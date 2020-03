Defry Palulu et Richard Pumicpic prêts pour l’action le 9 mai

RINGSIDE 24/03/2020

Le combattant numéro un de l’Indonésie et actuel champion WBC Asie Defry Palulu, a jeté le gant à Charly Suarez avant leur combat de Manille le 9 mai.

Le champion était très respectueux de son adversaire, mais n’a pas mâché ses mots. «Tu veux ma ceinture asiatique Suarez? Pas de problème, venez le prendre. Oh, mais un gros problème pour vous de traiter avec monsieur, vous devez d’abord me battre! “

Defry Palulu défendra sa couronne asiatique WBC contre les Philippines les plus vantés et le comer Charly Suarez à Manille le mois prochain. Palulu est le vainqueur de 22 de ses 24 combats, et se considère comme un boxeur beaucoup plus intelligent maintenant que lorsqu’il a commencé.

«J’ai beaucoup appris au cours de ma carrière et je suis le meilleur combattant d’Indonésie depuis de nombreuses années maintenant. Cela n’est pas arrivé par accident! J’ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau, et j’ai l’intention d’enseigner à Charly Suarez qu’il aurait dû rester dans la boxe amateur. C’est beaucoup plus sûr pour lui! “

Charly Suarez, des Philippines, a une longue histoire en tant que star amateur, souvent en tête d’affiche des équipes nationales lors d’événements internationaux. Il a été champion national et régional, remportant récemment l’or aux Jeux SEA 2019.

À l’âge de 31 ans, il a finalement décidé de lancer un assaut sur le classement mondial en tant que pro, et cherche à accélérer cette longue route avec une tentative ostentatoire de détrôner Defry Palulu. Le talentueux Charly Saurez est actuellement à 4 et 0 en tant que pro, le tout par le biais de KO, et est excité par sa prochaine date avec le robuste Palulu.

L’un des combattants philippins les plus respectés, Richard Pumicpic, a la forme et le pouvoir de détruire la fête du technicien vietnamien Nguyen Van Gioi à Manille le 9 mai. Dans ce qui est sûr d’être un accueil difficile et difficile dans les rangs professionnels, Gioi est chargé de battre le boxeur de Manille à la volonté de fer et au poing.

L’homme surnommé «The Beast» a 21 victoires professionnelles à son actif, et devrait en avoir bien plus sur son curriculum vitae contre une opposition de haut niveau. Ce n’est un secret pour personne que le pinoy solidement construit a été victime de décisions absolument terribles sur la route et loin de son pays d’origine.

Malgré cela, cette arme destructrice de destruction massive est classée n ° 3 aux Philippines et n ° 40 dans le monde. Il s’enorgueillit également d’une victoire contre la super-plume la mieux classée des Philippines, «The Jaw Breaker» Joe Noynay et le top dix mondial.

Le Vietnamien Nguyen Van Gioi est clairement un talent spécial. Malgré des possibilités limitées de compétitionner dans son pays d’origine, ce gaucher habile montre un équilibre et un timing excellents et est considéré par beaucoup comme l’un des guerriers les plus qualifiés du Vietnam. Gioi s’est battu à Victory 8 Hanoi en octobre 2019 et a fait une démonstration presque sans faille contre l’étoile montante Virgel Vitor, bordant le visiteur philippin d’une défense et de compteurs impeccables.

Ceci est vraiment un témoignage des compétences de Nguyen Van Gioi, qu’il peut être comparé à “The Beast” Richard Pumicpic à ses débuts professionnels, et en tant que tel, une victoire contre un combattant classé parmi les 40 premiers au monde serait sûrement l’un pour les livres de records!