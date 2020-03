David Benavidez défendra son titre WBC le 18 avril contre Roamer Alexis Angulo à Pheonix

RINGSIDE 09/03/2020

📷 Stéphanie Trapp

Le champion du monde WBC Super Middleweight invaincu, Davíd “El Bandera Roja” Benavidez, défendra son titre le samedi 18 avril dans sa ville natale de Phoenix, Ariz.

contre l’ancien challenger du titre mondial Roamer Alexis Angulo, en direct sur SHOWTIME de l’Arizona Federal Theatre en tête d’affiche d’un événement Premier Boxing Champions.

La télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING® débute à 22 h. ET / 19 h PT et présente la perspective montante des poids légers Michel Rivera affrontant le Mexicain Marcos Villasana Jr. dans un éliminateur de titre WBC Lightweight dans le co-événement principal. Le titlist WBA Super Lightweight intérimaire Alberto Puello affrontera le champion du monde en deux divisions Rances Barthelemy lors du match d’ouverture télévisé.

L’une des jeunes stars les plus brillantes du sport, Benavidez entame son deuxième règne en tant que champion WBC Super Middleweight en revenant combattre dans son Phoenix natal pour la première fois depuis 2015, quand il a éliminé Ricardo Campillo dans son 10e combat professionnel.

“Le samedi 18 avril, le champion du monde des super-moyens de Phoenix, Davíd Benavidez, rentrera chez lui pour ravir ses fans de la ville natale de l’Arizona Federal Theatre et consolider son positionnement dans la division des 168 livres”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions.

«Benavidez peut s’attendre à un défi de taille de la part du passionné Roamer Alexis Angulo, qui devrait créer un événement principal plein d’action en direct sur SHOWTIME. Deux combats supplémentaires avec des implications sur le titre s’ajoutent à l’intrigue, avec Michel Rivera qui monte rapidement vers un championnat et le champion à deux divisions Rances Barthelemy espérant arracher le titre à Alberto Puello. »

“Depuis le début de sa carrière, bien avant qu’il ne devienne champion, les gens me posent des questions sur les combats de Davíd à domicile”, a déclaré Sampson Lewkowicz de Sampson Boxing. “C’est maintenant le moment idéal et je suis très heureux d’aider à amener ce spectacle dans la ville natale de Davíd. Je ne doute pas que ce ne sera pas seulement un grand événement; il sera également rempli de milliers de fans de «El Bandera Roja» Benavidez. »

“SHOWTIME Sports poursuit sa tradition de présenter les jeunes stars les plus brillantes de la boxe”, a déclaré Stephen Espinoza, président, Programmation des sports et des événements, Showtime Networks Inc. “A seulement 23 ans, David Benavidez est l’un des jeunes champions les plus passionnants de la boxe, et il fait face à un adversaire dangereux dans Roamer Alexis Angulo, qui a faim d’une autre victoire bouleversée. Dans le co-événement principal, nous avons encore un autre prodige de la boxe dans l’étoile montante invaincue de 21 ans Michel Rivera, qui fait face à son adversaire le plus difficile à ce jour à Marcos Villasana. Pour compléter la carte, nous allons encore une autre jeune étoile montante invaincue dans Alberto Puello, 25 ans, qui affronte le vétéran éprouvé Rances Barthelemy. “

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Sampson Boxing, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.ticketmaster.com et au box-office de l’Arizona Federal Theatre.

Benavidez, 23 ans (22-0, 19 KO) défend sa ceinture après avoir battu le double champion des super-moyens Anthony Dirrell en septembre, l’arrêtant en neuf rounds. Benavidez est entraîné par son père José Sr., aux côtés de son frère et ancien challenger pour le titre, José Jr.En 2017, il est devenu le plus jeune champion super poids moyen de l’histoire de la boxe en battant Ronald Gavril sur SHOWTIME à seulement 20 ans.

Benavidez est passé d’un prodige de 15 ans aux combats avec Gennady Golovkin et Peter Quillin, à un prétendant au titre mondial avec une séquence de huit coups de grâce de 2015 à 2017, y compris un KO de Rogelio Medina avec une combinaison de sept coups de poing lui a valu son premier championnat.

