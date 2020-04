David Haye prêt à affronter le vainqueur de Joshua vs Fury: “Toutes mes blessures ont guéri”

Publié le 29/04/2020

Par: Hans Themistode

David Haye est actuellement au milieu de sa troisième retraite. Mais tout comme les deux précédents, il n’est pas exactement prêt à appeler cela une carrière.

L’ancien champion Cruiserweight unifié et une fois titlist Heavyweight, a mis fin à une interruption de quatre ans pour arrêter Mark De Mori et Arnold Gjergjaj non annoncés en 2016. Cependant, cette séquence de victoires, ainsi que les espoirs de Haye pour un autre coup de titre, se sont rapidement terminés avec un KO dos à dos. pertes à Tony Bellew en 2017 et 2018.

David Haye veut s’entendre avec Vitali. (ODD ANDERSEN / . / .)

Depuis lors, Haye a décidé de partir au coucher du soleil pour une dernière fois apparemment. Mais maintenant, il semble qu’il pourrait changer d’avis. Néanmoins, ne vous attendez pas à ce qu’il fasse un retour sur le ring contre un concurrent montant ou un adversaire sans nom. Non, seul le meilleur des meilleurs peut faire revenir l’homme surnommé «Hayemaker».

“Le seul pour lequel je le ferais est le vainqueur de AJ et Tyson Fury parce que ce serait No1 vs No1”, a déclaré Haye dans une interview avec Behind The Gloves. “C’est probablement le seul, mais pas vraiment. C’est beaucoup à traverser. “

Au cours de la carrière de Haye, il a passé la grande majorité de ses blessures. Des blessures au biceps, une achille déchirée et notamment un orteil blessé l’ont gêné pendant de longues périodes. Mais maintenant, comme c’est souvent le cas avec les combattants à la retraite, Haye se sent rajeunie et meilleure que jamais.

«J’ai mis mon corps au bon endroit en ce moment, et je suis au bon endroit. Toutes mes blessures ont guéri. Il n’y a pas eu d’entraînement hardcore. Je suis à la maison avec mes poids. J’ai apprécié cette fois où l’intensité est passée de dix à trois. Tout le monde pense que je m’entraîne super, super dur. Pas vraiment. Je m’entraîne probablement entre une demi-heure et 45 minutes tous les jours, mais j’ai une belle routine. »

«Je ne m’entraîne pas pour une performance athlétique. Je m’entraîne pour la vanité. Quand je regarde des combats maintenant, je pense “Je glisserais ce jab, je ferais ceci et je ferais cela.” C’est la pente glissante quand votre cerveau commence à aller comme ça. “

Il est difficile de faire sortir la version 2018 de Haye de l’esprit des fans. Il était lent, peu athlétique, léthargique et une coquille de son ancien moi. Il est difficile d’imaginer que cette version de Haye ait une chance contre Joshua, Fury ou tout autre top ten Heavyweight.

À un moment donné, Haye avait tout. Il possédait la puissance, la vitesse et la finesse pour donner à quiconque dans la division Heavyweight s’adapte. Mais même s’il pouvait mettre la main sur une machine à remonter le temps et retrouver son ancien calibre de championnat, Haye n’est pas sûr à 100% que ce serait suffisant.

“Je me souviens avoir vu Anthony Joshua quand il [recently] a combattu Andy Ruiz, et je me suis dit: “Bon sang, ce serait très, très difficile à battre”, a déclaré Haye. “Même le plus beau jour, cette version de lui [Joshua] c’est de la boxe, et léger sur ses pieds, il est aussi prêt et craintif, “c’est difficile à battre.”

«J’ai pensé la même chose quand j’ai vu Tyson Fury combattre Wilder. Je regarde et je me dis: “Ce mec [Fury] est un gars difficile à battre. “Ce sont donc les deux performances que j’ai vues depuis que je suis à la retraite où je l’ai regardé et je suis allé,” Cela aurait été un travail difficile, quelle que soit la version de moi. “