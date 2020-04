Décès de Leonard ‘Nipper’, président de BBBofC et chasseur de Kray Twins

Ringside 07/04/2020

Des hommages ont afflué à la suite de la mort de l’ancien officier de police et président du British Boxing Board of Control, Leonard ‘Nipper’ Read.

Simon Block, du Commonwealth Boxing Council, a dirigé les salutations, aux côtés des Robert Smith et Frank Warren du BBBofC.

Je suis désolé et attristé d’apprendre du Secrétaire général de BBB of C, Robert Smith, du décès au cours des dernières 24 heures de l’ancien président du Conseil de contrôle, Leonard ‘Nipper’ Lire QPM.

Nipper était membre du Conseil de la région sud du Conseil lorsque j’ai commencé à travailler avec eux en 1979 et j’étais très impatient de rencontrer le célèbre détective qui a fait éclater les gangs et qui, à mon avis, serait un gros personnage costaud. C’était assez surprenant de constater qu’il était de taille modeste, parlé doucement avec un air clérical à son sujet.

Je devais bientôt découvrir qu’il était minutieux, logique et possédait une résolution d’acier.

Il est devenu délégué syndical sous la présidence de Sir David Hopkin avec qui il avait travaillé sur l’affaire Kray lorsque Sir David était l’avocat du ministère public pour le procès.

En tant que personne relativement débutante, d’abord sous Ray Clarke puis John Morris, je n’ai pas noué de relations étroites avec Nipper jusqu’à ce que nous décidions ensemble que le règlement du Conseil était obsolète, toujours avec des références aux règles applicables à la Seconde Guerre mondiale.

Pour le jour étrange sur une période de plusieurs mois, je conduisais chez Nipper à Broxbourne et nous parcourions tout le livre, non pas pour introduire de nouvelles règles mais simplement pour jeter des règles qui n’étaient plus applicables et pour mettre à jour la langue de certains autres.

Ce n’était pas le travail le plus excitant, mais il a été rendu agréable par l’hospitalité de Nipper et de sa charmante épouse, Pat, qui veilleraient à ce que nous soyons bien approvisionnés en sandwichs, biscuits et thé.

Le travail le plus fascinant que j’ai fait avec lui a été de travailler sur un cas où le conseil d’administration avait reçu des informations selon lesquelles des balances à une pesée avaient été fixées pour permettre à un boxeur de remplacement de dernière minute de faire le poids pour un concours de championnat télévisé .

Pendant quelques semaines, j’ai accompagné Nipper lors de ses visites dans divers bureaux et maisons pour interroger des témoins potentiels, dont certains, n’étant pas titulaires de permis, n’étaient pas tenus de nous parler, mais avec l’air tranquille de Nipper, se sentaient obligés coopérer.

J’étais à peu près juste le porte-sac, mais s’asseoir et regarder Nipper avec sa voix douce et ses informations de manière non agressive sur les personnes qui souhaitaient pouvoir être ailleurs, c’était comme faire partie d’un épisode de “ The Bill ” ou “ The Sweeney ‘.

J’ai toujours pensé que grâce à ces deux emplois spécifiques sur lesquels je l’avais aidé, lui et moi avions une bonne relation de travail mais cela n’a malheureusement pas continué.

En 1999, alors que j’étais encore secrétaire général adjoint mais que John Morris devait prendre sa retraite à la fin de l’année, j’ai eu des ennuis avec lui, alors qu’il était président du conseil d’administration, à cause d’une instruction qu’il m’avait donnée concernant la nomination d’une ancienne classe. Un arbitre «A» pour juger une compétition de championnat pour une organisation de championnat «mondial», ce qu’un fonctionnaire n’aurait pas été autorisé à faire s’il avait encore détenu une licence de conseil d’administration.

Mon problème ne concernait pas la compétence de ce fonctionnaire mais le principe.

J’ai exécuté les instructions de Nipper pour permettre à ce fonctionnaire de juger, mais le libellé de ma lettre au chef de l’organisation était délibérément ambigu.