“Je suis très excité de combattre Angulo sur SHOWTIME et devant ma foule de ville natale”, a déclaré Benavidez. «Je n’ai pas combattu à Phoenix depuis cinq ans. C’est excitant d’être de retour. Je m’attends à ce qu’Angulo vienne prêt. Je sais qu’il vient de bouleverser son dernier combat et qu’il ne prend aucun raccourci, mais moi non plus. Angulo n’a jamais été arrêté, donc je veux être la première personne à l’arrêter. Je sens que je suis plus motivé avec un combattant affamé comme lui devant moi, et vous le verrez dans ma performance. “

Né à El Bordo, en Colombie et maintenant à Miami, en Floride, Angulo (26-1, 22 KO) entre dans sa deuxième opportunité de titre mondial sur une séquence de trois victoires consécutives, dont deux triomphes sur des combattants invaincus. Angulo a arrêté Reinaldo Gonzalez en 2018 dans son premier combat depuis qu’il avait perdu une décision contre Gilberto Ramirez, alors super champion des poids moyens, plus tôt cette année-là. Il a remporté une victoire par décision en janvier contre Anthony Sims Jr. pour se mettre en position de défier à nouveau les meilleurs de la division.

“Je suis très motivé par cette excellente opportunité de me battre à nouveau pour le titre mondial”, a déclaré Angulo. «Benavidez est un champion du monde talentueux qui est clairement l’un des meilleurs super-moyens au monde. Ce sera un grand combat pour les fans en raison du style que j’apporte au ring. Mon style de combat mexicain sera trop pour Benavidez et je vais lever la main le 18 avril. »

Née à Saint-Domingue, en République dominicaine et vivant maintenant à Miami, Rivera, 21 ans (18-0, 12 KOs) a fait ses débuts aux États-Unis sur ShoBox en juin 2019 en marquant une impressionnante victoire à l’unanimité contre Rene, alors invaincu. Tellez Giron, qui allait bouleverser Karlos Balderas dans son prochain combat. L’étoile montante explosive a ensuite poursuivi en arrêtant Jose Luis Gallegos en septembre et en marquant un TKO vicieux au 10e tour contre Fidel Maldonado Jr. en février 2020.

Villasana (25-6, 14 KOs) est le fils de l’ancien champion poids plume Marcos Villasana et se bat à Acapulco, au Mexique. Le joueur de 28 ans fera ses débuts aux États-Unis le 18 avril sur une séquence de 10 victoires consécutives qui comprend cinq KO. Il a récemment remporté deux victoires en 2019, battant Roman Villa alors invaincu en avril avant d’éliminer Javier Franco en août.

Représentant son domicile de San Juan de la Maguana, en République dominicaine, Puello (17-0, 9 KOs) fera ses débuts aux États-Unis le 18 avril lorsqu’il affrontera Barthélemy. Le joueur de 25 ans a combattu professionnellement depuis 2015, battant une multitude de prétendants et de prospects régionaux. Son combat le plus récent l’a vu vaincre l’olympien de 2012 et ensuite invaincu Jonathan Alonso par décision en 12 rounds de remporter son titre intérimaire de 140 livres.

Amateur cubain décoré, issu d’une famille de boxe, Barthelemy (27-1-1, 14 KOs) revient au super léger après avoir combattu l’ancien champion Robert Easter Jr. pour un match nul dans leur combat pour le titre léger d’avril 2019. L’athlète de 33 ans s’entraîne maintenant à Las Vegas et a remporté des titres dans deux catégories de poids, battant Argenis Mendez pour une couronne de 130 livres en 2014 et Denis Shafikov pour une ceinture de 135 livres en 2015. Barthelemy cherchera à faire son chemin vers un deuxième titre mondial tourné à 140 livres, ce qui pourrait faire de lui le premier champion de trois divisions de Cuba.

Le diffuseur vétéran Brian Custer sera l’hôte de la télédiffusion avec le diffuseur sportif de combat polyvalent Mauro Ranallo qui appellera l’action aux côtés de l’analyste du Hall of Fame Al Bernstein et de l’ancienne championne du monde en deux divisions Paulie Malignaggi. L’équipe de télédiffusion est complétée par le journaliste primé Emmy® Jim Gray, le marqueur non officiel Steve Farhood et l’annonceur de renommée mondiale Jimmy Lennon Jr.David Dinkins Jr.est producteur exécutif avec Ray Smaltz producteur et Bob Dunphy réalisant.