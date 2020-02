Danny Roman appelle à une revanche immédiate avec Murodjon Akhmadaliev

RINGSIDE 07/02/2020

📷 Ed Mulholland

Il y a une semaine, au Meridian Island Gardens Arena de Miami, en Floride, Daniel «The Baby Face Assassin» Roman (27-3-1, 10 KOs), a vaillamment abandonné ses deux titres de mots super poids coq (WBA / IBF), perdant un décision partagée entre Murodjon Akhmadaliev (8-0, 6 KOs). Roman a fait preuve de sérieux dans la défaite et fait maintenant campagne avec véhémence pour une revanche immédiate.

“Ce fut un combat serré et je porte mon chapeau à Akhmadaliev pour être un vrai guerrier”, a déclaré Roman, qui est promu par Thompson Boxing Promotions et Matchroom Boxing.

«Je veux un match revanche parce que je pense que j’ai gagné le combat. Je crois que je mérite d’avoir cette opportunité parce que j’ai tout laissé sur le ring. Je sais que Akhmadaliev a le cœur d’un champion, et je pense qu’il voudra un face à moi une fois de plus pour régler le score entre nous. “

“Daniel Roman est l’incarnation de la façon dont un combattant doit se porter à l’intérieur et à l’extérieur du ring”, a déclaré Eddie Gonzalez, manager et entraîneur de Roman. “Le combat était une décision partagée et si quelqu’un mérite un autre coup, c’est Daniel.”

“Nous sommes en train de demander le match revanche et nous espérons que la WBA et l’IBF se rendent compte que Danny est un crédit pour le sport de la boxe”, a déclaré Alex Camponovo, vice-président et entremetteur pour Thompson Boxing.

«Le combat a été très serré et je pense personnellement que Danny l’a devancé; maintenant, nous devons attendre et avoir confiance que Daniel Roman recevra le match revanche qu’il recherche et qu’il mérite. »

“Ses moments comme ceux-ci où un vrai champion montre son cœur en remontant vers le haut”, a conclu Roman.

«Il ne fait aucun doute dans mon esprit que je serai à nouveau champion du monde lorsque cette opportunité se présentera. Mes promoteurs et mon équipe de direction sont les meilleurs, je sais qu’ils y arriveront. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer mes titres mondiaux. “