Dave Allen n’a pas l’intention de ralentir sa carrière avant son retour

Nouvelles de boxe du monde 06/02/2020

ūüďł Mark Robinson

Dave Allen a l’intention de tenir la distance avec Dorian Darch ce week-end malgr√© le fait que son adversaire se fasse habituellement d√©foncer dans les deux premiers.

“Le rhinoc√©ros blanc” fait son retour √† l’action suite √† une terrible perte contre David Price en juillet dernier et esp√®re obtenir des rondes avant une mont√©e en classe.

Les paroles d’Allen ne seront pas encourageantes pour ceux qui esp√®rent qu’il construira vers la classe de titre britannique, plut√īt que de viser les grands noms.

¬ęJ’ai fait l’erreur d’√™tre √† 100% pour deux combats cons√©cutifs. Donc, je d√©veloppe ma force et mon endurance et je remets le poids correctement ¬Ľ, a d√©clar√© Allen √† Sky Sports lors de l’entra√ģnement ouvert mercredi.

ūüó£ “Le meilleur reste √† venir en termes de ce que je peux faire.” ūü¶Ź @ davidthewhiter1 est de retour en action contre Dorian Darch ce samedi. Il dit qu’il se pr√©pare √† de plus grands combats en √©t√©.

ūüďļ Regardez Allen sur la facture #BrookDeLuca ce samedi √† partir de 19h en direct sur Sky Sports Arena pic.twitter.com/3DJXtmwQpz

РSky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 5 février 2020

¬ęC’est un combat de six rounds contre un adversaire que, sur le papier, je devrais battre facilement. Id√©alement, je veux faire six rounds en utilisant mes pieds et mon cerveau et je ne chercherai pas le KO. Je veux faire de la boxe. Je veux √™tre sur le ring et avoir une id√©e de cela. ¬Ľ

En tentant de relever des d√©fis plus difficiles √† l’avenir, Allen a ajout√©: ¬ęJusqu’√† ce que (j’intervienne), ce ne soient que des √©l√©ments de base.

¬ęCe sera la partie difficile, le ring-walk et je m’y habituerai √† nouveau. La peur du combat aussi.

“Ce sont des blocs de construction. Nous avons choisi un adversaire qui, selon nous, est le bon au bon moment.

“Je vais utiliser mon cerveau. Je n’ai jamais vraiment utilis√© ma capacit√© de boxe – j’ai une grande capacit√© de boxe parce que j’ai toujours ressenti la pression. Samedi, j’esp√®re utiliser mes capacit√©s de boxe et choquer quelques personnes. ¬Ľ

“J’ai surpass√© en termes de t√™te d’affiche √† The O2 et de nombreuses apparitions √† la carte. Mais je n’ai montr√© que 20 ou 30%.

¬ęLe meilleur reste √† venir en termes de ce que je peux faire. Je ne sais pas si √ßa sortira jamais la nuit. Peut-√™tre que je ne suis pas con√ßu pour jouer devant des foules. “

FUTUR

Les paroles d’Allen ne seront pas encourageantes pour ceux qui s’inqui√©taient de son √©tat mental apr√®s avoir perdu contre David Price.

Le dix-round blessant a vu Allen en spirale dans un mauvais endroit et a finalement pris du temps sur les réseaux sociaux pour se corriger.

Samedi sera une victoire, sauf en cas de catastrophe, mais Allen pense déjà à courir avant de pouvoir marcher Рencore une fois.