Danny Dignum vs Alfredo Meli se prépare pour le 7 mars à Brentwood

RINGSIDE 07/01/2020

Des combattants invaincus entreront en collision lorsque Danny Dignum affrontera Alfredo Meli lors d’un énorme #MTKFightNight au Brentwood Center le 7 mars.

L’événement sera en direct aux États-Unis sur ESPN + en association avec Top Rank, et dans le monde entier sur IFL TV, et voit Dignum (12-0, 6 KOs) défendre sa ceinture WBO européenne de poids moyen contre Meli (17-0-1, 5 KOs ).

Dignum a déclaré: «J’ai vraiment hâte à ce combat. Alfredo a un très bon bilan sur papier donc c’est un vrai combat 50/50.

“Je n’ai rien vu de lui pour être honnête. Mon entraîneur a regardé son dernier combat et a dit qu’il s’avançait beaucoup et avait un taux de travail élevé qui pourrait me convenir, car j’aime quelqu’un qui se présente.

«Son dernier adversaire était un bon combattant, donc il était là avec une bonne opposition et il a également boxé Conrad Cummings il y a quelques années. Je ne retirerai rien de nos deux résultats avec Cummings car son combat était il y a longtemps, donc je me prépare pour mon combat le plus dur à ce jour. “

Meli a ajouté: «J’ai vraiment hâte de me battre avec Danny Dignum. Il a le titre européen WBO, donc une victoire ici peut me propulser haut dans le classement WBO, donc c’est une grande opportunité.

«Je suis satisfait de la victoire lors de mon dernier combat contre un combattant invaincu. C’était une énorme carte pour faire partie de Belfast et maintenant je suis ravi de participer à un autre énorme #MTKFightNight. “

C’est le dernier #MTKFightNight massif à avoir lieu au Brentwood Center, avec un certain nombre de grands noms en compétition sur le site tout au long de 2019.

Les billets pour l’événement sont maintenant en vente, avec des combats plus fantastiques qui seront ajoutés dans les prochains jours et semaines.