Dans quelle mesure l’agriculteur de tests de dépistage de drogues Tyson Fury est-il crédible?

Nouvelles de boxe du monde 21/03/2020

L’épisode de cette semaine du Black Eye Barber Shop Show voit un sujet délicat abordé impliquant le champion des poids lourds Tyson Fury.

Sur le dos du président de la WBC affirmant sa conviction qu’un éleveur de sangliers accusant Fury n’avait «aucune crédibilité», les co-animateurs Johnny Nelson et Richard Poxon ont passé en revue les moindres détails avec le journaliste James Shield.

Sulaiman avait exclusivement donné à WBN son avis sur la question, dans laquelle l’agriculteur prétend avoir reçu 25 000 £ pour mentir au sujet d’un test de dépistage de drogue qui avait échoué.

“Je connais peu les allégations”, a déclaré Sulaiman à World Boxing News. «Mais je me demande quelle crédibilité une telle personne pourrait avoir lorsqu’elle prétend qu’elle a commis un acte répréhensible!

«Il a admis avoir reçu l’argent pour mentir. À mes yeux, il n’a aucune crédibilité.

Fury est notre champion et nous sommes fiers qu’il surmonte ses problèmes. «De plus, il a été négatif dans d’innombrables tests du programme Clean Boxing. Il reste donc notre champion. »

Le promoteur britannique Frank Warren s’était joint à Sulaiman pour rejeter ces allégations.

«L’agriculteur qui fait ces allégations scandaleuses m’a envoyé une lettre en octobre dernier. Il était plein d’erreurs et me disait essentiellement qu’il avait commis un parjure en signant des déclarations sous serment et en mentant. «Quand je l’ai appelé, il a demandé de l’argent. Je lui ai dit de se retirer et d’entrer en contact avec l’UKAD. Il a choisi de ne pas parler à l’UKAD mais plutôt à un journal.

«Comment quelqu’un peut prendre cet homme au sérieux est au-delà de toute croyance. Tyson n’a jamais rencontré cet homme de sa vie. Quel tas d’ordures.”

OEIL NOIR

Le Black Eye Barber Shop Show est organisé par l’ancien champion du monde des poids lourds Johnny Nelson et le promoteur de boxe Richard Poxon.

Les invités et discussions précédents incluent Billy Sharp, les gants Tyson Fury, Michael Bentt, Errol Spence vs Kell Brook et plus encore…