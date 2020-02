Darius Fulghum suspend sa carrière d’infirmière pour poursuivre son rêve olympique

RINGSIDE 26/02/2020

Les boxeurs amateurs empruntent souvent des chemins différents lors de leurs voyages personnels et le poids lourd de Houston Darius Fulghum a suspendu sa carrière en dehors du ring pour poursuivre ses rêves de boxe.

Fulghum était un lutteur au lycée de Killeen, au Texas. Il a commencé la boxe en 2015 et a rapidement développé une passion pour la «Sweet Science», en grande partie parce qu’il s’agit d’un sport individuel. Il n’avait pas besoin de compter sur ses coéquipiers, préférant gagner ou perdre de son propre gré. Bien qu’il ait eu assez de talent pour être un lutteur collégial, cela aurait été une contrainte financière trop lourde pour sa famille.

“J’ai eu cette démangeaison compétitive et j’étais assez bon quand j’ai commencé la boxe”, a déclaré Dariuis. «Je savais que je pouvais faire tout ce que je pensais. Je veux redéfinir la boxe. Je ne suis pas un boxeur typique qui a grandi dans la rue. Je n’aime même pas me battre; Je suis passif et je n’ai jamais eu de combat de rue. “

Le Fulghum, 23 ans, vise actuellement à représenter son pays aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La boxe professionnelle suivra mais, pour l’instant, il s’entraîne dur pour se qualifier pour les Jeux olympiques en se classant parmi les trois premiers à le tournoi de qualification américain, du 26 mars au 3 avril, à Buenos Aires, Argentine. Il y aura également une autre opportunité de “Dernière Chance”, si besoin, lors des World Qualifier, du 13 au 14 mai, à Paris, où les trois premiers seront également qualifiés pour les JO.

“Il est si difficile de ne pas penser aux Jeux Olympiques tout le temps”, admet-il. «J’essaie de ne pas trop y penser, mais cela me vient à l’esprit parce que j’ai rêvé d’être olympien et que je suis si proche en ce moment. J’ai fait des sacrifices pour être olympienne, puis je serai olympienne le reste de ma vie.

«J’écoute mes entraîneurs. Dans la chaleur du moment, quand les choses sont les plus stressantes, je me sens comme l’opprimé et je joue jusqu’au moment absolu. C’était à faire ou à mourir aux essais olympiques. Je refuse juste de perdre. “

Fulghum a certainement répondu à la pression des essais d’une manière positive, bouleversant Adrian Tillman, le favori avant les essais, lors du premier tour, puis roulant à travers les adversaires jusqu’à ce qu’il remporte le titre.

“Les gens ne me connaissaient pas”, a expliqué Fulghum. «J’étais l’opprimé parce que je n’ai pas participé à de nombreux tournois parce que j’étais à l’école (infirmière). Mes finales étaient toujours en décembre (en même temps que les ressortissants américains). J’ai eu une pause dans mon emploi du temps en 2018, lorsque j’ai remporté une médaille d’or au Tournoi national des gants d’or. C’est juste la façon dont mon emploi du temps a fonctionné. Donc, je n’avais pas participé à de nombreux tournois, mais j’ai pu me faufiler au moment le plus important. »

Fulghum a récemment participé à son premier tournoi international au prestigieux tournoi Strandja en Bulgarie, remportant l’un des deux matches. L’expérience, cependant, était inestimable, peut-être un changement de carrière en termes de préparation pour les Jeux olympiques.

«Non seulement c’était mon premier tournoi international», a-t-il noté, «c’était la première fois que je boxais sans casque (comme ce sera le cas aux Jeux olympiques), et j’ai combattu des gars de pays étrangers avec des styles différents. Ce fut une grande expérience parce que maintenant je ne vais pas me lancer à l’aveugle dans la qualification olympique. »

Les membres de l’équipe de qualification olympique de boxe des États-Unis, comme Fulghum, sont en pause avant de retourner s’entraîner avec ses coéquipiers au United States Olympic and Paralympic Training Center de Colorado Springs.

«Je l’ai signalé pour la première fois le 2 janvier dernier et j’adore ça», a noté Fulghum. «Chaque athlète rêve de s’entraîner avec des athlètes de haut niveau où il n’y a pas de distractions et d’entraîneurs de haut niveau. Je me réveille, mange, dors, m’entraîne et recommence le lendemain. C’est mon emploi du temps. “

Fulghum a obtenu son diplôme d’infirmière en mai dernier, mais pour l’instant et pour l’avenir immédiat, il se concentre entièrement sur la boxe.

«J’ai donné la priorité à l’éducation et obtenu mon diplôme», a conclu Fulghum. «Je vais toujours soigner après la boxe. Mais je rêvais d’aller aux Jeux olympiques tout au long de l’école. J’ai mis la boxe en attente et maintenant j’ai mis les soins infirmiers de côté pour pouvoir tout mettre en boxe. Je ne voulais pas jongler avec les soins infirmiers et la boxe. Je ne pouvais pas être le meilleur de cette façon.

«Je prévois de devenir pro parce que j’aime tellement la boxe. J’ai besoin de boxer quand je suis jeune. J’irai aussi loin que je le pourrai en boxe et j’aurai toujours des soins infirmiers. »

Darius Fulghum a emprunté une voie détournée dans la vie, des soins infirmiers à la boxe. Cela en vaudra la peine, cependant, s’il arrive à Tokyo en tant que membre de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de 2020.