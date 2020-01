Danny Garcia vs Ivan Redkach undercard finalisé pour ce week-end

RINGSIDE 22/01/2020

đŸ“·Amanda Westcott

SHOWTIME Sports diffusera en direct trois combats undercard mettant en vedette un trio de prospects prometteurs invaincus dans le cadre d’une action passionnante undercard le samedi 25 janvier, Ă partir de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ℱ, dans un Ă©vĂ©nement Premier Champions de boxe mis en vedette par champion du monde Ă deux divisions Danny “Swift” GarcĂ­a.

Avant la diffusion de SHOWTIME, Patrick Harris (18-0, 9 KOs), espoir super lĂ©ger invaincu, affrontera Clay Burns (8-6-2, 4 KOs) d’Alexandria, en Louisiane, en direct offre de diffusion sur SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN Ă 19 h ET / 16 heures PT.

Dans une autre attraction de huit rondes, Keeshawn Williams (6-0-1, 2 KOs) de District Heights, Md., Affrontera Gaku Takahashi (16-10-1, 8 KOs) de Yuburi, Japon. Dans un match d’ouverture de six tours de la couverture en streaming, Lorenzo “Truck” Simpson, natif de Baltimore et Calvin Ford, entraĂźneur invaincu des poids moyens, affrontera Antonio Louis Hernandez de Kansas City.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN est diffusé en direct en ligne sur la chaßne YouTube de SHOWTIME Sports et la page Facebook de SHOWTIME Boxing menant à la télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING à 21 h. ET / 18 h PT sur SHOWTIME.

L’Ă©vĂ©nement est mis en vedette par le champion du monde Ă deux divisions, Garcia, alors qu’il revient sur le ring pour affronter le frappeur percutant Ivan «El Terrible» Redkach dans un Ă©liminateur de titre WBC poids welter de 12 rounds. Dans le long mĂ©trage, l’ancien champion unifiĂ© de 154 livres «Swift» Jarrett Hurd revient contre Francisco «Chia» Santana dans toutes ses actions dans un concours de super poids mi-moyens de 10 rounds, plus le super poids coq sensationnel Stephen «Cool Boy Steph» Fulton affrontera invaincu Arnold Khegai dans un Ă©liminateur de titre WBO Super Bantamweight Ă 12 rounds pour ouvrir la tĂ©lĂ©diffusion.

Le compte Ă rebours du tournoi de SHOWTIME CHAMPIONSHIP est animĂ© par Brian Campbell et Luke Thomas, qui offrent un aperçu et une analyse de la diffusion de la soirĂ©e SHOWTIME. Ray Flores appellera l’action play-by-play undercard en direct du ring aux cĂŽtĂ©s de Steve Farhood, analyste du Hall of Fame.

Les billets pour l’Ă©vĂ©nement, qui est promu par TGB Promotions et DSG Promotions, sont en vente maintenant et peuvent ĂȘtre achetĂ©s sur ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets peuvent Ă©galement ĂȘtre achetĂ©s Ă la billetterie d’American Express au Barclays Center. Des rabais de groupe sont disponibles en appelant le 844-BKLYN-GP. Le combat Fulton contre Khegai est promu en association avec Salita Promotions.

Harris, 25 ans, est devenu professionnel aprĂšs une carriĂšre amateur trĂšs rĂ©ussie en 2014 et a rĂ©guliĂšrement augmentĂ© son niveau d’opposition tout en construisant son CV invaincu. Le neveu de l’ancien champion du monde en deux divisions Lamont Peterson et de son frĂšre Anthony, Harris est issu d’une famille de boxe. Son pĂšre, Patrice «Boogie» Harris., Est un entraĂźneur bien connu au Headbangers Gym Ă Washington, D.C.Le gaucher lisse Ă©tait actif en 2019, combattant quatre fois. Il vient de remporter une victoire de TKO sur Joaquim Carneiro en novembre et en mars, il a gagnĂ© par dĂ©cision de blanchiment lors d’un Ă©vĂ©nement qui a Ă©tĂ© titrĂ© par ses oncles.

Williams, un espoir en hausse de 22 ans hors du Maryland, a remportĂ© cinq combats consĂ©cutifs depuis un tirage au sort lors de son deuxiĂšme combat professionnel. Williams retournera au Barclays Center pour son deuxiĂšme combat consĂ©cutif, aprĂšs avoir dĂ©mantelĂ© Mario Alberto Perez Navarro dans un TKO de premier tour sous la carte d’Adam Kownacki contre Chris Arreola en aoĂ»t.

Le gaucher Simpson, ĂągĂ© de 19 ans, est un jeune pro actif depuis ses dĂ©buts en dĂ©cembre 2018 alors qu’il a remportĂ© cinq victoires en 2019. Un compagnon stable du super poids plume deux fois invaincu et titulaire actuel du titre WBA Lightweight Gervonta Davis, Simpson Ă©tait 12 fois champion national et six fois champion des gants d’argent en tant qu’amateur. Il a perfectionnĂ© ses compĂ©tences au Upton Boxing Center Ă West Baltimore sous l’Ɠil vigilant de son entraĂźneur Ford.

Pour complĂ©ter les attractions undercard, Kenny Robles de Staten Island (7-1, 3 KOs) dans un combat super lĂ©ger de huit rounds contre Patterson, Rickey Edwards du New Jersey (12-4, 3 KOs), le poids lourd Steven Torres (1-0 , 1 KO) de Reading, Pennsylvanie affrontant Williamsville, Dakota Witkopf de New York (1-1, 1 KO) dans un combat de quatre rounds et les dĂ©buts professionnels d’East Orange, Rajon Chance du New Jersey dans un duel de super coqs de quatre rounds contre Rockville, Akihiro Nakamura du Maryland (1-0).