DAZN révèle plus d’informations sur l’expansion mondiale de Canelo

Nouvelles de boxe du monde 02/03/2020

Dans d’autres informations publiées lundi, DAZN a tenté de clarifier le rapport précédent de WBN indiquant ses intentions de s’étendre au Royaume-Uni.

Le service de streaming ne conduira pas seulement sa base à travers les côtes britanniques, mais s’attachera à rendre DAZN disponible à l’échelle mondiale.

LIRE: DAZN UK arrive en 2020, les émissions Matchroom figureront dans les délais

Décrivant leurs plans, DAZN a déclaré ce qui suit:

DAZN, le premier service mondial de streaming sportif, augmentera considérablement sa présence en 2020. Il s’étendra à plus de 200 pays et territoires.

Le premier événement mondial sur DAZN sera le combat de la superstar mexicaine Canelo Alvarez qui sera bientôt annoncé lors du week-end de Cinco de Mayo. L’événement aura lieu le samedi 2 mai.

Cette première phase de l’expansion mondiale de DAZN sera un service en anglais axé sur la boxe, s’appuyant sur l’investissement important de la société dans le sport au cours des deux dernières années.

DAZN détient les droits internationaux de nombreuses des meilleures sociétés de promotion au monde, notamment Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA et GGG Promotions.

LISTE

Des combattants tels que Alvarez et Gennadiy «GGG» Golovkin feront partie d’un solide portefeuille de combats haut de gamme tout au long de l’année. Une programmation originale figurera également sur le nouveau service.

“A partir de ce printemps, la plupart du monde aura accès à DAZN et à son calendrier inégalé d’événements de boxe”, a déclaré le président exécutif du groupe DAZN, John Skipper.

«Notre liste de combattants de championnat représente certains des athlètes les plus populaires au monde. Nous travaillerons avec eux pour organiser des événements internationaux spectaculaires pour les années à venir. »

“Depuis notre lancement en 2016, nous avons constaté un niveau d’intérêt encourageant autour de nos événements clés de la part des fans internationaux et des partenaires potentiels, qui ont souligné l’opportunité de capitaliser sur notre portefeuille de droits existant dans la boxe pour alimenter notre expansion”, a déclaré DAZN EVP Joseph Markowski, qui supervisera le service mondial.

GLOBAL

«Faire de DAZN le berceau mondial des sports de combat n’est que la première étape. Nous ne pouvions pas penser à une meilleure attraction pour notre événement inaugural que le traditionnel combat du week-end de Cinco de Mayo à Canelo. “

En plus des événements sportifs en direct, DAZN propose une archive sans cesse croissante de combats classiques, de fonctionnalités pour les athlètes et une liste de programmes originaux. Ils comportent 40 JOURS, Le Making Of et UNE NUIT.

À ce jour, DAZN a fait ses débuts dans neuf pays. Il s’agit de l’Autriche, du Brésil, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de l’Espagne, de la Suisse et des États-Unis – sur quatre continents.

L’application DAZN sera disponible dans le monde entier sur la plupart des appareils connectés à Internet. Cela comprend les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les PC et les appareils de salon tels que les téléviseurs intelligents, les bâtons de streaming et les consoles de jeux.

Les prix par marché seront annoncés dans les prochaines semaines.

Pour les fans en dehors des marchés existants de DAZN qui souhaitent obtenir un accès précoce au service via la communauté bêta de DAZN, l’inscription est ouverte sur DAZN.com. Des invitations officielles seront envoyées plus tard ce mois-ci.