Je n’avais pas réalisé que Nipper avait donné son numéro de téléphone à ce chef et quand il a été informé de ma lettre, il était furieux, ne connaissant pas la correspondance complète que j’avais écrite et ne voulant pas entendre mon explication.

Les choses ont été très inconfortables pour moi pendant un certain temps, non seulement en ce qui concerne mon avenir en tant que secrétaire général du Conseil, mais mon travail lui-même.

En fin de compte, ma conduite a été disculpée par les commissaires après une audience, mais il est juste de dire que pendant un certain temps après, notre relation chaleureuse précédente s’est refroidie.

Lorsque, après la retraite de John en 1999, j’ai été nommé secrétaire général du Conseil, je me méfiais de la façon dont lui et moi allions continuer.

Il est essentiel que, quelle que soit la personne, le président du Conseil ait confiance en son Secrétaire général et entretienne de bonnes relations de travail avec lui.

Mes inquiétudes n’étaient pas fondées. Nipper était un excellent président et d’un grand soutien et pendant le temps relativement court où nous avons travaillé ensemble à ces titres, nous avons extrêmement bien travaillé dans ce qui a été l’une des pires périodes pour le conseil d’administration de son histoire, après avoir perdu le dossier porté contre nous par le boxeur Michael Watson et devoir entrer dans l’administration.

Il m’a soutenu à 100% au cours de la période où un sous-comité de délégués supérieurs interviewait des administrateurs potentiels. J’avais exprimé une inquiétude au sujet de l’une des sociétés, avant-gardistes à l’époque, quant à la personne qu’elle nommerait pour diriger efficacement le conseil d’administration.

En fin de compte, les délégués ont nommé une autre entreprise, Hacker Young, pour faire le travail.

La charge de travail, entièrement volontaire et honorifique, faisait des ravages et Nipper a finalement décidé de l’appeler un jour comme président.

Je pense qu’il se serait contenté de démissionner complètement de l’intendance à ce moment-là, mais à la demande spéciale du nouveau président, Lord Brooks of Tremorfa, qui lui a dit: “ Nipper, j’ai besoin de toi ”, il est resté pendant des années pour lui apporter son soutien. à Lord Brooks à une époque où le poste de président du conseil était en quelque sorte un calice empoisonné.

Après sa dernière retraite en tant que délégué syndical, j’échangeais des cartes de Noël avec Nipper et Pat et nous nous recherchions toujours lors de manifestations telles que la remise des prix du Conseil.

Ce fut un privilège d’avoir travaillé avec et pour un homme aussi éminent, et même avec le petit «blip», je lui suis extrêmement reconnaissant pour l’exemple et l’éducation qu’il m’a donnés, me permettant peut-être de faire mon travail mieux que moi autrement aurait pu faire.

Le Board s’appuie sur des personnes telles que Nipper, de statut et de réussite dans des domaines en dehors de la boxe, pour apporter leurs compétences et leur expérience à la table du Board, pour assister les professionnels, le tout pour une tasse de thé et un biscuit et le siège occasionnel au bord du ring.

J’écrirai séparément à Pat pour exprimer mes condoléances et mes sympathies.

Que cet homme remarquable repose en paix.

SIMON BLOCK

Secrétaire honoraire

Conseil de boxe du Commonwealth

FRANK WARREN

Frank Warren et tout le monde chez Queensberry Promotions est triste d’apprendre le décès de l’ancien président de BBBofC, Leonard ‘Nipper’ Read QPM.

Nipper était un grand homme et un bon ami. DÉCHIRURE.

BBBofC

C’est avec une grande tristesse que le British Boxing Board of Control a appris le décès de l’ancien président, M. Leonard «Nipper» Read.

Nipper était un merveilleux serviteur du British Boxing Board of Control et du Sport of Boxing.

Nos condoléances à la famille de Nipper en ce moment.