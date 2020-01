‘Deontay Wilder’ a frappé le froid ‘à Wladimir Klitschko KO’

Ringside 14/01/2020

📸 Amanda Westcott / Mark Robinson

Dillian Whyte a découvert que Deontay Wilder avait été inconscient par le précédent champion des poids lourds Wladimir Klitschko dans le passé, alors qu’il travaillait avec lui en tant que complice du combat. Deontay a tenté de sévir contre Wladimir, mais n’a pas pu éviter de se faire prendre.

Lors d’une réunion avec SkySports, Dillian Whyte réfléchit sur Wladimir, qui était à l’époque le meilleur combattant de la planète, a obtenu Wilder avec un gros crochet droit et l’a frappé inconscient sur la toile. K.O.! Avec le pouvoir que Klitschko avait dans sa main droite, il n’était pas tout à fait inattendu qu’il ait sorti Wilder.

Dans une conférence de presse similaire avec Sky, Deontay a mentionné qu’il lui avait été conseillé de rentrer chez lui près du camp de Wladimir après l’avoir foiré dans une bagarre. Il n’est pas entré dans les détails de ce qu’il a fait pour gâcher Wladimir, cependant, dans le cas où cela inclurait le genre de stratégies brutes que nous avons vues de lui contre Dereck Chisora ​​et Joseph Parker, à ce moment-là, il est clair pourquoi il a été envoyé Accueil.

«Klitschko recule, change de tactique au pied. Suivi de coups de torse, de coups de bluff, de coup gauche, de bam. Il (Deontay) avait levé les mains, était parti », a expliqué Whyte à SkySports. “Ce n’était pas un renversement, il a été assommé.”

Cette séance de combats a eu lieu il y a bien longtemps pour qu’il s’agisse de données pertinentes sur le présent. Au cas où Wladimir, maintenant âgé de 43 ans, serait entré en toute confiance dans le camp de préparation actuel de Wilder et l’aurait évanoui, à ce moment-là, ce serait une folle nouvelle et un signe affreux pour lui. Quoi qu’il en soit, ce dont Whyte discute est une scène qui aurait pu se produire 9 ans auparavant en 2011, et qui est trop loin pour avoir une orientation sur ce qui va arriver.

Peut-être que si nous pouvions voyager dans le temps et faire revenir la forme actuelle de Wilder dans le passé pour combattre le jeune Wlad, cela révélerait quelque chose. On pourrait dire que les sites de paris deviendraient fous que ces deux-là se battent vraiment, les fans du monde entier pariant des fortunes sur leur athlète préféré. Nous avons déjà vu des rapports selon lesquels certaines salles de poker de casino en direct australiennes recevaient un tas de demandes de retrait de parieurs qui sont réellement prêts à sacrifier leurs enjeux pour parier sur de tels combats. En dehors de cela, il est trivial et pitoyable pour Deontay de soulever un épisode de combat il y a environ une décennie.

Whyte évoquant cette vieille histoire de combat maintenant ne changera probablement pas sa situation avec Wilder. Il ne recevra TOUJOURS pas de coup sûr pour le titre avant l’année prochaine. Qu’il subisse une défaite contre Fury au MGM Grand de Las Vegas, Whyte devra encore tenir bon jusqu’en 21 pour son titre.

Whyte dit qu’il n’a pas peur de Wilder

«Les gens ont peur de Wilder pour les choses qu’il dit et la façon dont il se comporte. Mais bon, je n’ai pas peur de lui “

“Mec, si tu te bats dans la même catégorie de poids que quelqu’un et qu’ils te font peur, va chercher un passe-temps différent, travaille ton habituel de 9 à 5”, a expliqué Whyte. “Vous ne pouvez pas avoir peur de ces mecs. La façon d’agir qu’il fait et les choses que vous entendez de lui à propos de sa volonté de tuer des gens, je m’en fous de ce bluff. “

“Ce ne serait pas facile de le battre”, a expliqué Whyte à propos de Wilder. «Aux premières portes, il bouge généralement trop et est rusé et gardé. Mais si vous parvenez à retirer son crochet droit, cela devient un peu plus facile. Vous pensez peut-être: “Il ne pourra pas retirer son crochet droit.” Mais en tant que professionnel, vous savez comment faire les choses. Vous pensez à ces gars comme, “Il a du pouvoir, et il est rapide, rapide”, mais je trouve toujours une technique pour blesser ces gars et blesser ces gars.

“Je pense qu’avec Deontay Wilder, il faut vraiment rester sur son côté droit et piquer son torse”, a expliqué Whyte. «Vous devez être en mesure de le combattre à distance et de près. Vous pensez qu’il est risqué de l’attaquer au champ de tir, mais en tant que professionnel, vous pouvez combattre un combattant et utiliser le champ de tir pour le vaincre. “