Danny Garcia contre Ivan Redkach, Hurd contre Santana Fight Preview

Publié le 24/01/2020

Samedi, Danny Garcia (35-2, 21 KO) a deux adversaires en tête. Aucun d’eux ne sera dans le ring avec lui. Rejeté des rangs de boxe-pour-livre, Garcia espère transformer une performance dominante sur Ivan Redkach (23-4-1, 18 KO) en un méga-combat avec Errol Spence de Manny Pacquiao.

Viser des combats compétitifs n’a jamais été exactement le M.O de Garcia de peur qu’il ne contienne quelque chose de lucratif qui semble être exactement ce que Spence et Pacquiao proposent. Il y a trois ans, Garcia était (même à contrecœur) un élément incontournable de l’élite du sport. Mais après avoir été relevé de cette position élevée à la suite des pertes de Keith Thurman et Shawn Porter, des années passées à vivre quelques bonnes victoires en 2013 semblent remonter à des siècles. Sa récente note de 2-2 remonte à 2017. Et tant pis compte tenu de son talent – alliant puissance stellaire et équilibre impeccable – le tout est inférieur à la somme de ses parties en ce qui concerne Garcia.

Crédit photo: compte Twitter Premier Boxing Champions

Ce tronçon de 14 mois qui a vu Garcia faire exploser Amir Khan et cogner autour de Lucas Matthysse était quelque chose à voir. Cela a également rendu sa chute de la grâce encore plus épique. Biblique même. Parce que Lucifer pourrait être un bon parallèle pour la haine Garcia et son camp (à savoir son père) ont été rencontrés par la communauté de boxe. Étiqueté avec le label “cherry picker” pour avoir fait les enchères d’Al Haymon et avoir constamment mâché tout au long de cette saga qui ne les mènera pas à son combat avec Thurman. Angel Garcia a juré que son fils était le cadeau de Dieu à la boxe. Et les fans de combats ont rapidement souligné la contradiction d’une telle affirmation avec ce qui se passait dans le ring. Pour commencer, ce vol aux dépens de Mauricio Herrera.

C’était la première action de Garcia depuis sa défaite contre Matthysse. Herrera n’était pas encore connu comme le spoiler divisionnaire, mais plutôt un compagnon non annoncé qui a combattu à égalité avec les hommes intermédiaires sur ESPN. Mais il n’y avait pas de mise au point pour Garcia. L’attaque maladroite de Herrera a embrouillé la superstar jusqu’à un verdict de décision chanceux qui hante toujours l’héritage de Garcia. Toujours accroché à sa ceinture, Garcia n’a pas eu la chance de les défendre lors de sa prochaine inscription pour combattre Rod Salka, un boxeur considérablement plus petit, dans un match si pauvre que la WBC et la WBA ont refusé de le sanctionner.

À ce stade, la division poids welter junior était encore chaude. Donc, Garcia ne pouvait pas éviter les grands noms pour toujours. Pour ouvrir 2015, il a affronté Lamont Peterson, un champion respectable. Le concours a été assez juste, mais Peterson a terminé le match le plus fort et cela a peint une scène terrible lorsque Garcia a obtenu une décision majoritaire. Mais la vraie histoire était que, pour aucune raison, Garcia exigeait un poids variable. Cela signifiait pas de ceintures sur la ligne, pas d’unification. Comme elles sont souvent dénuées de sens, ces ceintures brillantes signifient beaucoup pour la base de fans principale, qui les considère comme le seul objectif du sport: remporter le titre et être le meilleur. La trahison de Garcia était encore un autre péché grave.

Les ceintures ne signifiaient clairement rien pour Garcia, car il était passé au poids welter (147 livres). Dans la division la plus glamour du sport, la pression pour une action de haut niveau n’a fait qu’augmenter, en particulier contre Thurman. Mais Garcia n’a offert qu’un combat contre Paul Malignaggi et, pire, Robert Guerrero, que Thurman avait battu l’année précédente. Le temps entre Garcia entre les combats est devenu plus long, attendant 10 mois entiers avant de finalement donner le coup d’envoi à un TKO contre le grognement de PBC Samuel Vargas.

