Andy nous raconte comment c’était de présenter Briarpatch aux TCA (2:11) et donne un aperçu des nominations aux Oscars (26:13), avant de décomposer le premier épisode de The Outsider (34:44). Ensuite, Jason Concepcion se joint à nous pour parler de The Outsider Episode 2 et du livre de Patrick Radden Keefe, Say Nothing (47:24).

