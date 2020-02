Dean Dodge se rapproche des meilleurs poids plumes du Royaume-Uni

RINGSIDE 17/02/2020

Dean Dodge dit qu’il se faufile sur les meilleurs super poids plume de Grande-Bretagne.

Le potentiel de Dodge et Paul Roberts a convaincu le promoteur Mo Prior de ramener la boxe professionnelle à Taunton cette semaine après une pause de plus de 25 ans.

Prior a déclaré à Dodge que la victoire sur Sean Davis lors de son spectacle à Taunton vendredi soir pourrait conduire à un tir au championnat de la zone sud, actuellement détenu par DP Carr.

Les autres champions au 9e 4 livres incluent Archie Sharp (WBO European), Zelfa Barrett (Commonwealth) et Anthony Cacace (Britannique).

“Ils sont tous sur mon radar”, a déclaré Dodge, invaincu en neuf combats (un nul). «Le but est de combattre les meilleurs garçons de Grande-Bretagne.

«Il y a des gars de haut niveau dans la division.

“Archie Sharp a l’air classe, Zelfa Barrett est un bon boxeur et fort, Anthony Cacace a l’air de frapper fort et puis il y a Lyon Woodstock jr, qui est agressif et a un grand coeur.

«Peu de gens me connaissent pour le moment. Les gens de la boxe me connaissent, mais les meilleurs gars ne le savent pas encore.

“Je me faufile sur eux. Je vais venir de nulle part et les choquer. Si je continue de gagner, ces combats arriveront. »

Dodge voit le combat avec Davis comme une chance de se faire remarquer en dehors du West Country, où le style agressif de 26 ans l’a rendu populaire auprès des fans.

Vendredi soir, il emmènera environ 120 supporters de Yeovil au Wellsprings Leisure Centre – et dit qu’ils pourraient avoir une nuit tôt.

“Tout au long du camp d’entraînement, nous avons dit:” Si je peux l’arrêter, cela mettra mon nom là-bas “”, a déclaré Dodge.

«Si vous regardez son bilan, seul le meilleur garçon l’arrête. Il a combattu beaucoup de bonnes perspectives et peu d’entre eux l’arrêtent.

“C’est une chance pour moi de montrer à quel point je suis fort.”