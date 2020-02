Daniel Dubois à Joe Joyce: “C’est mon époque!”

Publié le 02/12/2020

Par: Hans Themistode

Chaque fois qu’un combattant n’a pas encore goûté à la défaite à l’intérieur du ring, il peut devenir difficile de l’amener à relever un véritable défi. Ce 0 dans la colonne des pertes est tout simplement trop important pour être mis en danger. À moins, bien sûr, que si le prix est correct, c’est une histoire complètement différente.

À part un salaire ridicule, le risque ne semble jamais l’emporter sur la récompense.

Dans le cas des prétendants invaincus des poids lourds Daniel Dubois (14-0, 13 KO) et Joe Joyce (10-0, 9 KO), ils ont tous deux décidé qu’ils sont prêts à tout mettre en jeu à un stade aussi précoce leurs carrières.

Sur le papier, ce concours semble égal. Il semble que le bon appel, après tout, ce sont deux gros frappeurs et, pour la plupart, sont considérés comme les jeunes étoiles les plus brillantes de la division. Avec les deux hommes éliminant tous leurs adversaires sauf un, il est sûr de dire que les juges vont avoir une nuit de repos lorsqu’ils s’affronteront à l’O2 Arena, à Londres.

Comme c’est souvent le cas en boxe, il y a une histoire derrière tout. Pour Dubois, il a déjà affronté Joyce. Eh bien, en combat, c’est.

En 2016, Joyce se préparait pour les Jeux olympiques. Dubois était l’un des nombreux partenaires d’entraînement qui a été amené pour donner du travail à Joyce. Les résultats de cette séance de combat n’étaient pas exactement compétitifs pour dire le moins.

Cela étant dit cependant, c’était il y a plusieurs années et beaucoup de choses ont changé depuis.

“Je suis un animal différent maintenant”, a déclaré Dubois lors d’une récente conférence de presse. «Tu vas devenir un vieil homme ce soir-là. Quand je vous regarde, je vois une cible massive et je vais me déchaîner. C’est mon époque de boxe et je dominerai après ça. Tous ses fans deviendront mes fans. Vous êtes détruit. C’est un nouveau chapitre, c’est la prochaine étape de ma carrière. »

On pourrait penser que puisque ces deux-là ont un peu d’histoire ensemble, il y aurait une sorte d’atmosphère amicale entre eux. Détrompez-vous. Non seulement les deux allaient et venaient, mais Dubois s’assurait de dire comment il pensait que la nuit allait se terminer.

“Je ne pense pas que ça va tenir la distance, il va être sorti avec un style dévastateur.”

Pour un combattant avec seulement 14 combats professionnels à son actif, Dubois parle d’un bon match. Pourtant, lorsqu’il est juxtaposé à son adversaire Joe Joyce, il a en fait l’avantage en termes de nombre de combats. Mais cela ne raconte pas entièrement toute l’histoire. Joyce a déjà 34 ans, avec une médaille d’argent qui pend autour de son cou. Il a également déjà remporté deux victoires notables. L’un est venu sous la forme d’un challenger titre unique Bryant Jennings et l’autre contre l’ancien titlist des poids lourds Bermane Stiverne.

Stiverne et Jennings ne sont plus exactement dans leurs nombres premiers respectifs mais bon, les noms sur son CV sont impressionnants. Dubois en revanche, n’a personne même à distance proche de l’opposition contre laquelle Joyce s’est retrouvé sur le ring.

“Nathan Gorman est votre seule victoire crédible”, a déclaré Joyce. «Je l’évalue, vous êtes en train de monter, mais peut-être que vous n’êtes pas prêt pour moi. Vous êtes un bon combattant, vous avez un grand potentiel, mais vous allez vous démêler dans ce combat. »

À ce stade, il est difficile de dire qui a l’avantage dans celui-ci. Chaque poids lourd peut se faire une idée solide de la raison pour laquelle il va gagner ce concours à venir. Mais personne ne veut entendre un débat entre ces deux-là. Les fans veulent simplement les voir terminer la discussion sur le ring. Heureusement, c’est exactement ce qui se passera le 11 avril.