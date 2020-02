Dean Dodge réfléchit à sa victoire sur Harlem Eubank avant son retour

RINGSIDE 06/02/2020

Dean Dodge s’est souvenu de la nuit où il avait battu l’un des combattants d’Eubank.

Dodge espère que la victoire sur l’ancien champion anglais Sean Davis au Wellsprings Leisure Centre à Taunton le vendredi 21 février mènera à un tir au championnat des super-plumes de la zone sud.

Le joueur de 26 ans est en lice après avoir commencé sa carrière professionnelle avec huit victoires et un match nul.

Il a fait son apprentissage amateur de 45 épisodes avec Yeovil ABC – et lors de sa meilleure soirée, il a battu Harlem Eubank à Brighton.

“C’était dans ce grand hôtel sur le front de mer de Brighton”, a déclaré Dodge. «C’était son émission et il est sorti en essayant de me sortir.

«J’ai survécu à la tempête et j’ai commencé à faire pression sur lui. Au deuxième tour, j’ai décroché un gros coup droit et ses jambes ont bouclé. Il a fait une danse amusante. Je l’ai vraiment collé sur lui et la cloche a sonné. Il n’est pas sorti pour le troisième tour. “

Il semble qu’il y ait peu de chances d’une revanche dans les rangs professionnels.

Eubank fait campagne à 10 pierres, tandis que Dodge vise des titres au super poids plume.

«J’avais l’habitude de boxer à 65 kg en tant qu’amateur», a déclaré Dodge, parrainé par Penmill Scaffolding, Paragon Cleaning Services, Camelot Builders et Tomahawk Doors Ltd.

«Je ne l’ai pas vraiment pris au sérieux. Je n’ai jamais suivi de régime. J’avais l’habitude d’y entrer et de me battre. »

Dodge admet qu’il aime se battre, mais a ajouté: «Je peux aussi boxer. Je fais tout ce qu’il faut pour gagner. »