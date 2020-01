Danny Garcia discute de l’affrontement d’Ivan Redkach avant le combat du 25 janvier Showtime

RINGSIDE 16/01/2020

📾 Amanda Westcott

Le champion du monde Ă deux divisions Danny “Swift” Garcia est impatient de revenir dans les rangs du championnat, mais sait qu’il ne peut pas regarder au-delĂ du percutant Ivan “El Terrible” Redkach lorsqu’ils s’affrontent dans un titre WBC Welterweight Eliminator Samedi 25 janvier en direct sur SHOWTIME de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ℱ, dans un Ă©vĂ©nement Premier Boxing Champions.

“Je ne fais que me battre un combat Ă la fois”, a dĂ©clarĂ© Garcia. «J’ai Ă©tĂ© comme ça toute ma carriĂšre. Je sais que tu ne peux ignorer personne. Je suis totalement bloquĂ© sur Ivan, et c’est tout.

“Nous travaillons dur et intelligemment. Nous faisons les ajustements nĂ©cessaires spĂ©cifiquement pour Redkach, mais ce n’est qu’un autre combattant devant nous. J’ai remarquĂ© qu’il avait vraiment faim. Il veut Ă©videmment gagner, et il vient de remporter trois solides victoires. Il a maintenant repris confiance. Je dois juste ĂȘtre prĂȘt pour tout ce qu’il apportera Ă la table le 25 janvier. »

Redkach vient de remporter sa meilleure victoire en carriĂšre en juin, lorsqu’il a Ă©liminĂ© l’ancien champion des deux divisions Devon Alexander lors de son premier combat en campagne chez les poids mi-moyens. Il s’agissait de la troisiĂšme victoire consĂ©cutive de Redkach depuis sa dĂ©faite face Ă John Molina Jr. dans un Ă©change de feu mĂ©morable en 2017 qui a vu les deux hommes frapper la toile.

“J’ai pris quelques faits saillants de son combat contre Devon, mais pas tout le combat”, a dĂ©clarĂ© Garcia. “J’ai vu le combat complet de Molina et je sais contre quoi je me bats. Molina l’a rattrapĂ©, mais avant cela, Ivan se portait bien. Il est juste devenu nĂ©gligent. Donc je dois juste ĂȘtre sur mon A-game et ne faire aucune erreur. »

La derniĂšre sortie de Garcia a Ă©tĂ© une victoire en avril sur le concurrent vĂ©tĂ©ran Adrian Granados, qui Ă©tait remarquable en ce que Garcia a fait preuve d’une puissance impressionnante en devenant la premiĂšre personne Ă Ă©liminer les Granados durables.

“J’ai l’impression que mon nouvel entraĂźneur de conditionnement physique a vraiment Ă©tĂ© en mesure de m’aider avec diffĂ©rents types d’entraĂźnement en force”, a dĂ©clarĂ© Garcia. “Nous frappons diffĂ©rents groupes musculaires et cela a dĂ©finitivement montrĂ© contre Granados.”

Avec son retour au Barclays Center le 25 janvier, Garcia fait sa huitiĂšme apparition en tĂȘte d’affiche sur le site, le plus grand de tous les combattants. Garcia dĂ©tient Ă©galement le record de participation Ă l’arĂšne en boxe, pour son Ă©preuve de force d’unification du titre des poids mi-moyens contre Keith Thurman. Le natif de Philadelphie a fait une maison de boxe Ă quelques heures de la I-95 de sa ville natale, en commençant par la tĂȘte d’affiche du premier Ă©vĂ©nement de boxe du site en 2012.

“C’est juste une super ambiance Ă Brooklyn et au Barclays Center”, a dĂ©clarĂ© Garcia. «Les fans lĂ -bas ont appris Ă me connaĂźtre trĂšs bien, et tous mes fans Ă Philly peuvent faire le trajet rapide. Ils adorent me voir me battre lĂ -bas et ils savent que lorsque Danny Garcia viendra Ă New York, ça va ĂȘtre une super soirĂ©e de boxe. »

Les billets pour l’Ă©vĂ©nement, qui est promu par TGB Promotions et DSG Promotions, sont en vente maintenant et peuvent ĂȘtre achetĂ©s sur ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets peuvent Ă©galement ĂȘtre achetĂ©s Ă la billetterie d’American Express au Barclays Center. Des rabais de groupe sont disponibles en appelant le 844-BKLYN-GP.