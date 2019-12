Danei Jacobs est victorieux après le départ de Julio Cesar Chavez Jr.

Publié le 21/12/2019

Par Robert Aaron Contreras

L'événement principal de la dernière émission de DAZN était plein d'ordures. Littéralement, alors que les canettes de bière écrasées encombraient le ring après que Julio Cesar Chavez Jr. (51-4-1, 33 KO) ait semblé avoir manifestement démissionné après la fin du cinquième tour contre l'ancien champion du monde Daniel Jacobs (36-3, 30 KO) ). La galerie d'arachides qui a aidé à remplir la Talking Stick Arena à Phoenix, Arizona vendredi soir n'a pas hésité à montrer à Chavez sa déception lorsque l'arbitre Wes Melton a annulé la compétition.

Le combat était censé représenter les débuts super-moyens de Jacobs, 32 ans, qui a résisté à quelques tours d'ouverture vigoureux de Chavez, 33 ans, avant que la star mexicaine implose habituellement.

"Ce n'était pas nécessairement mes débuts dans la cause des super-moyens – c'est tellement irrespectueux", a déclaré Jacobs, debout sur le ring alors que de nouvelles ordures entrantes interrompaient son entretien après le combat. «C'est le plus grand adversaire de ma carrière. Je voulais m'assurer de pouvoir prendre les coups. Pour moi, il était un cruiserweight. Même son coup était lourd. Physiquement, il était l'homme le plus grand et cela s'est montré. »

Au cours des deux premiers tours, les coups de poing de Chavez ont été énergiques, correspondant à son apparence intimidante: dominant Jacobs, remplissant son cadre en surpoids (pesant bien au-dessus de la limite de 168 livres contractée à 172 livres). Traquant, Chavez a lancé des tirs en boucle sur son adversaire. Les coups de poing électriques se sont égarés en bas dans la deuxième période, portant une trace supplémentaire d'injection létale. Des mains droites énergiques vers la tête de Jacobs masquent la main gauche du pendule, giflant l'abdomen américain.

La troisième image a vu Chavez perdre de la vapeur. Jacobs est resté dans une position orthodoxe. Il a tiré droit et à gauche, ébréchant le dôme de son homme. Chavez a occasionnellement marché Jacobs mais a été accueilli par une rafale de coups de corps. Le blitz de Jacobs a forcé Chavez à conclure.

Un coup double a ouvert le quatrième tour pour Jacobs. Chavez a poussé avec sa main gauche mais son attaque a fortement ralenti. La foule a remarqué et était frustrée de façon audible. Comme sur ordre, Chavez a labouré et a poussé Jacobs dans le coin. Le plus petit boxeur a rapidement changé de position et a riposté avec des coups de gaucher avant de sortir du danger, délivrant un crochet gauche en balançant son corps dans le sens des aiguilles d'une montre. Jacobs a également bien combattu grâce à d'autres liens. Bien que Chavez ait trouvé le temps de se plaindre des coudes hors de la pause.

Au tour 5, Chavez a pataugé. Mais aucun coup de poing n'a suivi. Jacobs est resté actif, en particulier son jab et ses longues frappes sur le corps. Mais à la marque 1:15 de la manche, Jacobs a tourné vers l'extérieur, en piquant, où Chavez a esquivé un coup de poing et s'est penché vers la droite. Ce fut le plus gros coup du combat. Mais Chavez n'a fait aucun effort pour capitaliser sur le score. Des croix plus droites et gauches plus solides ont assuré la manche pour Jacobs.

Avec un petit joli sous l'œil gauche, Chavez est retourné dans son coin, désemparé. L'émission DAZN a affirmé l'avoir entendu citer une main droite cassée. Il a dit à son coin qu'il avait fini pour la nuit et que c'était fini. Heckling entra. À juste titre.

Marquant pour la deuxième fois de sa carrière privilégiée, Chavez a cessé de fumer sur une blessure fantôme, on ne peut lui faire confiance. Ne pas faire de poids, ne pas sortir sur son bouclier. C'est un puncheur meurtrier. Un fils d'immortel fistic. Mais pas de vrai boxeur.

Il s'agissait de la première victoire de Jacobs depuis 2018, rebondissant après une nette perte de points face à Canelo Alvarez en mai. Incapable de maîtriser le sommet de la classe des poids moyens, une incursion réussie dans les rangs des super-moyens est ce que Jacobs avait en tête ce week-end. Au lieu de cela, il a obtenu Chavez, et à cause de cela, forcé de patauger à travers les déchets et les débris qui le suivent généralement.

Julio Cesar Martinez remporte le titre des poids mouches

Julio Cesar Martinez (15-1, 12 KO) a remporté le titre de poids mouche WBC sur Cristofer Rosales (29-5, 20 KO) au neuvième round d'une sortie violente.

Martinez aurait déjà eu la ceinture sans un coup de poing tardif dans son effort dominant sur Charlie Edwards en août. Il a obtenu l'or pour de bon avec un autre assaut corporel menaçant. Celui-ci sur un autre combattant notable à Rosales, qui détenait cette même ceinture il y a des années.

Ce fut une bataille très divertissante. Les deux premiers rounds semblaient être égaux, alors que les deux combattants le versaient. Rosales a été agressif dès le début, étonnant même Martinez en deuxième période. Au bout du compte, cependant, il ressentirait de plein fouet le plus récent étalon de la division, un monstre de poche à percussion.

Martinez, 24 ans, de Mexico, a combattu une coupure près de son œil pour pirater Rosales, 25 ans. Il a distribué un véritable coup de fouet au septième tour et il semblait qu'il pourrait être en mesure de maintenir en vie sa séquence parfaite de ne jamais voir après le huitième tour.

Mais Rosales a interrompu cette séquence, réalisant sans doute son meilleur travail lors de la huitième manche. L'attaque de Martinez n'a cependant pas cessé et tout s'est terminé dans la neuvième strophe. Dans les derniers instants de cette ronde fatidique, Martinez est intervenu avec un large crochet gauche sur le corps et une pelle droite suivante qui a gelé Rosales, le laissant ouvert pour un suivi sans réponse à la peau à l'étage avant que l'arbitre ne soit intervenu au milieu des deux .

Martinez a maintenant remporté 15 matchs de suite. La seule perte de son record est survenue lors de ses débuts professionnels en 2015. Il a subi une perte à décision partagée et n'a pas encore goûté à la défaite. Rosales a perdu deux de ses trois derniers matchs.