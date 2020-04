Daniel Jacobs évalue David Benavidez le meilleur et l’usine de Caleb le pire parmi les champions de 168 livres

Publié le 04/01/2020

Par: Hans Themistode

Daniel Jacobs semblait apprécier son bref séjour dans sa nouvelle division. Après des années de lutte pour atteindre la limite de 160 livres, Jacobs a appelé à une augmentation de huit livres. Jusqu’à présent, les résultats ont été plutôt bons. Un arrêt de cinquième ronde contre Julio Cesar Chavez Jr lors de sa dernière apparition sur le ring.

Bien qu’il soit prouvé depuis longtemps que Chavez Jr ne sera pas à la hauteur du nom de son père, il est toujours un adversaire solide. Jacobs a rendu les choses plus faciles lorsque les deux se sont affrontés le 20 décembre, au Talking Stick Resort Arena, à Phoenix en Arizona.

Jacobs n’ayant plus à se soucier de réduire son poids supplémentaire, il se sent un peu libre dans sa nouvelle catégorie de poids. Cela ne signifie pas pour autant que les choses seront faciles.

27 octobre 2018; New York, NY, États-Unis; Danny Jacobs et Sergey Derevyanchenko lors de leur combat pour le championnat IBF poids moyen vacant au Hulu Theatre à Madison Square Garden. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

À l’heure actuelle, la division de 168 livres est connue comme l’une des meilleures de la boxe. Avec des champions tels que le titulaire de la ceinture IBF Caleb Plant, le champion WBC David Benavidez, la titlist WBA Callum Smith et le champion WBO Billy Joe Saunders, la voie vers un autre titre ne sera pas facile pour Jacobs. Pourtant, lors d’une récente interview FaceTime avec le promoteur Eddie Hearn, il a donné son avis sur qui, selon lui, est le maillon faible de ce peloton de championnat.

“Dire qui est le meilleur est un peu difficile à dire. Mais je dirais, je veux dire, tous ces gars sont au top », a déclaré Jacobs. «Je mettrais probablement Plant au bas de ces noms que vous venez de nommer. Je pense que Plant est bon, mais je pense, vous savez, je pense qu’il peut être battu. Il est battable. Je vois beaucoup de défauts dans son jeu. »

Avec seulement 20 combats sous son record, Plant semble avoir le moins d’expérience. Mais beaucoup le considèrent comme le meilleur boxeur à 168.

Avec les boxeurs, ainsi que la plupart du monde, n’ayant absolument rien à faire grâce à la pandémie de coronavirus, Plant ne devrait pas tarder à entendre ce que Jacobs pense de lui.

L’ancien champion des poids moyens n’a pas seulement un œil sur Plant, mais chacun des champions. Y compris le nom qu’il croit être meilleur que les autres.

“En ce qui concerne Benavidez, il est probablement le plus fort que j’ai vu parmi les gars que vous venez de mentionner. Mais maintenant que j’arrive dans la division des super-moyens, c’est intéressant. Et maintenant, ces gars ont mon attention. Je vais étudier, j’attends avec impatience la suite, ce qui est le mieux pour moi et ma carrière. “