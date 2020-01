Danny Garcia gagne pour gagner, appelle Errol Spence et Manny Pacquiao

Ringside 26/01/2020

📾 Amanda Westcott

Danny Garcia s’est rapprochĂ© d’un tir Ă Errol Spence Jr. avec une victoire dĂ©cisive sur Ivan Redkach dans un Ă©liminateur de titre poids welter WBC.

Le champion du monde en deux divisions a remportĂ© une victoire unanime dominante samedi soir, en tĂȘte d’affiche de l’action en direct sur SHOWTIME du Barclays Center, domicile de BROOKLYN BOXING ℱ.

Garcia vs Redkach a été présenté par Premier Boxing Champions.

“Je tiens Ă remercier l’Ă©quipe Garcia et tous mes fans de Brooklyn qui sont venus me voir me battre”, a dĂ©clarĂ© Garcia, aprĂšs avoir Ă©tĂ© annoncĂ© vainqueur.

Garcia (36-2, 21 KOs) a été pointu dÚs le départ, trouvant une place pour sa main droite contre le gaucher agressif Redkach (23-5-1, 18 KOs). Garcia a gardé Redkach fatigué de son attaque en ponctuant ses combinaisons avec son crochet gauche emblématique.

L’offensive de Redkach Ă©tait centrĂ©e sur l’atterrissage d’une main droite gauche Ă la section mĂ©diane de Garcia. Il pouvait parfois le placer efficacement.

Alors que le combat avançait, Garcia a trouvé plus de trous dans la défense de Redkach. Trébuchant Redkach avec un crochet gauche au début du quatriÚme tour avant de le frapper avec des mains droites droites tard dans le cinquiÚme tour.

Garcia a poursuivi sa domination au septiĂšme tour. Il a dĂ©crochĂ© de nombreux coups de poing qui ont fait couler du sang de l’Ɠil gauche de Redkach. La domination de Garcia a continuĂ© jusqu’au tour final, se terminant par des avantages Ă tous les niveaux selon CompuBox.

Garcia a décroché 51% de ses coups de poing de puissance, a tenu Redkach à seulement 88 coups atterri et a atterri Redkach par plus de 100 coups.

📾 Amanda Westcott

«Je pensais que l’arbitre allait l’arrĂȘter. J’avais l’impression de le punir », a dĂ©clarĂ© Garcia. «C’est un dur Ă cuire. Il s’est accrochĂ© lĂ -dedans. Je voulais obtenir le KO, mais je ne l’ai pas obtenu. J’ai l’impression d’avoir boxĂ© intelligemment, et j’ai l’impression que c’est ce dont j’avais besoin aprĂšs cette mise Ă pied. Mais je voulais vraiment le KO. Je l’accepterai.

«Je ne vais pas mentir, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas Ă mon mieux. J’ai perdu beaucoup de poids pour ce combat. Alors peut-ĂȘtre que cela a jouĂ© un rĂŽle. D’une longue mise Ă pied, et de perdre tellement de poids. J’ai perdu environ 25 livres en huit semaines. »

AprĂšs 12 rounds d’action, les juges Ă©taient d’accord, donnant Ă Garcia l’avantage par des scores finaux de 118-110 et 117-111 deux fois.

“Je me suis promis que je vais rester dans le gymnase maintenant. Restez en forme », a dĂ©clarĂ© Garcia. «Je me sentais rĂ©guliĂšre. Mais quand je suis arrivĂ© sur la balance il y a quelques semaines, j’Ă©tais comme “woah”. Alors peut-ĂȘtre que cela a jouĂ© un rĂŽle, peut-ĂȘtre que non.

«Je ne fais aucune excuse. Je ne me sentais pas Ă mon mieux, mais je me sentais bien. “

“Ce fut une trĂšs bonne expĂ©rience pour moi”, a dĂ©clarĂ© Redkach. «Il ne m’a jamais fait de mal et j’ai pu apprendre beaucoup. Je suis reconnaissant d’ĂȘtre dans cette position dans laquelle mon Ă©quipe m’a placĂ©. Je vais continuer de grandir Ă partir d’ici. Je vais retourner au gymnase. Soyez plus fort et meilleur. Je suis reconnaissant de l’expĂ©rience contre Danny Garcia. Je vais revenir et ĂȘtre beaucoup mieux. “

AprĂšs le combat, Garcia a jetĂ© son dĂ©volu sur les combattants d’Ă©lite de la division des poids mi-moyens, dont le champion unifiĂ© Errol Spence Jr. et le champion WBA Manny Pacquiao.

“Soit ou (Spence ou Pacquiao)”, a dĂ©clarĂ© Garcia. «Chacun de ces combats que j’aimerais avoir. Mon style a fiĂšre allure contre les deux combattants. »

ACTION TÔT

Avant la carte principale, SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN était diffusé en direct sur la chaßne YouTube de SHOWTIME Sports et la page Facebook de SHOWTIME Boxing et a vu District Heights, dans le Maryland, un prospect Keeshawn Williams (19-0, 9 KO) remportent une décision unanime sur le Japonais Gaku Takahashi (16-11-1, 8 KO) dans leur affaire des huit poids mi-moyens.

Williams, qui est formé par Barry Hunter, a triomphé sur les trois cartes, par des scores de 80-72, 79-73 et 78-74.

L’action en streaming prĂ©sente Ă©galement une perspective croissante Lorenzo «Truck» Simpson reste invaincu en dominant Antonio Hernandez sur la voie d’une dĂ©cision unanime. Le natif de Baltimore, qui est formĂ© par Calvin Ford, a remportĂ© par des scores de 59-55 Ă trois reprises, aprĂšs six rounds de poids moyen.