Dave Allen est de retour sur le ring, mais la prudence doit être de mise

Phil Jay 04/02/2020

ūüď∑ Mark Robinson

Dave Allen est de retour sous les projecteurs ce week-end malgré les promoteurs de Matchroom Boxing faisant tout leur possible pour garder son retour discret.

Le poids lourd anglais est pr√™t pour un titre britannique malgr√© les appels √† la retraite d’Allen apr√®s une horreur contre David Price.

Allen a été violemment battu par Price en dix rounds en juillet. Il a immédiatement spiralé dans un mauvais endroit. Cela a conduit les fans à implorer Eddie Hearn de le traiter avec des gants pour enfants dans un avenir prévisible.

Un retour super rapide en octobre a √©t√© annul√© – et √† juste titre. √Ä la suite d’une s√©rie d’activit√©s inqui√©tantes sur les r√©seaux sociaux. Allen a ensuite gard√© un profil bas jusqu’√† son annonce sur le undercard du retour de Kell Brook.

Comme Allen, Brook a eu ses propres problèmes au cours des douze derniers mois. Il semble que les deux avaient besoin de temps pour se recentrer sur leur boxe.

Diminuant ses attentes apr√®s avoir parl√© de fa√ßon ludique d’un combat potentiel avec Alexander Povetkin ou m√™me d’un combat pour le titre mondial, Allen esp√®re obtenir une chance de remporter le titre britannique au cours des douze prochains mois environ une fois que Daniel Dubois aura quitt√©.

Personnage tr√®s appr√©ci√© sur les c√ītes britanniques, Allen ne peut √™tre accus√© d’avoir √©t√© emport√© dans le battage m√©diatique apr√®s ses brillantes victoires √† √©limination directe sur Nick Webb et Lucas Browne.

Avouons-le, Webb était en surpoids et Browne était au-dessus de la colline.

Tenter de courir alors qu’il pourrait √™tre impossible de marcher m√™me en plus haute compagnie est tout ce dont Allen ambitieux peut √™tre reconnu coupable.

Rester au niveau britannique, acqu√©rir de plus en plus d’exp√©rience est la voie √† suivre. Si un titre britannique devient une r√©alit√©, cela devrait suffire √† Allen quand il regardera en arri√®re et racontera des histoires de combat √† ses petits-enfants √† l’avenir.

Cela a d√©j√† √©t√© une carri√®re sp√©ciale pour Allen en raison du pi√©destal que les parieurs britanniques lui ont plac√©. √Ä la fin de la journ√©e, l’homme met des clochards sur les si√®ges et a une place sur les factures Pay-Per-View

Alors, allons de l’avant, soyons tous r√©alistes. Permettons √† Allen de profiter du sport qu’il aime sans ressentir de pression suppl√©mentaire dans le march√©.

2020 RUN

Un six rond pour d√©poussi√©rer la toile d’araign√©e est un d√©but. Ensuite, s’il faut 18 mois pour se diriger vers une ceinture de Lonsdale, qu’il en soit ainsi. Allen est encore assez jeune pour un poids lourd √† 27 ans et pourrait bien √™tre suffisamment chevronn√© pour un tir europ√©en dans les ann√©es √† venir.

Pour l’instant, c’est de retour √† Sheffield dans un environnement familier. Loin des lumi√®res vives de Londres et de tout ce qui pourrait troubler le jugement sur des cibles imm√©diates.

Si Allen remporte trois victoires sur le spin dans une opposition moindre cette année, cela ne peut être considéré que comme un avantage pour lui.

Roulez samedi. Gardons l’autocuiseur √† basse temp√©rature.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay