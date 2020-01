Dat Nguyen vise toujours les honneurs mondiaux à l’âge de 37 ans

RINGSIDE 14/01/2020

Le discours dans les cercles de boxe de Dat Nguyen faisant un retour continue de gagner du terrain. La dynamo née au Vietnam n’a pas combattu depuis février 2017, où il a brutalement éliminé l’espoir de titre mondial invaincu Miguel Flores.

Mais au lieu de remporter son propre titre mondial, Dat Nguyen a été envoyé dans le vaste désert de la boxe.

La légende entourant Dat Nguyen au Vietnam a continué de croître depuis lors, et de nombreuses histoires ont fait surface qui indiquent à quel point cet athlète est un homme incroyable – son voyage a été si improbable!

Ce qui suit est l’une des nombreuses histoires qui ont forgé l’aura mystique qui entoure l’étoile du Vietnam à ce jour. Vous allez sûrement l’adorer!

Nous sommes en juillet 2014. Le téléphone n’a pas sonné depuis plus d’un an et il semble que la carrière de Dat Nguyen soit déjà terminée. Les faits sont qu’au cours des 5 dernières années, le puncheur vietnamien n’a réussi à disputer que deux combats.

Il rêve de revenir sur le ring, mais il semble que personne ne souhaite promouvoir un boxeur vietnamien dormant mais dangereux. Pour rester en forme, Dat frappe le sac, mais vivant à Vero Beach en Floride, il est loin des zones de boxe traditionnelles, donc il n’y a pas de travail de pad ou de sparring.

Un jour, il se voit enfin proposer du sparring, mais c’est à 30 miles de là. Dat accepte avec empressement – toute action en anneau est meilleure que rien!. Il arrive seul et quand il arrive, il demande “Qui suis-je en train de combattre?”. Un homme pointe en direction d’un jeune boxeur cubain et dit: «Ce mec»

Le jeune Cubain était deux fois médaillé d’or olympique, et à l’époque, généralement classé comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète – Guillermo Rigondeaux!.

Dat Nguyen se souvient de l’occasion. “C’était une expérience intéressante. Il était tellement rapide et habile, c’était incroyable. Mais c’était aussi étrange. Les deux premiers tours, il m’a donné beaucoup de mal, mais au troisième tour, je commençais à le comprendre et à le chronométrer. En fait, je me disais, wow, si je peux m’entraîner avec ce gars pendant quelques semaines, et que je suis bien en forme et au bon moment, je ne pense pas qu’il puisse me retenir! “

Voici donc la chose. Quelle est la qualité de Dat Nguyen? Après ce combat, où il affronte peut-être le meilleur du monde à la hauteur de ses pouvoirs, Dat ne se voit pas proposer de se battre avant deux ans.

Entre 2009 et 2016, le talent vietnamien bizarre opère sans promoteur ni entraîneur, et frappe le sac pour rester en forme. Il n’a eu que trois combats professionnels en 7 ans!

Dat Nguyen a maintenant 37 ans et n’a pas boxé professionnellement depuis trois ans. Il aspire toujours à un titre mondial et croit qu’il a encore ce qu’il faut pour battre les meilleurs.

Cela peut-il être possible? Sur la base du voyage étonnant de Dat Nguyen jusqu’à présent, il est très difficile de ne pas croire que tout soit possible pour cette légende vietnamienne.