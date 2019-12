Daniel Jacobs fait de Julio Cesar Chavez Jr. un 'cruiserweight irrespectueux et lourd'

Personnel WBN 21/12/2019

📸 Ed Mulholland

Daniel Jacobs était mécontent de ce qui s'est passé cette semaine lorsque Julio Cesar Chavez Jr. est entré en surpoids et a transformé leur événement principal de Phoenix en farce.

Dans un combat qui n'a même pas été confirmé jusqu'à la semaine de combat en raison d'une suspension de la Commission du Nevada, Jacobs a tenté de continuer après que Chavez ait perdu du poids de cinq livres.

En acceptant le combat à 173 livres à la onzième heure, Jacobs ne savait peut-être pas pourquoi il s'était laissé faire.

Gabriel Rosado a été offert en remplacement, mais Jacobs a choisi de combattre l'ancien détenteur du titre des poids moyens de la WBC malgré un énorme fossé en livre.

Luttant initialement, Jacobs a finalement commencé à battre Chavez dès le quatrième tour. Une fois le cinquième terminé, le défi de Chavez l'était aussi.

En quittant sur son tabouret, Chavez a ensuite été bombardé de hot-dogs et de bière, une décision des fans qui s'est propagée à Jacobs lors de son interview après le combat.

Clairement découragé, Jacobs a tenté de donner un sens à tout cela.

«Pour moi, ce n'était pas mes débuts en super poids moyen. C'est tellement irrespectueux, c'était au cruiserweight », a déclaré Jacobs. «Son coup était si lourd, physiquement, c'était un homme plus gros.

«J'ai fait de mon mieux pour être insaisissable et boxeur, c'était un homme lourd. J'ai essayé de contrer ses coups de poing. Ils volent ma victoire, mec.

«Cela m'a pris deux ou trois tours honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il lui restait. Je ne sais pas s'il avait quelque chose dans ses manches. Mais je voulais juste m'acclimater.

«Je me suis assuré de pouvoir prendre des coups de poing, voir s'il voulait se bagarrer. Mais pour l'instant, je suis à l'aise avec la victoire. Maintenant, je ne peux pas profiter de la victoire, mais j'ai fait ma part.

MEILLEUR

"Ce n'était pas nécessairement au super poids moyen. À la fin, j'ai combattu un cruiserweight. Je veux aller de l'avant et prouver que je suis le meilleur. Il s'agit de s'acclimater et d'avancer dans la bonne direction.

«Je veux combattre le plus gros de la division. Je veux encore Jermall Charlo et GGG. Il y a Billy Joe Saunders et beaucoup d'autres champions », a-t-il ajouté.

Jacobs est de retour dans la colonne des victoires, néanmoins, après sa défaite en mai face à Canelo Alvarez.