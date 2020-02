David Avanesyan vs Josh Kelly confirmé pour le 28 mars à l’O2 de Londres

RINGSIDE 09/02/2020

David Avanesyan défendra son titre de poids welter européen contre l’UB contre l’étoile montante invaincue Josh Kelly dans un match amer à rancune à l’O2 à Londres le samedi 28 mars, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

Les rivaux devaient se rencontrer à la FlyDSA Arena de Sheffield en décembre 2018 avant qu’une maladie n’oblige Kelly à se retirer du concours le matin du combat, ce qui a provoqué des jibes de «travail de bouteille» du manager d’Avanesyan, Neil Marsh, alors que le mauvais sang bouillonnait. entre les camps.

Le Russe Avanesyan (26-3-1, 14 KOs) a surmonté la déception en s’établissant fermement comme “ l’homme ” de la scène européenne des poids mi-moyens, arrachant le titre de 147 livres du Kerman Lejarraga de Bilbao sur le sol à l’extérieur en mars avant de le détruire en ouverture ronde de leur revanche de septembre.

L’ancien champion du monde a fait un travail léger de Jose del Rio la dernière fois à Barcelone, écrasant l’Espagnol au premier tour, et se retrouve maintenant sur le point de remporter un autre coup de champion du monde s’il inflige une première défaite à Kelly.

Kelly (10-0-1, 6 KOs), un olympien de Rio 2016 de Sunderland, a surclassé le Polonais Przemyslaw Runowski, invaincu à l’O2 en avril de l’année dernière, avant de dessiner avec Przemyslaw Runowski deux mois plus tard lors de ses débuts américains à New York.

“PBK” a décidé Wiston Campos du Nicaragua lors de sa dernière sortie à Phoenix pour organiser sa confrontation tant attendue avec Avanesyan, le talent du Nord-Est est déterminé à faire taire ses critiques en réalisant une meilleure victoire en carrière en avril.

“C’est une bonne occasion de faire taire les sceptiques”, a déclaré Kelly. «Il est le favori maintenant. Il a prouvé à quel point il est bon lors des trois derniers combats. Ça va être un bon combat, mais je suis tranquillement confiant.

«Je me sens vraiment excité. J’ai l’impression que c’est un tournant dans ma carrière. Si je gagne, quand je gagne, je passe au niveau supérieur. Beaucoup à l’avenir ment sur ce combat.

«Il y a deux combats, je me suis battu contre Ray Robinson, ce qui a été une énorme progression. Je ne pense pas que les gens se soient rendu compte de l’ampleur de la progression, mais maintenant je lutte contre Avanesyan, je devrais obtenir le crédit que je mérite. “

«J’ai une affaire inachevée avec Josh Kelly», a déclaré Avanesyan. «Je suis ravi que le combat ait finalement été fait et j’aurai la chance d’infliger une première défaite à sa carrière professionnelle.

«Comme les fans britanniques le savent, je vais combattre n’importe qui n’importe où et je suis déterminé à leur faire une grosse apparition dans chaque combat car ils me traitent si bien et je les aime.

“Après avoir fait affaire avec Kelly, je veux qu’Eddie me remette un titre mondial afin que je puisse devenir double champion du monde et assurer l’avenir de ma famille.”

«Ce n’est qu’un combat brillant – un temps de coulée ou de nage absolu», a déclaré Eddie Hearn. «Avanesyan est un poids welter de classe mondiale qui fait partie du top 10 avec tous les organes directeurs, mais pour chaque grande perspective olympique vient le jour du jugement et c’est tout pour Josh Kelly. Le combat qui pourrait faire de lui une véritable star et un prétendant légitime au titre mondial. C’est l’étape ultime, le test ultime – ne le manquez pas. “

Adam Smith, chef de Sky Sports Boxing, a déclaré: «Josh Kelly est l’un des talents les plus en vogue de la boxe britannique – et maintenant il obtient la plate-forme idéale pour présenter ses compétences éblouissantes contre David Avanesyan.

“Nous avons suivi la carrière de Josh depuis qu’il est devenu professionnel, mais c’est un véritable test acide contre le dangereux champion d’Europe.

“Josh fait partie d’une division Welterweight chauffée au rouge, remplie de grands noms, et nous avons hâte de voir PBK allumer The O2 le 28 mars.”