Daniel Roman prévoit d’exploiter les défauts du maquillage de Murodjon Akhmadaliev

RINGSIDE 25/01/2020

📷 CARLOS BAEZA

Le champion du monde des poids super-coq WBA et IBF, Daniel Roman, a organisé une séance d’entraînement pour les médias au City of Angles Boxing gym à Los Angeles. Roman défend ses titres contre le challenger invaincu de la WBA Murodjon Akhmadaliev sur le projet de loi à triple tête du championnat du monde le jeudi 30 janvier au Meridian à Island Gardens à Miami, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Roman, qui est le seul champion unifié de la division des super-coqs, est resté invaincu depuis 2013, devenant l’un des combattants les plus accomplis de la boxe. Voici ce que lui et son équipe avaient à dire sur cette confrontation sensationnelle.

“Murodjon Akhmadaliev a battu mon coéquipier Isaac Zarate, donc je le connais très bien”, a déclaré Roman. “Je sais que c’est un enfant fort, un combattant agressif, il a faim et il va essayer de me faire sortir du mieux qu’il peut.”

“Il fait quelques erreurs, il aime se battre avec les mains vers le bas, je ne sais pas si c’est son style, mais ce sont les défauts que je vois en lui”, a poursuivi Roman. «Akhmadaliev n’a peut-être pas l’expérience en tant que pro, mais c’était un grand amateur olympique qui a remporté un bronze. À ce niveau, il n’y a pas de combats faciles. Son style et mon style vont faire un super combat. »

«Ce fut un excellent camp d’entraînement comme toujours», a conclu Roman. «Nous nous attendons à ce qu’Akhmadaliev vienne de son mieux et nous ne le prenons pas à la légère. Ma blessure à l’épaule est derrière moi et je me sens à 100%. C’est un combat de championnat du monde et nous sommes prêts à y aller. »

“Danny est un vrai professionnel, il est discipliné, il se sacrifie, il travaille dur”, a déclaré l’entraîneur et manager d’Eddie Gonzalez. «Si je lui demande de faire quelque chose, il va au-delà. Je suis très confiant qu’il va battre Murodjon Akhmadaliev. »

“Je pense que Roman est l’un des meilleurs combattants de la boxe”, a déclaré Ken Thompson, PDG de Thompson Boxing Promotions. «Il a combattu partout dans le monde et a remporté des titres mondiaux. Il est le meilleur combattant que nous ayons jamais eu à Thompson Boxing. Je m’attends à ce qu’il ait une performance spectaculaire. “

“Je ne peux pas penser à des combats dans lesquels Danny Roman a participé qui n’étaient pas pleins d’action”, a déclaré Alex Camponovo, entremetteur de Thompson Boxing. “Il n’a pas perdu beaucoup de manches dans sa carrière et je m’attends à ce qu’il domine dans ce combat.”

Le choc de Roman avec Akhmadaliev fait partie d’une énorme soirée de boxe de championnat du monde alors que Demetrius Andrade (28-0, 17 KOs) défend son titre WBO World Middleweight contre le concurrent Luke Keeler (17-2-1, 5 KOs) et Tevin Farmer (30 -4-1, 6 KOs) défendant son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs).

Les sensations YouTube Jake Paul et AnEsonGib font leurs débuts professionnels l’un contre l’autre, le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre le Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes les talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KOs), Austin Williams (4-0 3 KOs), Alexis Espino (4-0 3 KOs), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).