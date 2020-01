Danny Garcia décide Ivan Redkach, les yeux se battent avec Spence ou Pacquiao

Publié le 26/01/2020

Par: Robert Aaron Contreras

Samedi, l’ancien champion Danny Garcia était clairement au-dessus de son adversaire alors qu’il a matraqué Ivan Redkach au cours des 12 manches complètes, éloignant le vainqueur d’une large victoire à l’unanimité au Barclays Center de Brooklyn, New York, la maison d’adoption de Garcia.

Garcia (36-2, 21 KO), en compétition devant une foule partisane de Brooklyn pour la huitième fois, a pris un excellent départ en fouettant Redkach, qui avait quelque chose à lui mordre (rongeant en fait l’épaule de Garcia au neuvième tour) avant de se refroidir sur le tronçon, ne marquant aucun renversement, ce qui donne une performance à parts égales dominante et décevante, remportant 117-111, 117-111 et 118-110, pour préparer le terrain pour un méga-combat, peut-être contre Errol Spence ou Manny Pacquiao.

“Je pensais que l’arbitre allait l’arrêter”, a déclaré Garcia, trompant personne, au correspondant de Showtime, Jim Gray. “Je le punissais – je voulais obtenir le KO.” Plus important encore, Gray ne pouvait pas le laisser partir sans demander si Redkach le mordait.

Crédit photo: compte Twitter Premier Boxing Champions

Garcia a expliqué: «Il m’a mordu… [Redkach] a dit «Mike Tyson» quand il m’a mordu. C’est la première fois que je me mords dans un combat. “

Sortant de ce bouleversement face au Devon Alexander, bénéficiant d’une nouvelle puissance KO au poids welter, mordre Tyson-esque n’était pas le genre de sauvagerie que les gestionnaires de Redkach pensaient qu’il serait en mesure d’offrir à Garcia. Au lieu de cela, il a ouvert le concours en expérimentant de longs coups de corps. Garcia a systématiquement paré l’offensive de son adversaire et a marqué Redkach avec un doublé pour dissuader la tactique.

La main gauche de Redkach est venue en direction de Garcia dans le deuxième cadre. Avec une petite fermeture éclair derrière eux et Garcia étant le contre-poing naturel qu’il est, le favori de la foule a jeté des coups légers directement sur Redkach, se courbant sur le bras étendu de l’Ukrainien.

Affirmant sa volonté, Garcia s’est éloigné de Redkach. Ses combos et son powerpunching étaient trop. Il a habilement traqué Redkach au troisième tour, l’appâtant pour attaquer, avant d’exploser en plongeant, en ailant les crochets droit et gauche.

Garcia a mélangé sa sélection de coups de poing et, mieux, ses points d’entrée. Se déplaçant en diagonale vers sa droite, Garcia a légèrement touché Redkach à l’étage avec une main droite avant de transformer immédiatement la même main en un coup de poing. Le chronométrage des crochets entrants de Redkach, et a remporté les échanges rapides avec les crochets gauche de la sienne. Au fur et à mesure, Redkach était un canard assis, ouvert pour absorber des coups rapides de Garcia jusqu’à la fin de la sixième strophe.

Redkach n’était tout simplement pas une menace à mi-parcours du concours de 12 rounds. Sa production si faible, Garcia a parfois tiré quatre uppercuts consécutifs. Finalement, une lourde main droite de Garcia a bouclé les genoux de Redkach à la fin de la ronde 7. Le rang de la cloche et Redkach se sont tournés vers la caméra pour révéler une rougeur hors de son œil gauche, y compris au-dessus de son sourcil.

Les vagues à deux poings de Garcia ont coïncidé avec de longues périodes d’inactivité de Redkach: trop occupé à coller ses mains pour retourner quoi que ce soit de notable. Il y a eu une consultation rapide avec le médecin avant la neuvième manche. Mais Redkach a été renvoyé là-bas pour être sur l’extrémité de réception des crochets brevetés sans aspect de Garcia, catapultant les briques apparemment à travers le ring.

Montées Redkach montées. Il a donné un grignotage à Garcia et a ensuite tendu la langue à plusieurs reprises à Garcia, mais en utilisant ses mains pour envelopper son agresseur, pas pour riposter, alors que les coups de poing régnaient sur lui. Garcia n’était pas dérangé, reprenant ses faiseurs de foin.

Le onzième tour, cependant, a vu la petite ténacité de Garcia se dissiper. Ici, à travers le tour final, Redkach a démontré plus de rebond à son pas avec moins de poings déchaînés venant à sa rencontre. Il lança les mains gauche, faisant peu de contact, mais simplement content de voir Garcia reculer et faire un pas en arrière.

