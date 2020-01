Dean Dodge prêt pour le titre dans la zone sud le 21 février à Taunton

RINGSIDE 20/01/2020

Dean Dodge s’est hissé de «la saleté» au bord d’un tir au championnat de la zone sud.

Le promoteur Mo Prior s’attend à ce que le Wellsprings Leisure Centre de Taunton soit emballé le vendredi 21 février quand il ramènera la boxe professionnelle dans la ville après une pause de 24 ans – et beaucoup seront là sur Dodge.

Le jeune homme de 26 ans est originaire de Yeovil, à environ une demi-heure de route du lieu, et a bâti une suite avec son agressivité réfléchie dans son

carrière pro à neuf combats.

Il a déjà traversé quelques tests décents, arrêtant à la fois Nathan Kirk et Lee Connelly, et à Sean Davis, il fait face à une étape

classe.

Davis est un ancien champion anglais et challenger du titre britannique – et Dodge pense que le battre pourrait conduire à un titre dans la zone sud

tir, peut-être au super-poids plume. Se battre pour la ceinture entraînerait un revirement massif pour Dodge.

“Je me suis dit:” 2020 sera mon année “, a-t-il déclaré. «J’ai eu des hauts et des bas et il y a eu des moments où j’ai pensé à faire mes bagages.

«Il y a eu une question médicale lorsque je suis devenu professionnel qui a pris du temps à faire le tri et je suis sans abri. Je louais une place avec un de mes compagnons et il m’a laissé tomber en rejoignant la marine.

«Je ne pouvais pas payer le loyer et j’ai fini par dormir dans ma voiture. Il y a eu une autre fois où j’ai dû rester avec ma sœur à Windsor parce que je n’avais nulle part où aller.

«Je suis sorti de la terre pour arriver où je suis et après cela, je cherche un tir au titre de la zone sud.

«Je vois ce combat comme un tremplin. Je ne veux pas attendre. J’ai fait mes preuves en obtenant de bonnes victoires et c’est mon

temps. Je vois des super-plumes qui n’ont pas combattu les gens que j’ai combattus obtenir des opportunités et si je bat Davis, je veux mon tir. »

La nouvelle que Prior prévoit quatre spectacles à Taunton cette année est une excellente nouvelle pour Dodge, parrainé par Penmill Scaffolding, Paragon

Services de nettoyage, Camelot Builders et Tomahawk Doors Ltd.

Il espère que les fans le suivront alors qu’il cherche à grimper le classement – mais admet qu’il pensait que sa carrière était terminée avant même qu’elle ne commence.

“Il y avait une requête sur mon scanner cérébral”, a déclaré Dodge, “et heureusement, j’ai rencontré une fille sur un site de rencontres qui était neurologue.

«Elle s’est battue pour moi et m’a même aidé à payer mes frais médicaux. Les choses n’ont pas fonctionné entre nous, mais nous sommes restés amis et

La rencontrer à ce moment m’a fait penser que la boxe est mon destin. “