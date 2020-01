Demetrius Andrade veut juste un grand combat

Publié le 30/01/2020

Par: Hans Themistode

Peu importe ce que fait le champion des poids moyens de la WBO, Demetrius Andrade, il ne semble pas pouvoir prendre de pause.

Jeudi soir au Meridan à Island Gardens à Miami en Floride, Andrade (28-0, 17 KOs) tentera de défendre son titre pour la troisième fois contre Luke Keeler. Mais personne ne semble s’en soucier.

20 octobre 2018; Boston, MA, États-Unis; Demetrius Andrade et Walter Kautondokwa au cours de leur combat de 12 rounds pour le championnat WBO des poids moyens au TD Garden de Boston, MA. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

Keeler (17-2-1, 5 KO) est un inconnu relatif qui ne suscitera pas beaucoup d’intérêt du public. Andrade, d’autre part, partage le même bateau que Keeler, bien qu’il ne devrait pas.

Pendant des années, tout le monde autour de la boxe a dit la même chose chaque fois qu’ils ont eu la chance de voir Andrade se battre. “Il est aussi bon que quiconque.”

On ne peut nier ces mots, mais il semble qu’Andrade n’ait jamais eu la chance de le prouver.

Il y a une histoire drôle sur Andrade. Celui qui résume pleinement sa grandeur et ses frustrations.

Il y a des années, avant qu’Andrade ne devienne un champion du monde invaincu en deux divisions, il était un jeune amateur plein de promesses. La scène amateur est très différente de celle du paysage professionnel. Les combattants ne sont pas autorisés à éviter et à sauter certains combattants. Au lieu de cela, une fois que vous montez dans les rangs, vous devez faire face à tout le monde.

Alors qu’Andrade tentait de se faire un nom dans les rangs non rémunérés, il y avait quelqu’un d’autre sur la scène qui était déjà bien établi. Daniel Jacobs. Avant que Jacobs ne devienne un double champion des poids moyens, il était largement considéré comme le meilleur amateur du monde.

Chaque fois que le mot «meilleur» n’est pas associé à Andrade, il veut tester cette théorie. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés sur le ring, c’était censé être un coup à sens unique venant des mains de Jacobs. Pourtant, c’est Jacobs qui a connu la défaite de ce concours.

“Boo Boo est une bête”, a déclaré l’entraîneur André Rozier lors d’une récente interview. «Il peut battre n’importe qui. Il a battu Jacobs chez les amateurs quand Jacobs était le gars et Boo Boo n’a fait que s’améliorer depuis lors. Il y a une raison pour laquelle pas beaucoup de gens veulent le combattre. ”

Ce qui aurait dû être un tremplin pour la carrière d’Andrade, n’a fait qu’entraîner une tendance à la baisse déprimante. Autrement dit, personne ne veut le combattre.

Alors que nous attendons d’Andrade pour faire une autre défense apparemment dénuée de sens de son titre, avec l’espoir d’attirer quelqu’un avec un grand nom pour lui faire face lors de sa prochaine apparition sur le ring, Andrade s’assoit simplement et regarde le paysage de la division des poids moyens. Ce paysage détient actuellement plusieurs grands noms, y compris Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin (GGG), mais même avec le statut qu’ils détiennent actuellement, Andrade ne s’attend pas à ce que l’un d’eux commence à appeler.

“Il en faut deux pour le tango”, a expliqué Andrade. “Pourquoi ne pouvons-nous pas combattre Billy Joe? En ce qui concerne Canelo et GGG, ils doivent vouloir le faire. »

À ce stade, ne demandez pas à Andrade s’il pense qu’il est un combattant évité. Il tournera simplement sa tête sur le côté et vous donnera un regard scandaleux.

“C’est assez clair. Je n’ai plus besoin de le dire. Je n’ai pas besoin de frapper aux portes des gens pour me battre. De toute évidence, personne ne veut et ne peut venir me battre pour ma ceinture. »

Bien que personne de marque ne veuille le combattre, Andrade, du moins pour le moment, devra simplement rester concentré sur les adversaires qu’il place devant lui. Ce ne sont peut-être pas les noms que la plupart des fans veulent entendre, mais à un moment donné, les super stars de la division viendront appeler, et Andrade répondra sans aucun doute.