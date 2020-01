Deontay Wilder a dû prendre ses coups de langue pour devenir une force

Phil Jay 27/01/2020

World Boxing News remonte à environ neuf ans en 2011 lorsque Deontay Wilder était 15-0 avec 15 KO, le tout en quatre rounds.

Une tendance qui s’est poursuivie jusqu’en 2015, lorsque Wilder a finalement décroché un titre mondial des poids lourds.

La décision de se remémorer intervient après que le rival de Wilder, Dillian Whyte, a dénoncé les renversements potentiels de «The Bronze Bomber» de Wladimir Klitschko en 2012.

Klitschko était à l’apogée de ses pouvoirs à l’époque, tandis que Wilder était un jeune mâle prometteur, qui trempé pesait environ 225 livres.

Détenant une pierre et demie d’avance sur un Wilder au début de la vingtaine, Klitschko aurait répandu la victoire sur l’Américain.

Nous savons tous que c’est tout à fait possible dans le climat où ils se sont battus.

Wilder avait connu une expérience similaire en combattant David Haye en Angleterre un an plus tard. Tout était dans le processus d’apprentissage pour up and comer.

Dans les images disponibles sur YouTube, Haye a étonné et vacillé Wilder plus d’une fois. La preuve que le futur dirigeant est fragile et peut potentiellement être anéantie.

Sachant cela, Wilder s’est régulièrement entraîné aux côtés des meilleurs. Développer un style pour manipuler la possibilité d’un atterrissage en gros plan.

Ajoutez à cela le fait que Wilder ne faiblit jamais quand il s’agit de savoir ce qui pourrait arriver, et c’était une décision astucieuse.

Ces expériences avec Klitschko, Haye et d’autres à cette époque auraient été inestimables, Chiseling Wilder devenant l’athlète qu’il est aujourd’hui.

À l’heure actuelle, il est très difficile de lutter contre, telle est la notion de tout adversaire qu’ils pourraient eux-mêmes être matraqués sur la toile en un clin d’œil.

Fighting Wilder devient une affaire très fatigante pour tout challenger. Ils doivent rester vigilants à chaque seconde de chaque round.

Parfois, cette peur peut être plus épuisante que de lancer des coups de poing.

TYSON

Il n’y a pas eu de combattant comme celui-ci dans la division supérieure depuis un certain temps. Quelqu’un qui produit ce genre de réaction de ses ennemis. Le dernier étant «Iron» Mike Tyson.

Nous avons vu que la vulnérabilité de Tyson était finalement lui-même. Imploser sur un cocktail de style de vie de fête et de manque de formation contre Buster Douglas.

Contrairement à l’icône des années 1980 et 1990, Wilder vit et respire son rôle de détenteur du titre. Par conséquent, une fin similaire au règne de Wilder est douteuse.

Il faudra peut-être un type particulier de chasseur pour le faire dérailler une fois pour toutes, un chasseur qui pourra échapper à ses bombes pendant 36 minutes. Ou un, dans un moule similaire à lui-même, qui peut exploser tout en restant incroyablement patient.

Le premier pourrait être Tyson Fury le 22 février, alors que certains pensent que le second n’est pas encore arrivé sur la scène des poids lourds.

Seul le temps nous le dira.

