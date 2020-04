Daniel Jacobs admet Gabe Rosado: “Ça m’a énervé”

Publié le 04/06/2020

Par: Hans Themistode

Les options sont apparemment infinies pour l’ancien champion des poids moyens, Daniel Jacobs.

Après une défaite compétitive contre Canelo Alvarez en septembre 2019, Jacobs a abandonné la division de 160 livres et a opté pour la confortabilité à 168. Les résultats jusqu’à présent sont exactement ce qu’il espérait en arrêtant Julio Cesar Chavez Jr au cinquième tour de leur concours en décembre 2019.

Maintenant que Jacobs s’est mouillé, il cherche à sauter dans le grand bain. Mais avant de le faire, il envisage de prendre un nom moindre dans la division.

“Pour l’instant, c’est cette petite, petite belette qui est dans ma petite colonne vertébrale et que je ne peux pas sortir”, a déclaré Jacobs à Hearn lors d’une interview sur Instagram Live. «Et son nom est Gabe Rosado. Il m’a énervé. Seigneur, aie pitié de ce gars, mec. Donc, je ne sais pas. “

Pour Rosado, il a eu une route difficile au cours des dernières années. Vous pouvez facilement faire valoir qu’il a combattu la concurrence la plus rude de n’importe qui. Des rencontres avec Alfredo Angulo, Gennadiy Golovkin, Peter Quillin, Jermell Charlo et Willie Monroe Jr le prouvent.

Comme aucun combattant de grand nom ne regarde dans la direction de Rosado, principalement à cause de ses 12 défaites, il a eu recours à la conversation trash. Au cours de la dernière année, Rosado a appelé Jacobs à chaque tour. Ce n’est pas vraiment surprenant étant donné que Rosado ne semble pas aimer quelqu’un dans ou autour de sa catégorie de poids. Mais sa guerre des mots a attiré l’attention de Jacobs.

Appelez ça juste des affaires. C’est généralement tout. Mais Jacobs a d’autres idées.

“Je pense juste que c’est un peu d’envie et c’est un peu de jalousie”, a déclaré Jacobs. “Vous savez, je me souviens de lui avoir dit quelque chose autant que lorsque je commentais, essayant de dire que j’essayais d’être un faux Andre Ward. Mais je suis un homme polyvalent. Je peux faire beaucoup de choses. Vous savez, et je pense que c’est parce qu’il est un gardien. Je pense que vous savez, ça ne lui va pas bien parce que nous nous sommes tous réunis. Et pour que je le dépasse comme je suis et comme a évolué sa carrière, il doit emprunter d’autres voies pour se battre. »

“Et ce que les fans ne comprennent pas, vous savez, nous voulons tous le faire pour les fans, en ce qui concerne le choix des meilleurs combats. Mais parfois, il y a des combats personnels que vous voulez pouvoir sortir. Et ça va aussi faire un bon combat. Donc pour moi, je regarde ce combat, vous savez, comme des côtelettes d’agneau en ce moment, car il est de la nourriture. “