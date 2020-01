Demetrius Andrade prolonge le séjour en salle de match, Eddie Hearn promet de livrer

RINGSIDE 24/01/2020

📾 Ed Mulholland

Demetrius Andrade a signé une extension de quatre combats à son contrat avec Matchroom Boxing USA.

Andrade (28-0 17 KOs) dĂ©fend sa couronne WBO World Middleweight pour la troisiĂšme fois contre Luke Keeler Ă Miami le 30 janvier en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

LES BILLETS SONT EN VENTE À PARTIR DE 40 $ (PLUS LES FRAIS)

“ Boo Boo ” a dĂ©crochĂ© le titre vacant Ă Boston en octobre 2018 avec une victoire sur l’Africain rĂ©sistant au teck Walter Kautondokwa et a suivi cette victoire en arrĂȘtant Artur Akavov lors du dernier tour de sa premiĂšre dĂ©fense Ă New York en janvier 2019.

L’as du Rhode Island est rentrĂ© chez lui pour sa deuxiĂšme dĂ©fense et a ravi les fans de sa ville natale au Dunkin ‘Donuts Center Ă Providence en juin en plaçant Maciej Sulecki sur le pont lors de la premiĂšre manche en route vers une victoire par blanchiment sur le pĂŽle.

L’Irlandais Keeler (17-2-1 5 KOs) se rend Ă Miami dans le but de choquer le monde dans son premier combat pour le titre mondial, mais Andrade veut conserver son titre avec style avant d’attaquer les gros canons et les autres dirigeants du monde Ă 160 livres.

“Je suis ravi d’avoir signĂ© une extension de mon contrat avec Eddie Hearn et Matchroom Boxing USA”, a dĂ©clarĂ© Andrade. «Nous avons eu 18 mois formidables et nous prĂ©voyons d’avoir encore plus de 2020 et 2021.

«J’ai mĂ»ri dans le ring car j’ai Ă©tĂ© plus actif et parfois je pense que si ces gars m’avaient combattu avant, ils auraient pu avoir une meilleure chance contre moi, mais maintenant ils me donnent le temps de signer avec Eddie et DAZN, soyez actif et combattez quatre fois, aiguisez les outils et retirez la bague. Alors, quand viendra le moment, ce sera l’enfer pour eux!

«Tant que je construis mon hĂ©ritage, que je joue comme je dois le faire et que les gens aiment mon style et les choses que je fais, je ne me soucie de rien d’autre car les fans vont commencer Ă exiger que ces gars me combattent . “

Le souverain mondial Ă deux poids a Ă©tĂ© l’un des premiers combattants Ă faire Ă©quipe avec le promoteur Eddie Hearn en juillet 2018 alors qu’il Ă©tendait l’empire de la Matchroom Boxing aux États-Unis avec un accord d’un milliard de dollars avec DAZN, et Hearn s’attend Ă ce que l’as du Rhode Island ait un grande annĂ©e en 2020.

“Je suis ravi d’avoir signĂ© une extension de l’accord de Demetrius avec Matchroom Boxing USA”, a dĂ©clarĂ© Hearn. “Demetrius est l’un des meilleurs combattants de 160 livres au monde et il est maintenant temps de lui livrer les combats contre les autres poids moyens d’Ă©lite de la division, en direct sur DAZN.”