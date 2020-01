Danny Roman pourparlers obligatoire, envisage l’unification de Rey Vargas ou Emanuel Navarette

RINGSIDE 23/01/2020

đŸ“· CARLOS BAEZA

Daniel Roman a rĂ©vĂ©lĂ© dans le dernier Ă©pisode de “ Born Fighter ” que la foi et la mĂ©ditation sont la clĂ© de son succĂšs alors qu’il se prĂ©pare Ă dĂ©fendre ses titres WBA et IBF World Super-Bantamweight contre Murodjon Akhmadaliev au Meridian at Island Gardens Ă Miami le jeudi 30 janvier. , en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Roman (27-2-1 10 KO) dĂ©fend ses titres pour la premiĂšre fois aprĂšs avoir ajoutĂ© la couronne IBF Ă son bracelet WBA dans un combat de l’annĂ©e en lice contre son Irlandais TJ Doheny en avril contre son Irlandais TJ Doheny.

Le “ Baby Faced Assassin ” devait rencontrer son mandataire WBA obligatoire Akhmadaliev (7-0 6 KOs) en septembre Ă New York, mais Roman a Ă©tĂ© contraint de sortir du combat avec un problĂšme d’Ă©paule, la premiĂšre fois qu’une blessure perturbe ses prĂšs de dix ans passer en tant que pro.

Roman avait Ă©tĂ© accusĂ© d’avoir esquivĂ© le dĂ©fi de l’impressionnant mĂ©daillĂ© de bronze olympique ouzbek, mais le champion a mĂ©prisĂ© ces affirmations, dĂ©clarant plutĂŽt qu’il sera de retour plus fort aprĂšs sa mise Ă pied et visera les ceintures restantes aprĂšs la victoire Ă Miami.

«Je lis beaucoup la Bible et j’essaie d’ĂȘtre Ă l’Ă©glise la plupart du temps quand il y a un service», a dĂ©clarĂ© Roman. «Si ce n’est pas de la boxe ou de la famille, je suis Ă l’Ă©glise.

«J’essaie d’appliquer la Bible Ă tout dans ma vie et je mĂ©dite sur ce que je lis. Cela a aidĂ© Ă l’annulation du dernier combat. Cela a blessĂ© ma fiertĂ© parce que je voulais me battre, mais vous ne pouvez pas vous battre lorsque vous ĂȘtes blessĂ©, vous ne pouvez pas laisser tout le dur labeur se perdre. J’ai mĂ©ditĂ© et la bonne dĂ©cision a Ă©tĂ© prise. J’ai de bonnes personnes autour de moi qui veillent sur moi, et tout se passe pour une raison.

«C’Ă©tait la premiĂšre fois que je devais annuler un combat pour blessure, cela ne m’était jamais arrivĂ© auparavant, donc c’était vraiment difficile. Mon esprit Ă©tait prĂȘt Ă se battre en septembre, mais il a dĂ» ĂȘtre annulĂ©, alors je devais juste essayer de rĂ©cupĂ©rer mĂȘme si je ne pensais qu’Ă la boxe Ă l’Ă©poque – je me sens bien maintenant et je suis prĂȘt pour le dĂ©fi.

«Tous ceux qui montent sur le ring sont courageux, mais vous ne pouvez pas vous battre Ă 60 ou 70%. Il n’y a pas de course ici, il est obligatoire pour mon titre WBA et je suis prĂȘt Ă dĂ©fendre les ceintures. Nous ne les abandonnons pas facilement, nous sommes lĂ pour rester et nous sommes prĂȘts Ă conquĂ©rir le reste des ceintures.

«J’espĂšre que tout va bien et nous avons battu Akhmadaliev. J’ai appelĂ© Rey Vargas et il m’a aussi mis au dĂ©fi, si cela ne se produit pas avec lui, nous pouvons combattre Emanuel Navarette. Si tout va bien Rey et moi gagnons tous les deux et nous pouvons l’obtenir. Je ne suis pas le genre de combattant Ă ne manquer de respect Ă personne.

“Je ne boxe pas pour devenir riche ou pour devenir cĂ©lĂšbre, je le fais parce que c’est quelque chose que j’aime. Je veux que les enfants me voient et voient que rien ne vous empĂȘche de faire ce que vous voulez, de rĂ©aliser vos rĂȘves. »

Le choc de Roman avec Akhmadaliev fait partie d’une Ă©norme soirĂ©e de boxe de championnat du monde alors que Demetrius Andrade (28-0, 17 KOs) dĂ©fend son titre WBO World Middleweight contre le concurrent Luke Keeler (17-2-1, 5 KOs) et Tevin Farmer (30 -4-1, 6 KOs) dĂ©fendant son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs).

Les sensations YouTube Jake Paul et AnEsonGib font leurs dĂ©buts professionnels l’un contre l’autre, le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre le Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes les talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KOs), Austin Williams (4-0 3 KOs), Alexis Espino (4-0 3 KOs), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).

Roman est le dernier combattant prĂ©sentĂ© dans la saison deux de “ Born Fighter ” aprĂšs Daniel Jacobs, Devin Haney, Billy Joe Saunders et Michael Hunter alors que la deuxiĂšme sĂ©rie se concentre sur l’Ă©curie de Matchroom Boxing USA aprĂšs 11 Ă©pisodes britanniques et irlandais. Ă©curie avec Katie Taylor, Luke Campbell, Dillian Whyte, Joshua Buatsi et plus.

La sĂ©rie sera prĂ©sentĂ©e par Lauren Gardner, un visage familier des amateurs de sport en AmĂ©rique en tant qu’animateur du programme de baseball en direct de DAZN “ChangeUp” ainsi que journaliste contributeur pour la couverture de boxe de DAZN. La native du Colorado a travaillĂ© avec CBS Sports, AT&T SportsNet, Fox Sports Ohio, MTV2, MLB / NHL Network et ESPN, oĂč elle a couvert NFL, MLB, NHL, NBA, College Football, College Basketball et deux Super Bowls. La sĂ©rie amĂ©ricaine de «Born Fighter» apparaĂźtra Ă©galement sur DAZN 24 heures aprĂšs sa premiĂšre sur la chaĂźne YouTube de Matchroom Boxing.