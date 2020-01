Demetrius Andrade menace Luke Keeler de «coups de sa vie»

RINGSIDE 28/01/2020

📷 Ed Mulholland

Demetrius Andrade a ri de Luke Keeler le qualifiant de “ trompé ” alors qu’il se prépare à défendre son titre WBO World Middleweight contre l’Irlandais au Meridian at Island Gardens à Miami le jeudi 30 janvier, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports dans le ROYAUME-UNI.

Andrade (28-0 17 KOs) met sa sangle sur la ligne pour la troisième fois après avoir atterri devenu un roi des deux poids ayant remporté le titre vacant contre Walter Kautondokwa en octobre 2018 à Boston puis voyant Artur Akavov avec un arrêt de la dernière manche à New York en janvier 2019, puis passionnant sa ville natale de Providence, RI avec une victoire dominante sur Maciej Sulecki.

“ Boo Boo ” a chassé des adversaires champions et des noms d’élite comme Canelo Alvarez, Gennady Golovkin et Jermall Charlo, mais le challenger Keeler (17-2-1 5 KOs) a qualifié ces ambitions de délirantes et croit que le joueur de 31 ans fait l’erreur de regarder passé le combat de jeudi soir.

Andrade a déclaré à Keeler qu’il était loin de la marque avec ces commentaires alors que le couple s’est affronté pour la première fois aujourd’hui à Miami, et le champion veut prouver ses références au plus haut niveau

«Délirant? C’est une bonne chose! », A déclaré Andrade. “Je vais rendre à Luke le mérite quand c’est dû, c’est difficile d’amener les gens à entrer avec moi et c’est son premier combat pour le titre mondial, donc je m’attends à ce qu’il apporte son A-game

«J’apporte aussi le mien car je sais à quoi il ressemble. Je suis allé aux Jeux olympiques et pour moi, il n’y a pas de plus grande plate-forme, mais c’est une scène énorme et aucun autre combattant ou réseau n’a fait cela, je vais lui donner le battement de sa vie. Il a dit qu’il me combattrait gratuitement, je dirais que vous devriez vouloir être payé parce que ces photos ne sont pas faciles! Je suis juste très excité de faire bouger les choses et de me préparer à être en pleine forme.

«Je n’ai jamais regardé beaucoup de combattants, je me concentre juste sur moi. Tout tourne autour de moi et je fais ce que je dois faire pour battre tous ceux qui sont devant moi, et qui se mettent en forme, restent rapides, travaillent sur ma gamme et mon timing. Quoi que l’on m’apporte, grâce à mon éthique de travail et à ma préparation, je suis capable de résister à toute tempête, de m’ajuster, de poser les coups dont j’ai besoin pour atterrir et de me détendre, car je fais cela depuis très longtemps et je n’ai rien pas vu au niveau du style.

«Je ne serai jamais trop à l’aise cependant et je penserai« Je suis meilleur que toi donc je n’ai pas à m’entraîner »- chaque combat est un combat de plusieurs millions de dollars parce que si je ne joue pas et ne gagne pas, les opportunités vont par la fenêtre. Je ne perds pas un coup de poing ou une séance d’entraînement à cause de cela. “

Andrade et Keeler s’affrontent lors d’une énorme soirée d’action lors de la semaine du Super Bowl avec Tevin Farmer (30-4-1, 6 KOs) défendant son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs), unifié World Super Bantamweight le champion Daniel Roman (27-2-1, 10 KO) défend ses titres contre Murodjon Akhmadaliev (7-0, 6 KO).

Le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KO), Austin Williams (4-0 3 KO), Alexis Espino (4-0 3 KO), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).