Ce n’est qu’au printemps 2017 que les fans ont eu Garcia-Thurman. Mais franchement, peu importe le résultat, peu importe à quel point Garcia allait gérer les choses avec Thurman, cela n’allait jamais suffire. Sa réputation était souillée. N’importe quel type de perte était tout ce dont ses détracteurs avaient besoin. Il avait été dénoncé, comme ils aiment à le dire. Non seulement parce que Thurman était un combattant formidable, mais parce qu’il a prouvé que l’intelligentsia de la boxe était correcte tout au long – chaque toucher doux, tous les combats rapprochés, ce n’étaient pas des événements isolés, mais une formidable reconnaissance de modèle de l’esprit de la ruche sur les médias sociaux.

Trois ans plus tard, Garcia n’a concouru que trois fois de plus. Perdant deux fois, ne répondant pas aux seuls noms notables auxquels il a fait face depuis qu’il a détourné Matthysse. Son dernier combat a été un arrêt sur Adrian Granados, un banger taillé dans le même tissu que Redkach: le type d’adversaire pesant sur mesure pour Garcia. La formule fonctionnait avant, pourquoi pas encore?

En juin dernier, Redkach, 33 ans, faisait face au canon du même canon. Devon Alexander était un concurrent établi à la recherche d’un banger limité pour gagner du terrain. Redkach était son homme, mais une paire de mains gauches a inversé le script en faveur de Redkach, gagnant par KO au sixième tour. Pas mal pour ses débuts en poids welter.

Devenant pro à la légèreté avec un battage médiatique considérable, Redkach était un frappeur décent. Mais casser un solide technicien comme Alexander était plus que même ses plus grands fans n’auraient pu l’espérer. Il a enchaîné trois victoires consécutives. Mais extraire un autre bouleversement de Redkach ne sera pas facile pour son entraîneur Shane Mosley. En poussant ces milieu des années 30, il ne reste plus grand chose pour un combattant à côté de leur puissance. C’est peut-être pour le plus grand plaisir de Redkach.

Hurd cherche à rebondir après avoir perdu des titres

Aussi intéressant qu’un affrontement puisse se produire entre deux hommes qui viennent de perdre, Jarrett Hurd (23-1, 16 KO) affronte Francisco Santana (25-7-1, 12 KO) dans un concours de poids moyen junior de 10 rondes.

Hurd, 29 ans, était le roi de 154 livres juste l’été dernier avant que le meurtrier du Maryland ne soit décidé par un Julian Williams inspiré. Hurd avait auparavant imposé sa volonté à chacun de ces adversaires. Une croisade de trois combats en 2017 et 2018 avait particulièrement fait prendre note au monde: dénigrer Tony Harrison et Austin Trout avant d’épuiser une décision concernant Erislandy Lara. Tous trois étaient des titulaires de ce titre, passés ou présents. Donc, un coup de grâce précoce sur le voyou britannique Jason Welborn n’était que des desserts.

Malgré le battage médiatique entourant Williams avant qu’il ne soit abattu par Jermall Charlo, Hurd était censé l’écraser. Mais Williams a coupé les oreilles. Heureusement pour Hurd, Williams a étonnamment perdu immédiatement après, et il n’est pas si loin d’une autre fissure au titre car il est actuellement le candidat le mieux classé à la multitude de champions de la WBA (trois en tout!).

Santana, 33 ans, connaît aussi Williams de première main. Ils se sont rencontrés il y a longtemps en 2011, ce qui a conduit Williams à un match nul. C’était la première tache sur le record du futur champion. Le vrai niveau de Santana était clair dans son tout prochain combat, souligné par Jermall Charlo.

En tant que tel, la prochaine demi-décennie a fait partie intégrante d’un bagarreur de deuxième niveau. Détruisant les talents régionaux ici, nourris de perspectives brillantes là-bas. Donc, en 2018, il était une réflexion après coup lorsqu’il a participé au tournoi de poids welter de courte durée organisé par la WBC. Dans la tête de série était Felix Diaz, mais Santana ne faisait pas attention, devançant l’ancien médaillé d’or à une victoire de points. Il n’y a pas de nuits de congé pour Santana. Il a peut-être été surpassé par Abel Ramos, plus frais, dans son dernier combat. mais il a quand même terrassé le jeune homme, accumulant 800 coups de poing au total. C’est ce que Santana est, cohérent – aussi limité qu’il soit.