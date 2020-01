Danny Garcia: “Mon avenir commence samedi soir”

Posté le 23/01/2020

Par: Hans Themistode

Il y a toujours un sourire sur le visage de l’ancien champion du monde de deux divisions Danny Garcia. Un gros à ça.

Son attitude heureuse a toujours été pour une bonne raison. Il a passé les dix premières années de sa carrière en tant que combattant invaincu, et cinq de ces années en tant que champion du monde avant de remporter la première défaite de sa carrière contre Keith Thurman en 2017.

Crédit photo: compte Twitter Danny Garcia

L’homme surnommé «Swift» a rebondi de manière majeure avec une victoire par arrêt contre Brandon Rios avant de perdre un match serré contre Shawn Porter peu de temps après.

En 2019, Garcia a été vu mettant Adrian Granados sur le dos en route vers une victoire par arrêt. Avec la victoire, son sourire caractéristique l’a suivi peu de temps après.

Vous auriez du mal à trouver Garcia sans ce sourire susmentionné, mais il y avait une histoire derrière cela. Le sourire n’était qu’un mensonge. Un masque si vous voulez. Semblable à celui qu’il porte souvent sur le chemin du ring.

“Je boxe depuis 21 ans depuis mes 10 ans”, a expliqué Garcia. «Tous les gros combats et la pression, parfois on en a marre. Il y a beaucoup de pression et les gens attendent beaucoup de vous. Parfois, vous oubliez ce qui vous rend heureux. Cela devient une entreprise, c’est comme si vous ne vous amusiez plus. »

Le temps de Garcia boudant les demandes et les pressions associées à quelqu’un à son poste n’a pas duré longtemps. Le 25 janvier, au Barclay Center de Brooklyn, à New York, l’ancien champion des deux divisions franchira les cordes du ring contre Ivan Redkach. Cela fera neuf mois complets que le public de la boxe l’a vu.

Appelez ça des mini vacances. Une période de recharge pour ainsi dire. Quoi que vous décidiez de le nommer, cela a fonctionné. Avec le temps passé loin du jeu de combat, Garcia a réalisé à quel point cela représentait pour lui.

«J’ai réalisé que c’est ce qui me rend heureuse. Quand je suis assis à la maison et que je ne me bats pas, je ne me sens simplement pas heureux, donc je compte mes bénédictions en ce moment. Je suis retombé amoureux du sport de la boxe. Mon dernier camp, je me sentais bien. Ce camp, je me sentais bien, donc je veux juste aller là-bas et compter mes bénédictions et donner aux fans un bon spectacle. »

C’est formidable de voir Garcia se rendre compte qu’il aime à nouveau le sport, mais j’espère qu’il réalisera également le poste qu’il occupe actuellement.

Ce combat contre Redkach (23-4-1, 18 KO) n’a jamais été censé avoir lieu. Au lieu de cela, un affrontement contre le champion unifié des poids mi-moyens Errol Spence Jr (25-0, 21 KOs) était sur son radar. Spence continuerait bien sûr à être impliqué dans un horrible accident de voiture qui a mis ce combat en attente.

Alors maintenant, Garcia est en mesure de le prouver si vous voulez. Tous les yeux seront fixés sur lui et sa performance.

Inutile de dire qu’une défaite contre Redkach met fin à tous ses espoirs de concourir à nouveau sur la grande scène. Même une lutte contre Redkach pourrait conduire Garcia à être mis de côté en faveur de quelqu’un d’autre.

«Je ne dirais pas que c’est une audition mais c’est un combat vraiment important pour moi et mon avenir. Mon avenir commence samedi soir pour tous les grands combats. J’ai participé à de nombreux combats importants au cours de ma carrière. J’ai combattu 13 champions du monde et participé à 10 combats pour le titre mondial. Je sais que Redkach a faim mais je sais ce qu’il faut pour gagner à ce niveau. Je sais ce qu’une victoire samedi soir va faire pour moi et tous les grands combats qui m’attendent, mais je dois me concentrer sur Redkach en ce moment, je ne peux pas le négliger. Je dois le dominer et ensuite le ciel est la limite après ça. “

Ce n’est pas seulement le ciel, mais toute la galaxie est au bout des doigts de Garcia s’il est capable de remporter la victoire samedi soir. Garcia occupe actuellement le premier rang de la WBO ainsi que les deuxièmes places pour la WBA et la WBC. Il a essentiellement son choix de n’importe quel champion du monde s’il parvient à remporter la victoire.

Bien que de nombreux grands noms l’aient constamment appelé, il y a un combattant en particulier qui veut se battre avec Garcia dès que possible. Celui qui partage également une histoire avec lui.

“Oui, c’est sûr, c’est une entreprise, tout peut être fait si c’est bien fait”, a déclaré Garcia lors d’une discussion sur la possibilité d’un combat avec le détenteur de la ceinture WBO Terence Crawford. “Nous nous sommes battus gratuitement chez les amateurs alors pourquoi ne pas nous battre pour de l’argent.”

Un combat avec Crawford serait formidable mais pas quelque chose que quiconque devrait attendre avec impatience. Garcia pourrait être intéressé par un combat avec Crawford mais il est encore plus intéressé par une confrontation avec Errol Spence Jr ou la liste des titres WBA Manny Pacquiao.

«J’aime mes chances contre l’un de ces gars. Ce sera un grand combat mais je crois que je peux battre l’un ou l’autre mais d’abord, je dois m’occuper de Redkach samedi soir. “