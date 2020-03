David Haye discute de la bataille des quarts de finale d’eWBSS avec George Foreman

RINGSIDE 26/03/2020

📸 Mark Robinson

“Je dois être sur mes gardes contre Foreman!” – Haye attend avec impatience l’eWBSS QF

“Hayemaker” David Haye affrontera le plus vieux champion du monde des poids lourds de l’histoire lorsqu’il affrontera le contremaître de “Big George” ce soir à 17h GMT dans le quatrième quart de finale du tournoi “eWBSS Heavyweight Legends”.

Aux côtés du quart de finaliste eWBSS Evander Holyfield, le Britannique Haye est l’un des deux boxeurs de l’histoire à avoir unifié les titres mondiaux Cruiserweight avant de devenir champion du monde des poids lourds. Malgré son excellent pedigree, Haye est conscient qu’il fait face à un défi de taille lorsque son personnage eSport entre en collision avec le formidable contremaître.

“Quand j’ai vu le tirage au sort pour le tournoi” eWBSS Heavyweight Legends “, je pensais: Wow, c’est un tirage horrible pour moi, je dois être sur mes gardes contre Foreman!” dit Haye en vrai avant le quart de finale eWBSS de jeudi. «Je fais face à l’un des boxeurs les plus puissants de l’histoire! Je ferais mieux de demander à mon technicien de pirater l’ordinateur pour augmenter ma résistance aux coups et me donner une demi-chance! »

Foreman, qui avait à la fois une carrière amateur et professionnelle estimée en remportant l’or aux Jeux olympiques de 1968 avant de devenir double champion du monde des poids lourds, était connu dans le monde entier après “ The Rumble in Jungle ” avec Muhammad Ali en 1974.

«Big George» a cimenté son héritage avec un retour étonnant 20 ans plus tard quand il a éliminé Michael Moorer pour unifier les titres WBA et IBF et devenir le plus ancien champion du monde de l’histoire des poids lourds à 45 ans.

Le tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ a commencé le lundi 23 mars, et il y aura un combat en streaming tous les soirs jusqu’à la finale le dimanche 29 mars. L’ensemble du tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ sera diffusé sur la World Boxing Super Series Facebook page à 17h (GMT) tous les jours.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

QF4 – George Foreman contre David Haye – jeudi 26 mars

SF1 – Muhammad Ali vs Joe Frazier – vendredi 27 mars

SF2 – Gagnant de QF3 vs Gagnant de QF4 – sam.28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes