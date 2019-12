Danny Garcia voit le prochain combat comme Errol Spence, Manny Pacquiao échauffement

Personnel WBN 21/12/2019

📸 Amanda Westcott

Danny Garcia savoure l'opportunité de revenir à la boxe de grande envergure. L'ancien champion des deux divisions affronte Ivan Redkach dans un éliminateur WBC avec le gagnant gagnant la chance de défier Errol Spence Jr.

Après la victoire épique de Spence sur Shawn Porter pour unifier la division de 147 livres, Garcia devait être le prochain pour la «vérité».

C'était jusqu'à ce que Spence se blesse lors d'un crash à grande vitesse à Dallas. Le retour des Américains sur le ring reste à décider.

Si leur combat ne se concrétise pas, la légende de la boxe Manny Pacquiao est une option viable pour Garcia.

Floyd Mayweather n’ayant pas encore annoncé son adversaire pour 2020, Garcia pourrait être sur le radar de «Pacman».

Si Garcia peut se battre avec l'un ou l'autre champion poids welter, le style gaucher de Redkach sera idéal pour la préparation.

S'exprimant avant sa bataille de janvier, Garcia a déclaré: «Je pense simplement que la culture ici à Brooklyn est géniale et je m'y adapte parfaitement. Beaucoup de hip-hop et de Portoricains. C’est le marché parfait et nous allons simplement ensemble.

PACQUIAO

«Si les meilleurs poids welters veulent me battre, je serai prêt à tout moment. Redkach a beaucoup de sens parce qu'il est un gaucher et que je serais prêt pour Errol Spence Jr. ou Manny Pacquiao.

«Nous avons choisi Redkach parce qu'il est dangereux et nous savions qu'il serait dur. Je ne le néglige définitivement pas. Je m'entraîne dur pour ce combat. Pour moi, c'est un grand combat. Si je le néglige, cela pourrait tout gâcher. Je veux montrer à tout le monde que je suis toujours l'un des meilleurs combattants de livre pour livre au monde.

«Redkach a un grand cœur et il va se manifester. Je pense que ça va être un combat vraiment divertissant donc je ne peux pas le négliger.

«J'ai toujours l'impression d'être le meilleur. Ils ont besoin de moi, je n'en ai pas besoin. Je suis l'un des meilleurs combattants du monde et je serai ici pendant un certain temps. "

Mayweather et Pacquiao ont été liés à un match revanche à Las Vegas ou en Arabie Saoudite, aucun d'eux n'étant encore prêt à remettre les pendules à l'heure.