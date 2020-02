Dave Coldwell contre Tony Bellew et le retour de Leigh Wood

RINGSIDE 27/02/2020

📷 Simon Stacpoole / Mark Robinson

Dave Coldwell est catégorique sur le fait que Leigh Wood a encore beaucoup à offrir à la boxe à la suite de sa défaite angoissante contre Jazza Dickens de Liverpool récemment.

Les deux poids plumes se sont livrés à une bataille formidable devant les caméras Sky et ESPN et leur bataille captivante pour une place dans la finale innovante de Golden Contract de MTK Global.

Malgré le revers, Coldwell insiste pour que Wood soit fier de ses efforts.

“Il a tout donné et vous ne pouvez rien demander de plus”, a déclaré Coldwell. «Ce fut un combat difficile entre deux excellents combattants.

«Vous avez senti en regardant que c’était un combat entre les deux meilleurs combattants de la compétition.

“Leigh a été sur une belle course récemment et il était vraiment confiant pour cela, mais il s’est heurté à un bon gars à Jazza et ce n’était pas le cas. Leigh va maintenant se reposer et je chercherai à le remettre sous les projecteurs après.

“Les gros combats ne sont pas terminés pour lui.”

Contre son ancienne accusation, Tony Bellew, le manager de Dickens, a ajouté Coldwell. «C’était formidable de voir Tony comme l’un de mes bons amis et nous avons tous deux beaucoup d’histoire avec tout ce que nous avons accompli ensemble.

«Faire partie d’une équipe différente de lui était étrange car nous sommes toujours restés ensemble, mais c’est la beauté de la boxe et le type de scénario qu’elle peut proposer.

“Jazza est entre de bonnes mains avec Bellew en tant que manager et je leur souhaite tout le meilleur pour aller de l’avant, mais j’ai hâte de faire 1-1 avec Bellew quelque part sur la ligne.”