Demetrius Andrade reste en lice alors que deux autres champions du monde sont détrônés

Ringside 31/01/2020

📸 Ed Mulholland

Demetrius Andrade a conservé son titre de poids moyen WBO alors que Daniel Roman et Tevin Farmer ont été relevés de leur ceinture de sécurité à Miami.

Miami Fight Night était électrique alors que des athlètes professionnels et des célébrités emballaient le Meridian à Island Gardens jeudi soir avant le grand match (Super Bowl) à Miami, et en direct sur DAZN.

Des milliers de spectateurs ont vu la star invaincue Andrade (29-0, 18 KO) remporter une victoire par arrêt de 9e ronde contre le concurrent Luke Keeler (17-3-1, 5 KO).

Plus tôt dans la soirée, JoJo Diaz (31-1, 15 KOs) a battu Farmer (30-5-1, 6 KOs) par décision unanime de remporter le titre IBF Super Featherweight.

Diaz a été coupé par un coup de tête accidentel au deuxième tour mais a persévéré pour remporter son premier titre mondial.

Le phénomène Super Bantamweight Murodjon Akhmadaliev (8-0, 6 KOs) a renversé Roman (27-3-1, 10 KOs) pour remporter les titres WBA et IBF Super Bantamweight lors du premier combat de championnat du monde de la soirée.

Akhmadaliev, dans seulement son huitième combat professionnel, se catapulte dans le livre des records alors qu’il lie Leon Spinks en tant que champion du monde unifié masculin le plus rapide de l’histoire.

📸 Ed Mulholland

Joseph «JoJo» Diaz

Sur sa performance: «Je pense que je devais apprendre de l’adversité que Dieu m’a fait subir. Je veux être une influence. Vous pouvez tout surmonter si vous croyez. Je suis resté concentré et j’ai obtenu le W cette fois. »

Sur la façon dont la coupure a eu un impact sur son approche: «Cela n’a pas du tout changé le combat. J’ai juste prétendu que ce n’était pas là. Je le vois juste en ce moment et cette merde est f ** king mortelle. C’est moche comme l’enfer.

«Je pense qu’au deuxième tour, nous nous sommes affrontés et cela a commencé à fuir. Mais je suis un guerrier, c’est ce que font les champions. C’est ma seule opportunité, je devais en profiter. »

Sur la façon dont il s’est ajusté après la coupe: «Si j’avais changé le plan de match à cause de la coupe, je serais devenu serré. Je serais devenu tendu puis fatigué dans les derniers tours. J’ai fait confiance à mon coin et j’ai gardé mon sang-froid. »

Tevin étant plus offensant que d’habitude: «Je veux juste dire que Tevin Farmer est un enfer de combattant. Il a traversé tout. Il a reçu une balle dans la tête. Et il a perdu quatre fois et est revenu. Il s’est battu dans sa carrière. Je sais que nous allons avoir un match revanche. “

Clause de revanche: «Ouais, je vais parler à mon manager et Golden Boy Promotions et voir ce qu’ils veulent faire. Je suis tellement excité. Je rêve de ce moment depuis longtemps. Je tiens à remercier mes amis et ma famille et tous ceux qui sont venus ici ce soir pour me soutenir. »

Tevin Farmer

Sur sa performance: «Il a fait un sacré combat. C’est tout ce que je peux dire. J’ai raté ma main au premier tour, vous pourriez probablement le dire. Mais il a mené un combat d’enfer. Je ne pouvais pas utiliser mon jab comme je le voulais. Il n’y a cependant aucune excuse. Il a profité de la blessure. Il doit l’avoir vu et c’est ce que font les champions.

Le match revanche: «Nous recommencerons. Je veux la revanche immédiate. J’espère que nous pourrons le faire en avril ou en mai, ou chaque fois que l’équipe décidera de le reconduire. »

📸 Ed Mulholland

Murodjon Akhmadaliev

Sur sa performance: «Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je n’ai jamais été champion du monde, même pas chez les amateurs. Cela ne m’est jamais arrivé. Maintenant, je suis le premier dans l’histoire de l’Ouzbékistan à être le champion unifié. C’est quelque chose d’incroyable. “

Jamais parcouru la distance auparavant: «Tout d’abord, Danny Roman est le 122 livres le plus éprouvé au monde. Il a été en guerre dans sa carrière. Je me préparais pour le meilleur de ma division. C’était un sacré combat et Danny était encore meilleur que ce à quoi je m’attendais. Ce fut un grand combat. “

Daniel Roman

Sur sa performance: «Je pense que j’ai gagné le combat, au moins d’un point. Ce fut un combat serré. MJ est un enfer d’un combattant – un combattant fort. J’ai fait les ajustements mais je n’ai pas réussi. »

Sur son plan de match: «MJ est un combattant compliqué. J’avais un plan mais à la dernière minute, ça a changé. Il était l’homme meilleur ce soir.

Et ensuite: «Je suis un combattant. Je vais combattre tous ceux qu’ils ont mis devant moi. MJ était mon WBA obligatoire et cela m’a coûté beaucoup pour obtenir cette ceinture, donc je voulais la garder. Mais nous pouvons apprendre beaucoup dans la victoire et beaucoup dans la défaite.

«Je voudrais un match revanche si MJ m’en donne un. Cela va me rendre plus fort, tout comme les deux autres pertes l’ont fait pour moi. »

Résultats:

WBO Middleweight Title Bout @ 160 lbs.

Demetrius Andrade (29-0, 18 KOs) a vaincu Luke Keeler (17-3-1, 5 KOs) via TKO à 2:59 du Round 9.

IBF Super Featherweight Title Bout @ 130 lbs.

JoJo Diaz (31-1, 15 KOs) a battu Tevin Farmer (30-5-1, 6 KOs) par décision unanime (115-113 x2, 116-112)

WBA & IBF Super Bantamweight Title Bout @ 122 lbs.

Murodjon Akhmadaliev (8-0, 6 KO) a battu Daniel Roman (27-3-1, 10 KO) par décision partagée (115-113 x2, 113-115)

La boxe sur DAZN continue lorsque la sensation montante de poids léger Ryan Garcia cherche à défendre son titre WBC Silver Lightweight contre Francisco Fonseca au Honda Center d’Anaheim, en Californie, le 14 février – en direct sur DAZN.