Garcia était encore loin devant son homme dans les totaux finaux de la CompuBox. Il s’est connecté sur 195 des 568 coups de poing au total (34%), comparé à l’atterrissage de Redkach 88 sur 578 (15%).

Cela fait deux victoires consécutives pour Garcia depuis qu’il a abandonné une décision à Shawn Porter. Un long passage dans les rangs livre pour livre et domaine sur la division junior poids welter, loin derrière lui, une plus grande splendeur pourrait être la sienne avec une confrontation réussie contre Spence ou Pacquiao.

Lequel ne semble pas avoir d’importance pour Garcia.

“Soit ou”, at-il dit après le combat. «Chacun de ces combats que j’aimerais avoir. Je pense que mon style convient parfaitement aux deux combattants. »

Jarret Hurd (24-1, 16 KO) bat. Francisco Santana (25-8-1, 12 KO) par décision

Jarret Hurd, ancien titlist des poids moyens juniors unifiés, qui revient pour la première fois depuis qu’il a perdu ses ceintures, a déjoué et dépassé Francisco Santana en route vers une victoire par points lors du co-tournoi principal de 10 tours de la soirée.

Dommage que ce ne soit pas l’action habituelle et furieuse que Hurd produit généralement, mais tout cela était par conception.

“Nous sommes venus ici et avons fait ce que nous voulions”, a déclaré Hurd dans l’interview post-combat. “Nous voulions travailler derrière le jab – nous ne voulions pas aller aux pieds, nous ne voulions pas aller à la guerre.”

Bien que Santana aurait probablement obligé un Hurd en guerre, le destroyer du Maryland, âgé de 29 ans, a décidé de combattre à l’envers. Au premier tour, Santana ne traquait pas tellement, mais pourchassait le plus gros des hommes.

Hurd contrôlait le rythme avec des coups de patte – sans s’exercer. Santana progressait constamment. Quand il pouvait enchaîner des rafales d’attaques courtes et à la pelle, faisant peu de dégâts.

La géographie du combat a changé lors de la troisième ronde où Hurd n’était pas si désireux d’abandonner le centre de l’anneau, tirant des coups raides sur Centeno alors que “Chia” se déplaçait en demi-cercles à la recherche d’une ouverture. Des coups plus raides ont atterri. Centeno a rencontré un court succès avec les crochets gauches alors que Hurd testait, ou du moins tentait, de montrer le mouvement du haut du corps. Mais Hurd a recommencé à accumuler des points en coupant des uppercuts à la tête de son homme.

Centeno était au moins en train de s’entraîner: danser ici et là, des grognements audibles accompagnant ses coups fringants. Aucun d’entre eux n’a atterri à ras, caressant les épaules de Hurd et les renversements incapables d’atteindre la tête de son adversaire.

Hurd infligeait des coups plus puissants dans la cinquième strophe. Même à courte distance, il était en sécurité, se penchant en arrière, hors de la portée de Centeno, attendant patiemment que l’homme plus petit offre des coups de poing impuissants et renvoyant des crochets gauche-droite: de plus en plus dommageables au fur et à mesure que la ronde progressait.

Le reste du chemin, Centeno, désespérément, appuya son poids sur Hurd. Jeter les poings serrés mais en vain: manger des coups de poing le long du chemin. Surdimensionné et sur-assorti. Mouvement plus fluide de Hurd pour terminer le sixième tour, se déplaçant latéralement, se déplaçant vers l’extérieur avant de se diriger vers son homme avec des coups de poing sur tout le corps.

L’action s’est glissée dans une accalmie au cours des deux prochains tours. Il y avait des coups de poing maladroits, les deux combattants se rampant l’un sur l’autre. Hurd s’est donc remis sur la bonne voie lors de la manche 9: reculer à nouveau, maintenant sa main gauche, le réglant parfois en un long crochet. Les bras de Santana oscillaient toujours mais touchaient Hurd avec une force minimale.

Il y a finalement eu un renversement dans les dernières secondes du 10e cadre. Hurd appliqua une pression, comme il le fait le mieux, couvrant le petit homme avec sa taille: le consommer. Santana agitait ses bras en représailles. Mais deux crochets gauches ailés ont ricoché sur la tête de Santana et ont permis à Hurd de lancer un uppercut droit qui a lentement émietté Santana au sol. Un renversement de dernière seconde. Mais sans conséquence, sans aucun doute, se manifestant lorsque le combat était déjà décidé et que les fans ne s’en souciaient plus.