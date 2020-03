De grands combats menacés en raison de la crise COVID-19 en cours

Phil Jay 12/03/2020

CORONAVIRUS DE BOXE – La situation semble sombre en ce qui concerne les gros matchs de boxe qui se déroulent au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours.

Premièrement, une interdiction de voyager de 30 jours confirmée par le président américain Donald Trump a été annoncée mercredi. C’est l’indication la plus claire que les fans de combat pourraient être déçus.

Tous les combats impliquant des combattants européens devant traverser l’Atlantique seront certainement supprimés. Des adversaires de remplacement pourraient être amenés pour éviter certains remboursements.

La bonne nouvelle pour les fans britanniques est que leurs boxeurs natifs sont autorisés à voler aux États-Unis, ce qui signifie que la grande majorité n’est jusqu’à présent pas affectée.

Mais la situation des coronavirus sur le terrain commence à se révéler. Les événements sportifs sont annulés à tous les niveaux. Par conséquent, la mise en scène de spectacles de boxe avec de grandes quantités de personnes pourrait bientôt être interdite pendant au moins quelques mois.

Deuxièmement, les émissions Pay-Per-View récemment confirmées impliquant Frank Warren et Matchroom Boxing sont considérablement menacées. Il faudra peut-être les repousser plus tard dans l’année.

Le patron de Matchroom, Eddie Hearn, a déjà exclu d’organiser des combats à huis clos, ce qui signifie que le calendrier de boxe pourrait paraître très sombre très bientôt.

La semaine prochaine, la finale du World Boxing Super Series cruiserweight se déroule comme prévu. Mais cela pourrait changer au cours des prochains jours.

Il sera intéressant de voir quelle position prend le chef de la boxe Kalle Sauerland, étant donné que le combat est déjà suspendu depuis des mois.

SCRAPPED

Ce week-end, Shakur Stevenson donne le coup d’envoi d’une double tête de New York au Madison Square Garden qui doit se terminer le 17 mars avec une aubaine pour la Saint-Patrick surmontée de Michael Conlan.

Mais le binning du défilé de la Saint-Patrick mercredi a maintenant mis le retour de l’Irlandais en action. Les responsables de New York suivent attentivement la situation.

À ce stade, les plus touchés pourraient être les combats prévus entre le 17 mars et le 4 avril, alors que le monde tente de maîtriser la propagation de COVID-19.

Si les affaires continuaient de monter en flèche, ces concours qui devaient avoir lieu d’avril à juillet pourraient également être gênants.

Ils incluent:

Daniel Dubois contre Joe Joyce

Jamal James contre Thomas Dulorme

Naoya Inoue vs Johnriel Casimero

Josh Taylor contre Apinun Khongsong

Canelo (événement non confirmé)

Lee Selby contre George Kambosos Jr.

Jose Ramirez vs Viktor Postol

Claressa Shields contre Marie Dicaire

Nordine Ouabaali vs Nonito Donaire

Dillian Whyte contre Alexander Povetkin

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora

Jamel Herring contre Carl Frampton

Anthony Joshua contre Kubrat Pulev

À tout le moins, ceux énumérés pourraient certainement être reportés de quelques mois, en fonction des conseils de l’Organisation mondiale de la santé.

C’est un processus extrêmement délicat de contenir un virus aussi puissant. COVID-19 est gravement contagieux. Si ce n’est le plus meurtrier que la planète ait jamais vu.

Le risque pour les personnes âgées ayant des problèmes de santé sous-jacents doit être primordial pour le confinement en cours, car les personnes sont invitées à prendre des précautions sanitaires dans un avenir prévisible.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay