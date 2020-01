Dans «Avenue 5», se perdre dans l’espace n’est pas aussi horrible que les autres

Classez ceci sous Space Content 101: Si vous allez mettre une série télévisée ou un film dans le cosmos, votre intrigue devrait probablement avoir des problèmes horribles. À quelques exceptions notables, comme tout ce qui concerne la mission Apollo 11 qui a fait atterrir Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la lune, il n’est tout simplement pas particulièrement intéressant ou cinématographique de regarder une mission spatiale bien exécutée. Que serait 2001: une odyssée spatiale si HAL 9000 ouvrait les portes de la baie de pod? À quoi ressemblerait Interstellar si l’appel rapproché de Matthew McConaughey avec un trou noir ne le faisait pas manquer ses enfants en grandissant? Ad Astra aurait-il même un complot si Brad Pitt avait une relation saine avec son père? Franchement, je ne veux même pas imaginer Event Horizon sans que Sam Neill se déchire les yeux et essaie d’envoyer Laurence Fishburne and Co. dans une dimension d’enfer. (Règles Event Horizon.) C’est là que réside l’attrait de placer quelque chose dans l’espace: Il existe d’innombrables façons de jeter des personnages dans des situations périlleuses et de les forcer à faire face à un environnement qui pourrait facilement les anéantir – s’ils ne sont pas attaqués par des extraterrestres d’abord. .

Mais que se passe-t-il si l’enfer réel n’était pas l’espace, mais d’autres personnes? C’est l’idée de base de l’Avenue 5, la nouvelle comédie HBO d’Armando Iannucci qui arrive dimanche soir. Installé dans environ 40 ans dans le futur sur un croiseur spatial de luxe faisant un voyage de huit semaines à travers notre système solaire, le spectacle commence lorsqu’un dysfonctionnement lié à la gravité fait tomber le navire de sa trajectoire prévue, laissant l’équipage et les passagers bloqués dans l’espace pour quoi pourrait durer jusqu’à trois ans. Comme si cela ne suffisait pas, il a rapidement révélé que la plupart des responsables – y compris Hugh Laurie en tant que capitaine du navire et Josh Gad en tant que fondateur milliardaire de la compagnie de croisière – ont très peu d’idée comment mettre le navire en sécurité. (Spoiler mineur: Parmi les nombreuses choses qui vont vers le sud, à un moment donné, le navire commence littéralement à fuir de la merde.)

Pour un satiriste comme Iannucci – le créateur de séries comme Veep et The Thick of It, ainsi que le film La mort de Staline – c’est un terrain fertile pour un autre massacre caustique d’idiots dangereux en raison de leurs positions de pouvoir. Imaginez que vous fassiez confiance à Selina Meyer et aux horribles humains sur son orbite pour ramener un vaisseau spatial sur Terre en toute sécurité – eh bien, vous ne le feriez pas. Dans les quatre premiers épisodes de l’avenue 5, une poignée de personnes sont déjà décédées. Dans un rappel tragicomique et visible des premiers échecs de l’équipage, les cercueils largués se coincent dans l’orbite du navire et l’entourent à l’infini. (De plus, la vue est traumatisante pour les passagers essayant de se déstresser via des soins au spa.) Avec la façon dont les choses ont déjà progressé dans la série, il ne serait pas surprenant que davantage de victimes soient sur le chemin.

Une telle prémisse ne se prêterait généralement pas à être aussi drôle. Même le Guide de l’auto-stoppeur sur la galaxie, que Iannucci a reconnu comme une influence, n’a pas obtenu ce macabre. Le sous-genre «perdu dans l’espace» est suffisamment abondant pour que, oui, Lost in Space soit le nom d’une série télévisée, récemment redémarrée par Netflix. Cette série – c’est-à-dire la version Netflix que j’ai mordue dans une brume arrosée après Noël – est un exemple frappant de pornographie de compétence, car les membres de la famille Robinson presque ennuyeusement saine résolvent à plusieurs reprises des problèmes complexes lorsqu’ils ne sont pas déjoués par le le sinistre Dr Smith (Parker Posey donnant un bilan thermique pour les âges), les environnements hostiles de planètes mystérieuses ou des robots extraterrestres. Mais le sérieux des Robinsons, bien que parfois ennuyeux – «Les Robinsons collent les uns aux autres» est un slogan boiteux de tous les temps – donne également à la série son poids émotionnel. Vous vous enracinerez pour qu’ils continuent à se sortir de situations dangereuses, presque impossibles, car ce sont des gens fondamentalement bons.

Vous n’aurez pas ce problème avec l’avenue 5, qui vous permet de vous vider la conscience et de vous prélasser dans l’espace schadenfreude en soulignant que la plupart des passagers sont aussi terribles que les malheureux chefs du navire. (Leurs plaintes alors qu’ils dérivent peut-être dans l’oubli incluent le manque soudain de tiramisu et les femmes de ménage pliant les serviettes pour ressembler à des trous de cul; priorités!) Cela semble que cela ferait de l’avenue 5 une expérience peu attrayante, mais une liste de narcissiques mesquins et autodestructeurs n’a jamais empêché Veep de devenir l’une des meilleures comédies de la dernière décennie. De plus, cela ne m’a pas empêché de m’accrocher au représentant de la relation client hilarant nihiliste de Zach Woods, Matt, déjà une création Iannucci de haut niveau. “Je suis formé pour m’assurer que votre lavage corporel est reconstitué, pas pour rectifier la catastrophe de l’existence humaine!”, Dit-il à un groupe de passagers exaspérés.

Mais alors que la plupart des gens qui lisent ceci sont (espérons-le!) Mieux suspendus et moins égocentriques que la plupart des gens à bord de l’Avenue 5, la triste vérité est leur situation et la façon dont ils ont réagi face à l’échec pendant des années peut-être se sentent … . Dans Lost in Space, la famille Robinson et d’autres personnages sont autorisés à voyager dans l’espace lointain vers une planète lointaine habitable parce qu’ils ont certains ensembles de compétences (médecins, ingénieurs, physiciens, etc.) et passent des examens psychologiques. Il s’agit d’une version exagérée de la façon dont les astronautes s’entraînent. L’avenue 5 est fondamentalement ce qui se passerait si les passagers d’un bateau de croisière Carnival étaient bloqués au milieu de l’Atlantique sans aucune expérience nautique et chargés de retourner sur terre – seulement, vous savez, ces gars-là sont près de Saturne, des centaines de des millions de miles (au moins) de la Terre.

Flotter dans les confins de l’espace sans possibilité de rentrer chez soi est une proposition existentiellement terrifiante, le genre de prémisse que des films comme High Life et Aniara ont récemment exploré en demandant à leurs personnages de se demander ce que signifie être humain. L’avenue 5 n’est pas censée être particulièrement stimulante. Au lieu de cela, l’émission canalise le genre de plaisanteries acerbes que vous trouverez dans le bureau ovale de Selina Meyer sur le pont d’un vaisseau spatial capricieux. Mais qu’il soit exploité pour la comédie ou le théâtre ou les valeurs de la famille Robinson, il y a quelque chose qui reste perversement attrayant à regarder les gens se perdre dans l’espace et être lentement dépouillés de toute impulsion, sauf la survie. Dans l’avenue 5, cependant, les terreurs de l’espace font place à l’horreur des autres humains. Dans cette partie de l’espace, vous pouvez entendre tout le monde crier.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

