la jante, Milwaukee fixe toujours les conditions de chaque match qu’il joue. Personne ne marque beaucoup à la jante contre les Bucks, en partie à cause de la difficulté de même y arriver. Ceux qui réussissent à dépasser Bledsoe (une sélection digne de la première équipe All-Defence la saison dernière), Khris Middleton ou George Hill trouveront Brook Lopez – un obélisque en baskets – qui attend dans la peinture pendant que Giannis exécute des interférences. Il s’agit d’un système complet basé sur le maintien des adversaires à l’écart des tirs qui pourraient les stabiliser.

Pendant ce temps, les Bucks répondent avec toute la force de l’une des infractions les plus puissantes du jeu. Il n’y a vraiment que deux défenseurs vivants qui posent des problèmes constants à Antetokounmpo (Kawhi Leonard et Joel Embiid), bien que quelques-uns aient la taille et l’intelligence nécessaires pour se donner une chance. S’attarder sur une série éprouvante contre les Raptors – qui, même au-delà de Leonard, étaient guidés par de brillants défenseurs – tient pour acquis combien d’équipes sont pratiquement mortes à leur arrivée dans leur affrontement avec Giannis. Ce n’est pas comme si se retirer d’Antetokounmpo et le défier de tirer n’est qu’une stratégie légale pendant les mois d’été. La plupart des équipes qui l’essaient finissent par faire un tour avec son transcontinental Euro-step.

Lorsque les adversaires tentent de faire face à ces attaques, Milwaukee a subtilement remodelé son attaque pour que les défenseurs couvrent plus de terrain. Giannis tirer passablement au-delà de l’arc (33,2%) est bien, mais c’est sa façon de lire l’action qui ouvre de nouvelles possibilités. On peut difficilement blâmer un bélier vivant et respirant d’avoir traité les défenseurs devant lui comme une porte têtue. Une partie de l’évolution d’Antetokounmpo, cependant, vient de la compréhension de comment faire une démonstration de force qui permet à Middleton de se glisser à travers la fenêtre. C’est le creuset de chaque jeune superstar. Le surmonter est le point.

Ce n’est qu’une question de temps pour Giannis, comme pour LeBron James avant lui. Des joueurs aussi talentueux et puissants ne peuvent pas être détenus longtemps. Il y a des endroits à gagner et des séries à gagner, à condition qu’ils trouvent de la solvabilité avec l’équipe qui les entoure. Middleton contrebalance sans merci l’infraction principale des Bucks et résout le dribble lorsque les choses tournent mal. En cours de route, il a marqué de manière comparable à (et plus efficacement que) Jimmy Butler. Milwaukee a réussi à concourir dans des séries éliminatoires à fort effet de levier tout en obtenant peu agressivement de Bledsoe. Quelque chose – n’importe quoi – du meneur pourrait suffire à mettre les Bucks au-dessus. Sinon, Mike Budenholzer peut compter sur Hill, Donte DiVincenzo (dont le sens du jeu convient parfaitement à cette équipe), Wes Matthews ou, si les circonstances le permettent, Kyle Korver. La positionnalité est une construction fluide où une équipe avec Giannis est concernée, et Milwaukee a la stabilité des joueurs de rotation nécessaires pour mélanger et correspondre à son chemin à travers une tranche éliminatoire.

Il n’y a aucune certitude dans tout cela – seulement une probabilité. Les Lakers et Clippers sont formidables. Les Sixers, qui ont été conçus pour défier les Bucks, pourraient être dangereux s’ils se débrouillent. Pourtant, presque tous les indicateurs disponibles suggèrent que Milwaukee a la star et l’équipe pour faire pencher la cote du championnat en sa faveur. Ce que les Bucks font de cette opportunité, c’est l’histoire de la saison, réalisée à l’arrière-plan des rumeurs commerciales et du mélodrame qui font tourner la NBA.

